Eine Feature Story mit umfassendem FAQ für alle Dortmunder, die Schrott loswerden, Altmetall verkaufen oder ein Fahrzeug entsorgen möchten
„Schrott hat hier Geschichte" – NRW-Schrott.de in Dortmund: Der vollständige Ratgeber für Schrottabholung, Altmetallankauf, Fahrzeugentsorgung und Entrümpelung in der Stahlstadt mit 25 häufig gestellten Fragen
Von NRW-Schrott.de | Dortmund, Mai 2026
Prolog: Ein Donnerstagmorgen in Dortmund-Huckarde
Es ist kurz nach acht Uhr in Dortmund-Huckarde PLZ 44369. Auf dem Hof eines alten Handwerksbetriebs hinter der Kokerei Hansa – heute ein Industriedenkmal – türmt sich seit Monaten das Altmetall: Eisenträger aus einer Hallensanierung, ein Haufen Kupferkabel aus einer Elektroinstallation, zwei alte Heizkörper, ein nicht mehr fahrtüchtiger Gabelstapler und der verbeulte Anhänger, der schon lange kein Kennzeichen mehr hat.
Der Betriebsinhaber, ein Dortmunder Schlossermeister, weiß, dass hier Wert drinsteckt – aber er weiß nicht, wie er den Schrott loswerden soll. Zum Schrottplatz kann er nicht einfach fahren: kein geeignetes Fahrzeug, keine Zeit, und der Gabelstapler ist ohnehin nicht mehr beweglich.
Er schickt ein Foto per WhatsApp an 0152 / 52 376 589 mit seiner PLZ 44369. Vier Minuten später kommt die Antwort von NRW-Schrott.de: Abholung noch diese Woche möglich, Demontage des Gabelstaplers vor Ort, Kupferkabel und Eisenträger werden zu tagesaktuellen Preisen angekauft, der Anhänger wird kostenlos entsorgt.
Das ist der Alltag von NRW-Schrott.de in Dortmund. Eine Stadt, die Schrott kennt – und einen Anbieter, der ihn versteht.
Dortmund – Eine Stadt, die sich neu erfindet, ohne ihre Geschichte zu vergessen
Dortmund ist mit rund 600.000 Einwohnern die größte Stadt des Ruhrgebiets und eine der bedeutendsten Metropolen Nordrhein-Westfalens. Die Stadt trägt ihre Geschichte sichtbar mit sich: Die ehemalige Kokerei Hansa in Dortmund-Huckarde PLZ 44369, das Industriedenkmal Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen PLZ 44357, der Phoenix-See auf dem Gelände der ehemaligen Stahlhütte in Dortmund-Hörde PLZ 44263 – überall in Dortmund zeigen sich die Spuren einer Industriegeschichte, die Jahrzehnte lang das Ruhrgebiet geprägt hat.
Doch Dortmund erfindet sich neu. Aus alten Fabrikhallen werden Kulturzentren, aus Zechengeländen werden Freizeitparks, aus Stahlwerksbrachen werden Technologieparks. Dieser Wandel bringt täglich hohen Bedarf an professioneller Schrottentsorgung mit sich – und NRW-Schrott.de ist in allen Dortmunder Postleitzahlbereichen von 44135 bis 44388 aktiv, um diesen Bedarf zu decken.
Das Team aus mobilen Schrotthändlern ist in Dortmund sowie den umliegenden Stadtteilen wie Hörde, Hombruch, Aplerbeck und Lütgendortmund regelmäßig unterwegs. Seit über neun Jahren tätig im Schrotthandel, verfügt NRW-Schrott.de über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Materialien und der Schrottabholung. Dank fachgerechter Ausrüstung ist auch der Transport größerer Mengen Schrott problemlos möglich. Flexibilität, Zuverlässigkeit, ein guter Kundenumgang und faire Preise stehen dabei an oberster Stelle.
Kapitel 1: Schrottabholung Dortmund – Kostenlos, Mobil und Direkt beim Kunden
Mit der Schrottabholung Dortmund durch NRW-Schrott.de wird das Entsorgen von Altmetall in einer Stadt mit der industriellen Dichte Dortmunds zum Kinderspiel. Das professionelle mobile Team holt den Schrott direkt vor Ort ab – ob auf dem Gewerbehof eines Schlossermeisters in Dortmund-Huckarde PLZ 44369, im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Eving PLZ 44339 oder in der Garage eines Privathauses in Dortmund-Aplerbeck PLZ 44287.
Bei gemischtem Hausschrott und ausreichender Menge ist die Abholung in der Regel kostenlos. Bei werthaltigem Altmetall erfolgt zusätzlich eine Auszahlung gemäß Tagespreis. Dortmunder können ihren Schrott auch als klassischer Klüngelskerl-Kunde abgeben, wenn NRW-Schrott.de zufällig in ihrem Stadtteil unterwegs ist – wer nicht warten möchte, vereinbart einfach per Telefon, WhatsApp oder E-Mail einen festen Termin von Montag bis Samstag.
Der Schrotthandel in Dortmund unterstützt Kunden nicht nur bei der reinen Schrottabholung, sondern auch beim gesamten Entrümpeln. Dabei zerlegt das Team Schrott – wie beispielsweise alte Autoteile – in seine Einzelteile und sortiert diese nach den einzelnen Materialien. So wird maximaler Wiederverwertungsgrad erzielt und der Kunde bekommt für sortierte Materialien bessere Preise.
Abgeholt werden in Dortmund unter anderem: Eisen und Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Zink, Zinn, Blei sowie Kabel. Preise richten sich nach Qualität, Reinheit und Menge. Wer sich nicht sicher ist, ob der eigene Schrott für eine Abholung infrage kommt, nimmt einfach unverbindlich Kontakt auf.
Kapitel 2: Schrottankauf Dortmund – Wer Schrott hat, kann Geld verdienen
Wer in Dortmund schon länger nach einem professionellen Dienstleister im Bereich mobiler Schrottankauf gesucht hat, ist beim Schrottankauf Dortmund von NRW-Schrott.de an der richtigen Adresse. Diesen Service nutzen Firmenkunden aus dem Dortmunder Logistikzentrum Mengede PLZ 44359 genauso wie Privathaushalte in Dortmund-Nette PLZ 44357 oder Dortmund-Körne PLZ 44143.
Nicht jeder hat die Möglichkeit, seinen angesammelten Eisenschrott zum nächsten Schrottplatz zu fahren. Dem einen fehlt das Transportmittel, dem anderen die Erfahrung, wie man verschiedene Altmetalle sortiert. Sowohl Schrottplätze als auch mobile fahrende Schrotthändler kaufen Schrott an – aber der Unterschied ist entscheidend: Beim Schrottplatz in Dortmund muss der Kunde selbst anliefern. Die mobilen Klüngelskerle von NRW-Schrott.de bieten einen echten Rundum-Service beim Schrottverkaufen in Dortmund – direkt vor Ihrer Haustür.
Was ist in Dortmund besonders wertvoll?
Der höchstbezahlte Schrott ist der Kernschrott – Vollmaterial wie Stahlschienen oder Stahlträger, die in kleinen Stückelungen die höchsten Preise beim mobilen Schrottankauf in Dortmund erzielen. Dieses Wissen ist in einer ehemaligen Stahlstadt besonders relevant. Darüber hinaus werden Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Kabelschrott sowie Altkabel, Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink bei größeren Mengen vergütet. Kleine Buntmetallmengen können pauschal gekauft werden – bei größeren Mengen werden NE-Metall und Buntmetall gewogen. Der vereinbarte Schrottankaufpreis wird dem Kunden bei der Abholung in bar übergeben.
Mindestmengen beim Schrottankauf in Dortmund:
In der Regel bietet NRW-Schrott.de Schrottankauf ab einer Mindestmenge von ca. 200 kg an. Buntmetalle wie Kupfer, Kabel, Messing, Aluminium, Zink, Zinn, Elektromotoren und Edelstahl können in geringeren Mengen kostenlos abgeholt werden. Bei Buntmetallen in kleineren Mengen wird ein Pauschalpreis vereinbart.
Für Dortmunder Gewerbebetriebe und Logistikunternehmen:
Für Firmen und Kleinbetriebe, bei denen laufend oder in regelmäßigen Abständen Schrott anfällt, bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge und planbare Abholtermine an – damit Schrottentsorgung in Dortmund kein einmaliges, sondern ein dauerhaft gelöstes Problem ist. Containerdienste für kostenintensive Schrottentsorgung werden damit überflüssig.
Kapitel 3: Schrottauto Abholung Dortmund – Kostengünstig bis Kostenlos, mit Zertifizierten Partnern
In Dortmund stehen in zahlreichen Stadtteilen Schrottautos seit Monaten ungenutzt auf Straßen, Höfen und in Garagen – ohne TÜV, nicht fahrtüchtig und ohne jede Verkaufsperspektive. Schrottauto-Entsorgung kann zu einer echten Last werden – wohin mit dem schrottreifen Auto? Ist die Suche nach einem Schrotthändler in Dortmund zu aufwendig? Das Schrottauto ist nicht mehr fahrtüchtig und kann nicht mehr bewegt werden?
Die Firma NRW-Schrott.de bietet diesen Service kostengünstig bis kostenfrei an. Die Schrottauto Abholung Dortmund funktioniert mit einem einzigen Anruf. Lassen Sie durch zertifizierte Partner das Schrottauto abholen und fachgerecht verwerten. Bei der Autoentsorgung in Dortmund muss darauf geachtet werden, dass das Schrottauto bei einem Entsorgungsbetrieb abgegeben wird, das offiziell als Entsorgungsstätte zertifiziert ist. NRW-Schrott.de garantiert diese Zertifizierung ausnahmslos.
Anders als beim Autoverkaufen gibt es bei der Autoverschrottung Dortmund überhaupt keine Beschränkung, was Fahrzeugzustand und Verkehrssicherheit angeht. Jegliche Altfahrzeuge und Schrottautos, die rollfähig sind, können durch den firmeneigenen Abschleppdienst abgeholt und umweltgerecht verschrottet werden. Kunden brauchen sich keine Sorgen zu machen, ob das Fahrzeug fahrbereit ist – NRW-Schrott.de kümmert sich um die Abholung. Autoverschrottung war noch nie so leicht – denn Altautoentsorgung bietet NRW-Schrott.de nicht nur Firmen, sondern auch Privatpersonen an.
Je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Dortmunder Kunden eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Auf Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Dortmund – kostenlos und ohne weiteren Aufwand.
Kapitel 4: Auto entsorgen Dortmund – PKW, Motorrad, Gabelstapler und Traktor
Viele Dortmunder stellen sich die Frage: Ist das Autoverschrotten wirklich vollständig kostenlos? Die klare Antwort lautet: Ja. Die Auto entsorgen Dortmund Seite enthält alle Details dazu – inklusive der realen Möglichkeit, je nach Fahrzeugzustand bis zu 250 Euro zu erhalten.
Motorräder ab 125 ccm werden kostenlos abgeholt und verschrottet. Bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. Auch bei Motorrädern wird auf Wunsch die Abmeldung und alle weiteren Formalitäten von NRW-Schrott.de übernommen.
Kapitel 5: Altmetallabholung Dortmund – Von der Zechensiedlung bis zum Logistikzentrum
Ob kleine Altmetallmengen aus dem Dortmunder Privathaushalt in Dortmund-Wickede PLZ 44319 oder große Chargen aus Industrie und Gewerbe in Dortmund-Scharnhorst PLZ 44328 – die Altmetallabholung Dortmund von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp geeignet. Ein kurzer Anruf genügt und das Team kümmert sich um alles Weitere. Kurzfristige und kostenlose Abholung gehört zum Standardservice.
Für Dortmunder Betriebe, die eine Firma oder ein Lager auflösen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit – besonders praktisch bei Betriebsauflösungen in den zahlreichen Gewerbezonen Dortmunds.
Kapitel 6: Schrottdemontage Dortmund – Wenn Stahl auf Expertise trifft
Die Schrottdemontage Dortmund durch NRW-Schrott.de ist der spezialisierte Service für Dortmunder Industriebetriebe, Bauunternehmen und Gewerbetreibende. Von der Planung über die Zerlegung bis zum Abtransport – alle Einzelheiten werden im Vorfeld genauestens abgesprochen. Je nach Schrottmenge und Arbeitsaufwand kann es sogar sein, dass Abholung und Demontage kostenlos enthalten sind. Bei einfachen Demontagen gibt NRW-Schrott.de sogar einen Teil des Erlöses des verkauften Schrotts an den Kunden zurück.
Kapitel 7: Entrümpelung Dortmund – Kundenwünsche an Erster Stelle
Die Entrümpelung Dortmund von NRW-Schrott.de stellt Kundenwünsche an erste Stelle – alle Einzelheiten werden im Vorfeld genauestens abgesprochen. Das Team kümmert sich um Räumlichkeiten im privaten Bereich wie bei einer Hausentrümpelung genauso wie bei gewerblichen Büroräumen oder Lagerhallen, die oft seit vielen Jahren der Sammelplatz für alte Gegenstände waren.
Da NRW-Schrott.de auch als mobiler Schrotthändler tätig ist, kümmert sich das Team nicht nur um die Abholung von Sperrmüll, sondern gezielt auch um Schrottabholung in Dortmund. Selbst Schrottdemontagearbeiten können direkt realisiert werden. Auch bei Lagerhallen, Gewerberäumen oder Messie-Wohnungen ist die Entrümpelung durch NRW-Schrott.de in Dortmund möglich. Nach fachgerechter Entrümpelung wird die Räumlichkeit besenrein an den Kunden übergeben.
Da NRW-Schrott.de auch Altmetallabholung in Dortmund anbietet, können bestimmte Altmetallgegenstände bei der Entrümpelung direkt bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet werden.
Kapitel 8: Klüngelskerl Dortmund – Tradition trifft modernes Schrottgeschäft
Als mobile Klüngelskerle in Dortmund holt NRW-Schrott.de Altmetall und Eisenschrott direkt beim Kunden ab. Bei größeren Mengen ist das Team an angesammeltem Metall besonders interessiert. Altmetallabholung auf eine unkomplizierte Weise – direkt vor Ort.
Der Klüngelskerl Dortmund von NRW-Schrott.de kommt zu Dortmunder Kunden für die Abholung oder den Ankauf von Altmetall und Schrott. Das Team übernimmt das Verladen jeglichen Schrotts und Metalls – falls nötig auch den Abbau von Maschinen, Kesseln, Tanks, Anlagen und Stahlkonstruktionen. Besitzer größerer Schrottmengen erhalten einen entsprechenden Schrottwert – direkt bei der Abholung in bar. Von Montag bis Samstag im Dienst, findet sich für jeden Dortmunder Kundenwunsch ein passender Termin.
Bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen durch den Klüngelskerl Dortmund angekauft werden. Buntmetalle sind von der Börse stark abhängig und können beim Schrotthändler Dortmund täglich erfragt werden.
FAQ – 25 häufig gestellte Fragen zur Schrottentsorgung in Dortmund Allgemeine Fragen zur Schrottabholung in Dortmund
Frage 1: Ist die Schrottabholung in Dortmund wirklich vollständig kostenlos? Bei gemischtem Hausschrott und ausreichender Menge ist die Abholung in der Regel kostenlos. Bei werthaltigem Altmetall wie Kupfer, Messing oder Aluminium erfolgt zusätzlich eine Auszahlung gemäß Tagespreis. NRW-Schrott.de bietet Schrottabholung in allen Dortmunder Postleitzahlbereichen von 44135 bis 44388 ohne Anfahrtspauschale an.
Frage 2: Wie groß muss die Schrottmenge für eine kostenlose Abholung in Dortmund sein? In der Regel ist eine Mindestmenge von ca. 200 kg erforderlich. Bei werthaltigem Altmetall wie Kupfer, Kabel, Messing, Aluminium, Zink, Zinn, Elektromotoren und Edelstahl können auch kleinere Mengen kostenlos abgeholt werden. Einfach vorab per Foto und PLZ per WhatsApp anfragen – das Team gibt eine ehrliche Einschätzung.
Frage 3: Holt NRW-Schrott.de Schrott nur nach Terminabsprache ab? Ja – die Schrotthändler in Dortmund holen Schrott nur nach Terminabsprache mit dem Kunden ab. Der beste und schnellste Weg: Termin direkt unter 0152 / 52 376 589 vereinbaren und noch heute den Schrott loswerden.
Frage 4: In welchen Dortmunder Stadtteilen ist NRW-Schrott.de aktiv? NRW-Schrott.de ist in ganz Dortmund aktiv – in allen Stadtteilen von Dortmund-Innenstadt PLZ 44135 bis Dortmund-Mengede PLZ 44388. Das Team ist regelmäßig in Hörde, Hombruch, Aplerbeck, Lütgendortmund, Eving, Scharnhorst, Brackel, Huckarde, Mengede, Bövinghausen, Westerfilde, Brechten, Asseln, Wickede, Nette, Körne und allen weiteren Stadtteilen unterwegs.
Frage 5: Kann ich meinen Schrott auch selbst abgeben, anstatt ihn abholen zu lassen? NRW-Schrott.de bietet lediglich Schrottabholungen an – keine Annahmestelle zum Selbstanliefern. Das ist der entscheidende Vorteil: Das Team kommt zu Ihnen nach Hause oder in den Betrieb.
Frage 6: Wie schnell kann eine Schrottabholung in Dortmund organisiert werden? In vielen Fällen ist eine Abholung noch am selben oder nächsten Werktag möglich. Als mobiles Unternehmen mit Firmensitz in Bochum und kurzer Anfahrt nach Dortmund reagiert NRW-Schrott.de flexibel auf kurzfristige Anfragen.
Frage 7: Kann ich vorab per Foto einschätzen lassen, ob mein Schrott abgeholt wird? Ja – das ist sogar der empfohlene Weg. Einfach PLZ, Foto und ungefähre Mengenangabe per WhatsApp senden und NRW-Schrott.de antwortet zeitnah mit einer realistischen Einschätzung.
Fragen zum Schrottankauf und Metallpreisen in Dortmund
Frage 8: Welche Metalle werden in Dortmund am besten bezahlt? Der höchstbezahlte Schrott ist der Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial in kleinen Stückelungen. Danach folgen sortenreiner Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott und Kabelschrott mit hohem Kupferanteil. Buntmetalle erzielen generell bessere Preise als Eisenschrott.
Frage 9: Werden die Metallpreise täglich angepasst? Ja – Buntmetalle sind stark von der Metallbörse abhängig und unterliegen täglichen Preisschwankungen. Aktuelle Tagespreise können beim Schrotthändler Dortmund täglich telefonisch oder per WhatsApp erfragt werden.
Frage 10: Wann bekomme ich die Auszahlung beim Schrottankauf in Dortmund? Der vereinbarte Schrottankaufpreis wird dem Kunden direkt bei der Abholung in bar übergeben – keine Vorauszahlung, kein Warten auf Überweisung.
Frage 11: Ab welcher Menge lohnt sich der Schrottankauf in Dortmund? In der Regel bietet NRW-Schrott.de Schrottankauf ab einer Mindestmenge von 1 Tonne (1000 kg) an. Kleine Buntmetallmengen können pauschal gekauft werden, bei größeren Mengen werden NE-Metall und Buntmetall gewogen.
Frage 12: Kann ich auch als Gewerbekunde einen Rahmenvertrag abschließen? Ja – für Firmen und Betriebe, bei denen laufend Schrott anfällt, bietet NRW-Schrott.de individuelle Rahmenverträge und planbare Abholtermine an. Kontainerdienste werden damit dauerhaft überflüssig.
Fragen zur Fahrzeugentsorgung und Autoverschrottung in Dortmund
Frage 13: Ist die Autoverschrottung in Dortmund kostenlos? Ja – die Autoverschrottung in Dortmund ist vollständig kostenlos. Bei bestimmten Fahrzeugen und gutem Metallwert erhalten Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Lediglich bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile kann eine geringe Abholgebühr anfallen.
Frage 14: Welche Fahrzeuge werden in Dortmund kostenlos abgeholt? Abgeholt werden alle Fahrzeugtypen: PKW jeder Marke, Motorräder, Motorroller, Transporter, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Gabelstapler, Elektroameisen, Traktoren, Minibagger und Baumaschinen. Anders als beim Autoverkaufen gibt es bei der Autoverschrottung keine Beschränkung bzgl. Fahrzeugzustand und Verkehrssicherheit.
Frage 15: Muss das Fahrzeug noch fahrtüchtig sein? Nein – das Fahrzeug muss nicht mehr fahrtüchtig sein. NRW-Schrott.de kümmert sich um die Abholung auch nicht rollfähiger Fahrzeuge mit dem firmeneigenen Abschleppdienst. Lediglich bei ausgebrannten Fahrzeugen oder Fahrzeugen ohne Achsen bitte vorab Rücksprache halten.
Frage 16: Was passiert nach der Fahrzeugübergabe in Dortmund? Nach der Fahrzeugübergabe stellt NRW-Schrott.de automatisch den offiziellen Verwertungsnachweis aus – das einzige Dokument zur Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Dortmund.
Frage 17: Übernimmt NRW-Schrott.de die KFZ-Abmeldung in Dortmund? Ja – auf Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige Fahrzeugabmeldung beim Straßenverkehrsamt Dortmund. Dieser Service ist vollständig kostenlos.
Frage 18: Können Fahrzeuge auch ohne Fahrzeugpapiere in Dortmund abgeholt werden? In vielen Fällen ist das möglich. NRW-Schrott.de prüft die individuelle Situation und findet eine rechtssichere Lösung. Einfach Kontakt aufnehmen und die Situation schildern.
Frage 19: Gibt es einen Abschleppdienst auch am Wochenende in Dortmund? Ja – der Abschleppdienst von NRW-Schrott.de ist auch am Wochenende verfügbar. Für eine kostenlose Abholung direkt einen Termin unter 0152 / 52 376 589 vereinbaren.
Frage 20: Was ist der Unterschied zwischen Autoverschrottung und Auto entsorgen? Autoverschrottung bezeichnet den formalen Prozess der fachgerechten Fahrzeugverwertung mit offiziellem Verwertungsnachweis. Auto entsorgen ist der allgemeinere Begriff und umfasst alle Fahrzeugtypen und Zustände. Beides ist bei NRW-Schrott.de in Dortmund möglich – kostenlos und mit vollständiger Abmeldung auf Wunsch.
Fragen zur Entrümpelung und Schrottdemontage in Dortmund
Frage 21: Welche Räumlichkeiten werden in Dortmund entrümpelt? NRW-Schrott.de entrümpelt in Dortmund: Wohnungen, Häuser, Keller, Dachböden, Garagen, Büros, Lagerhallen, Gewerberäume und auch Messie-Wohnungen – für Privatkunden und Gewerbekunden gleichermaßen.
Frage 22: Wie wird die Entrümpelung in Dortmund abgerechnet? Die Entrümpelung wird nach einer fairen Kubikmeterpauschale abgerechnet, die nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder per WhatsApp-Foto festgelegt wird. Anfallende Altmetalle werden direkt bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet – das spart Geld. Nachforderungen gibt es keine.
Frage 23: Ist die Schrottdemontage in Dortmund immer kostenpflichtig? Nein – je nach Schrottmenge, Metallwert und Aufwand kann die Demontage kostenneutral oder sogar mit einer Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden. Bei einfachen Demontagen gibt NRW-Schrott.de sogar einen Teil des Erlöses direkt an den Kunden zurück.
Frage 24: Gibt es eine Containerbereitstellung für die Schrottentsorgung in Dortmund? Ja – für Containerbestellung müssen allerdings größere Mengen an Schrott vorhanden sein. Für Betriebsauflösungen und Lagerräumungen in Dortmund stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit.
Frage 25: Arbeitet NRW-Schrott.de auch samstags in Dortmund? Ja – NRW-Schrott.de bietet auch samstags kostenlose Altmetallabholung nach Terminabsprache an. Das Team ist von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr für Dortmunder Kunden erreichbar.
Alle Leistungen von NRW-Schrott.de in Dortmund im Überblick
✅ Kostenlose Schrottabholung in allen Dortmunder PLZ von 44135 bis 44388
✅ Klüngelskerl Service nach Terminabsprache – Montag bis Samstag in ganz Dortmund
✅ Fairer Metallankauf zu tagesaktuellen Marktpreisen – Barauszahlung direkt vor Ort
✅ Rechtssichere Autoverschrottung durch zertifizierte Partner – Verwertungsnachweis garantiert
✅ KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Dortmund – auf Wunsch vollständig kostenlos
✅ Vergütung bis 250 Euro je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert
✅ Abschleppdienst – auch am Wochenende verfügbar für nicht fahrtüchtige Fahrzeuge
✅ Containerbereitstellung für Betriebs- und Lagerauflösungen in Dortmund
✅ Schrottdemontage – bei einfachen Demontagen Erlösbeteiligung möglich
✅ LKW mit Ladekran für Gegenstände bis 6 Meter Länge verfügbar
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – auch Lagerhallen, Büros und Messie-Wohnungen
✅ Besenreine Übergabe nach jeder Entrümpelung in Dortmund garantiert
✅ Kundenwünsche an erster Stelle – alle Details werden im Vorfeld genauestens abgesprochen
✅ Rahmenverträge für Dortmunder Logistik- und Produktionsbetriebe
✅ Tägliche Preisauskunft für Buntmetalle – telefonisch oder per WhatsApp
✅ Seit über 9 Jahren im Schrotthandel tätig – langjährige Erfahrung und Verlässlichkeit