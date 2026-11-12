Elsdorf: Am Tagebau Hambach holen wir Eisenschrott ab 300 kg kostenlos ab
In Elsdorf mit Esch, Berrendorf und Niederembt holt NRW Schrott Eisen ab rund 300 kg gratis ab. Buntmetall auch in kleinen Mengen, für Altautos bis zu 250 Euro.
Schrottabholung in Elsdorf (PLZ 50189)
Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis zählt etwa 23.000 Einwohner auf rund 66 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören Esch, Berrendorf, Heppendorf, Angelsdorf, Giesendorf, Niederembt und Oberembt. Der Tagebau Hambach liegt direkt nebenan, Landwirtschaft und Zuckerrüben prägen die Felder.
Wir holen in Elsdorf Schrott von Hof, Garten und Gewerbe ab. Den Schrottankauf in Elsdorf rechnen wir nach Gewicht ab.
Kostenlos ab 300 kg Eisen
Ab ungefähr 300 Kilogramm Eisenschrott holen wir in Elsdorf ohne Kosten ab, Buntmetall rechnen wir hinzu. Oft sind es Landmaschinen aus Niederembt, Zäune aus Heppendorf oder Stahlteile aus einer Halle in Esch. Senden Sie per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und eine grobe Menge, wir melden uns sofort. Wir tragen die Altmetallabholung in Elsdorf dann verbindlich ein.
Kupfer, Messing und Aluminium nehmen wir in Elsdorf auch in kleinen Mengen. Landwirte mit alten Melkanlagen aus Edelstahl bekommen dafür einen eigenen Preis.
Alte Pkw holen wir mit der Schrottauto-Abholung in Elsdorf ab und zahlen bis zu 250 Euro. Mit der Autoverschrottung in Elsdorf erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises. Anhänger und Traktoren lassen sich über Auto entsorgen in Elsdorf abgeben.
Stallausrüstung, Silos und Hallen baut die Schrottdemontage in Elsdorf ab. Bei Hofauflösungen hilft die Entrümpelung in Elsdorf. Für ein paar Einzelteile kommt der Klüngelskerl in Elsdorf.
Elsdorf: kurz gefragt
Lohnt sich eine Anfrage in Elsdorf?
Ja, ab etwa 300 kg Eisen ist die Abholung kostenlos.
Holen Sie Edelstahl aus Melkanlagen?
Ja, Edelstahl wird separat vergütet.
Was zahlen Sie für einen alten Traktor?
Die Vergütung richtet sich nach Gewicht und Zustand.
Fahren Sie nach Oberembt und Giesendorf?
Ja, alle Ortsteile von Elsdorf sind dabei.
Bis wann darf ich anrufen?
Montag bis Samstag, morgens ab 7 und bis 20 Uhr.
Wo steht alles zu Elsdorf?
Mehr dazu auf der Seite Elsdorf von NRW Schrott.
Abholung in Elsdorf vereinbaren
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Elsdorf und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr