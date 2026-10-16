Ehemalige Zechenstadt Neukirchen-Vluyn: NRW Schrott holt Altmetall und Schrottautos in Niep, Rayen und Vluyn ab

Neukirchen-Vluyn (PLZ 47506) liegt im Süden des Kreises Wesel am Niederrhein, zwischen Moers, Kamp-Lintfort, Krefeld und Rheurdt. Rund 27.000 Menschen leben auf etwa 43 km² in Neukirchen, Vluyn, Niep und Rayen. Die A 40 und die A 57 sind über Moers schnell erreichbar.
Bis 2001 wurde auf der Zeche Niederberg Kohle gefördert – die Bergbaugeschichte prägt die Stadt bis heute, ebenso wie die Halde Norddeutschland mit ihrem weiten Blick über den Niederrhein. Heute bestimmen Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft das Bild. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen unkomplizierten Schrottankauf in Neukirchen-Vluyn für alle Stadtteile.
Eisenschrott in Neukirchen-Vluyn abholen lassen – Mindestmenge
Gitter und Stahlträger nach einem Umbau in Vluyn, ein Ölkessel aus einem Zechenhaus in Neukirchen oder alte Landmaschinenteile in Rayen – Eisenschrott fällt hier regelmäßig an. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Zur Bewertung reicht eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge – wir melden uns schnell. Mehr zur Schrottabholung in Neukirchen-Vluyn auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Neukirchen-Vluyn verkaufen
Nach dem Bergbau haben sich in Neukirchen-Vluyn Logistik, Handel und Handwerk angesiedelt. Elektriker, Installateure und Kfz-Werkstätten haben laufend Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen sämtliche NE-Metalle: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert stimmt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Niep, Messingteile aus einer Werkstatt in Vluyn oder Alu-Profile aus einem Betrieb – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Gewerbebetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Neukirchen-Vluyn beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Schrottauto in Neukirchen-Vluyn abgeben – drei Wege
Ein Auto mit Getriebeschaden in Rayen, ein Unfallwagen in einer Garage in Neukirchen oder ein alter Transporter auf einem Hof in Niep – Fahrzeughalter in Neukirchen-Vluyn haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen vier Stadtteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Neukirchen-Vluyn.
- Verwertung nach Vorschrift: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Neukirchen-Vluyn.
- Barauszahlung: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Neukirchen-Vluyn.
Bergmannshäuser in Neukirchen, Einfamilienhäuser in Vluyn und Bauernhöfe in Niep und Rayen: In vielen Gebäuden stecken alte Öltanks, Stahlteile, Stalltechnik oder Heizungsanlagen.
Unsere Schrottdemontage in Neukirchen-Vluyn baut diese Teile fachgerecht ab und transportiert alles ab.
Bei Haus- und Hofauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Neukirchen-Vluyn alle Schritte. Metalle verrechnen wir direkt. Für einzelne Stücke wie Fahrräder oder alte Waschmaschinen gibt es den Klüngelskerl in Neukirchen-Vluyn.
Gewerbe und Landwirtschaft am Niederrhein – Rahmenverträge
Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Höfe in Neukirchen-Vluyn haben regelmäßig Stahl, Altmaschinen und Buntmetall. Eine planbare Abholung spart Zeit und Platz.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Übersicht unter nrw-schrott.de/neukirchen-vluyn.html.
Häufige Fragen – Schrottankauf in Neukirchen-Vluyn
- Welche Mindestmenge gilt in Neukirchen-Vluyn?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich ein Angebot?
Per WhatsApp: PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge. Wir antworten schnell.
- Holen Sie auch auf Höfen in Niep und Rayen ab?
Ja, auch auf Höfen im Außenbereich – nach kurzer Absprache.
- Übernehmen Sie die Abmeldung?
Ja, kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel, mit Verwertungsnachweis.
- Wie schnell bekomme ich einen Termin?
Meist innerhalb weniger Werktage. Bei Eile rufen Sie an: 0152 / 52 376 589.
- Kaufen Sie auch kleine Mengen Messing?
Ja, wenn der Wert passt. Ein Foto reicht für eine ehrliche Einschätzung.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr