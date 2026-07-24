Eisenschrott und Buntmetallankauf in Marl – NRW Schrott & Metallankauf

Schrottankauf in Marl – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung in der Chemiestadt im nördlichen Ruhrgebiet
Marl (PLZ 45768–45772) liegt im Kreis Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet, zwischen Recklinghausen, Herten, Haltern am See und Dorsten, und zählt mit rund 84.000 Einwohnern auf einer Fläche von knapp 88 km² zur größten Stadt im Kreis Recklinghausen nach Recklinghausen. Das Stadtgebiet gliedert sich in 11 Stadtteile: Stadtkern (mit Citysee, Rathaus und Grimme-Institut), Alt-Marl, Drewer-Nord, Drewer-Süd, Hüls-Nord und Hüls-Süd (geprägt durch die Zeche Auguste Victoria), Sinsen-Lenkerbeck (mit dem Naturschutzgebiet Die Burg und der Haard), Brassert (mit Halde Lipper Höhe), Polsum (ländliche Bauerschaft im Südwesten), Chemiezone (Chemiepark Marl, einer der größten Chemieparks Europas) sowie Marl-Hamm (mit Waldsiedelung im Norden). Die gültigen Postleitzahlen sind 45768, 45770 und 45772.
Marl ist einer der bedeutendsten Chemiestandorte Europas: Der Chemiepark Marl mit rund 100 Unternehmen und über 10.000 Beschäftigten – darunter Evonik Industries (Hauptsitz) und LANXESS – ist einer der größten zusammenhängenden Chemieparks Deutschlands. Kulturell überregional bekannt ist Marl durch den Grimme-Preis, den bedeutendsten deutschen Fernsehpreis, der seit 1964 in Marl vergeben wird. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Marlern Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Marl – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Marl loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Marl vereint auf seinem Stadtgebiet einen der größten Chemieparks Europas, mehrere bedeutende Halden als Wahrzeichen des Ruhrbergbaus sowie Wohnstadtteile mit starker Handwerks- und Mittelstandslandschaft. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Marler Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Marl finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Marl zu Tagespreisen
Marls Wirtschaft ist klar durch Chemie, Energie und Metall geprägt: Evonik Industries, LANXESS und zahlreiche chemietechnische Betriebe und Zulieferer im Chemiepark produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle und Metallschrott. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in Hüls, Brassert und Sinsen-Lenkerbeck ergänzen das Aufkommen. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Polsum mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Marl nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Marl entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Polsum oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Marler Hinterhof – für Fahrzeughalter im gesamten Stadtgebiet bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Marl – von Polsum und Marl-Hamm bis Sinsen-Lenkerbeck. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Marl.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Marl.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Marl.
In Marl finden sich Bergarbeitersiedlungen in Brassert und Hüls, die architektonisch bedeutsame Stadtmitte mit dem Brutalism-Rathaus von van den Broek und Bakema sowie Industriebauten des Chemieparks und der ehemaligen Zeche Auguste Victoria. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Marl bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Marl den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Marl – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Marl als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Marl und die FH Marl zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Marl, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/marl.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Marl
- Wann ist eine Schrottabholung in Marl für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Marl nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Marler Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Marl kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Marl möglich – auch in Außenbezirken wie Sinsen?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Brassert oder Sinsen/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Marler Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr