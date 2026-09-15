Eisenschrott, Buntmetall und Fahrzeuge loswerden in Bochum – direkt und unkompliziert

Bochum (PLZ 44701–44894) ist eine kreisfreie Großstadt im Herzen des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen. Mit rund 365.000 Einwohnern auf 145,4 km² gliedert sich die Stadt in 6 Stadtbezirke mit rund 40 Stadtteilen, darunter Innenstadt, Ehrenfeld, Wiemelhausen, Weitmar, Wattenscheid, Hordel, Harpen, Gerthe, Hiltrop und Langendreer.
Als ehemaliger Montanstandort mit der Ruhruniversität Bochum, dem Musikzentrum und zahlreichen Gewerbeflächen ist Bochum heute ein vielseitiger Wirtschaftsstandort. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist direkt vor Ort ansässig und steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Bochumer Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Bochum zur Verfügung – von der Innenstadt bis nach Wattenscheid und Langendreer.
Schrott in Bochum loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Bochum vereint ehemalige Montanflächen, moderne Gewerbegebiete und gewachsene Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Hordel über die Betriebe in Wattenscheid bis zu den Handwerksunternehmen in Langendreer fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Bochumer Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Bochum finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Bochum zu Tagespreisen
Bochums Wirtschaft wird durch Dienstleistung, Gesundheit, Logistik und produzierendes Gewerbe in nahezu allen Stadtteilen geprägt. Als Heimatstadt von NRW Schrott & Metallankauf sind wir mit dem lokalen Gewerbe in Bochum bestens vertraut und kennen die Betriebe rund um Hordel, Gerthe und Harpen.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Wiemelhausen mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Weitmar mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Hiltrop mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Bochum nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Bochum entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Langendreer oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Bochumer Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Bochumer Stadtteile – von Wattenscheid bis nach Langendreer. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Bochum.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Bochum müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Bochum.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Bochum.
In Bochum stehen ehemalige Industriegebäude der Montanzeit neben modernen Universitätsbauten und gewachsenen Wohnvierteln in Ehrenfeld und Wiemelhausen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Bochum bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Bochum den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Bochum – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Bochum als Heimatstandort – kurze Wege, schnelle Abholung im Ruhrgebiet
Als Firmensitz von NRW Schrott & Metallankauf in der Robertstraße 70 ist Bochum unser Heimatstandort im Ruhrgebiet. Kurze Anfahrtswege bedeuten für Bochumer Kunden besonders schnelle Reaktionszeiten. Rund um die Gewerbegebiete in Hordel und Gerthe sowie in den Stadtteilen Harpen und Hiltrop sind wir regelmäßig im Einsatz.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/bochum.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Bochum
- Wann ist eine Schrottabholung in Bochum für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Bochum nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Bochumer Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Bochum kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Bochum möglich – auch in Außenbezirken wie Langendreer oder Hiltrop?
Als ortsansässiges Unternehmen sind wir in ganz Bochum besonders schnell – in der Regel Termine innerhalb weniger Werktage, auch in Langendreer, Hiltrop oder Harpen. Bei dringendem Bedarf: 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen in Bochumer Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr