Duisburger Schrotthändler entsorgen Autos, Motorräder und Wohnwagen
Kostenlose Schrottabholung Duisburg – Ihr zuverlässiger Partner für Autoentsorgung & Kfz Abholung
Kostenlose Schrottabholung Duisburg – Ohne Haken, ohne Gebühren
Viele Duisburger fragen sich, ob eine kostenlose Schrottabholung wirklich ohne versteckte Kosten möglich ist. Bei uns lautet die Antwort klar und eindeutig: Ja. Wir holen Ihren Schrott, Ihr Altfahrzeug oder Ihr defektes Kfz vollständig kostenlos bei Ihnen ab – egal ob in Duisburg-Mitte, Duisburg-Marxloh, Duisburg-Rheinhausen, Duisburg-Hamborn oder einem anderen Stadtteil.
Was wir kostenlos in Duisburg abholen:
Schrottautos und Altfahrzeuge jeder Marke und jedes Baujahrs
Defekte oder nicht mehr fahrtüchtige Kraftfahrzeuge
Motorräder, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile
Gabelstapler und gewerbliche Arbeitsmaschinen
Altmetall, Eisenschrott und Industrieschrott in jeder Menge
Der Ablauf ist denkbar einfach: Sie kontaktieren uns telefonisch oder per E-Mail, nennen uns Fahrzeug- oder Schrottart sowie den genauen Standort in Duisburg – und wir vereinbaren einen kostenlosen Abholtermin, oft noch am selben oder nächsten Werktag.
Kostenlose Autoentsorgung Duisburg – Rechtssicher mit offiziellem Verwertungsnachweis
Die kostenlose Autoentsorgung in Duisburg ist bei uns nicht nur bequem und unkompliziert, sondern auch vollständig rechtssicher. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb arbeiten wir streng nach den Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und stellen Ihnen nach der Fahrzeugübergabe den offiziellen Verwertungsnachweis aus – das einzige Dokument, mit dem Sie Ihr Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt Duisburg ordnungsgemäß abmelden können.
Warum der Verwertungsnachweis unverzichtbar ist: Ohne dieses wichtige Dokument laufen Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge unaufhaltsam weiter – auch wenn das Fahrzeug schon längst nicht mehr gefahren wird. Viele Fahrzeugbesitzer in Duisburg sind sich dieser Tatsache nicht bewusst und zahlen dadurch unnötig Geld. Mit unserer kostenlosen Autoentsorgung in Duisburg erhalten Sie den Verwertungsnachweis automatisch und können Ihr Fahrzeug sofort und problemlos abmelden.
So läuft die kostenlose Autoentsorgung in Duisburg ab:
Fahrzeugdaten telefonisch oder per E-Mail mitteilen
Kostenlose Bewertung und schnelle Terminvereinbarung
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen in Duisburg
Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises
Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt Duisburg abmelden – erledigt
Abholung von Kfz Duisburg – Alle Fahrzeugtypen, alle Zustände
Unsere Kfz-Abholung in Duisburg gilt für nahezu alle Fahrzeugtypen und Zustände. Ob TÜV abgelaufen, Unfallschaden, schwerer Motorschaden oder einfach nicht mehr fahrbereit – wir kommen zu Ihnen nach Duisburg und holen das Fahrzeug kostenlos ab. Kein Aufwand, kein Stress, keine Kosten für Sie.
Welche Fahrzeuge wir in Duisburg abholen:
PKW und Kombi Vom alten Kleinwagen bis zur Limousine – wir holen jeden PKW in Duisburg kostenlos ab, unabhängig von Marke, Modell oder Baujahr. Auch Fahrzeuge mit schwerem Motorschaden, Getriebeschaden oder Unfallschäden sind für uns kein Problem.
LKW und Transporter Auch Nutzfahrzeuge, Transporter und LKW gehören zu unserem Abholservice in Duisburg. Sprechen Sie uns an – wir finden schnell eine passende und unkomplizierte Lösung für Sie.
Motorrad Entsorgung Duisburg Ein altes oder defektes Motorrad wird von uns kostenlos abgeholt und fachgerecht entsorgt. Egal ob Enduro, Chopper, Sportmaschine oder Tourer – alle Motorradtypen sind willkommen.
Motorroller Entsorgung Duisburg Motorroller, Mopeds und Kleinkrafträder nehmen wir ebenso kostenlos mit. Kein TÜV, kein gültiger Versicherungsschutz, kein Problem – wir kümmern uns um die vollständige und fachgerechte Entsorgung.
Wohnwagen Entsorgung Duisburg Ein ausgedienter Wohnwagen ist für viele Duisburger schwer loszuwerden – zu groß für den Sperrmüll, zu aufwendig für die normale Abgabe. Unsere kostenlose Wohnwagen Entsorgung in Duisburg löst dieses Problem schnell, unkompliziert und ohne Aufwand für Sie.
Wohnmobil Entsorgung Duisburg Wohnmobile enthalten zahlreiche wertvolle Materialien wie Aluminium, Kupfer, Stahl und Kunststoffe. Wir holen Ihr Wohnmobil in Duisburg kostenlos ab und sorgen für eine umweltgerechte Verwertung – mit möglicher Gutschrift auf den Materialwert je nach Zustand und Gewicht.
Gabelstapler Entsorgung Duisburg Für Gewerbe- und Industriekunden aus dem Raum Duisburg bieten wir die professionelle Gabelstapler Entsorgung an. Defekte oder ausgemusterte Gabelstapler werden direkt auf Ihrem Betriebsgelände abgeholt, fachgerecht demontiert und umweltgerecht verschrottet.
Kfz Abholung Duisburg – Auch ohne Fahrzeugpapiere möglich
Eine der häufigsten Fragen, die wir von Duisburger Kunden erhalten: „Holen Sie ein Fahrzeug auch ab, wenn keine Papiere mehr vorhanden sind?" In vielen Fällen ist das tatsächlich möglich. Wir prüfen Ihre individuelle Situation sorgfältig und finden gemeinsam mit Ihnen eine rechtssichere und unkomplizierte Lösung.
Wir holen in Duisburg auch ab:
Fahrzeuge ohne Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief (nach individueller Prüfung)
Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung (TÜV abgelaufen oder nie vorhanden)
Unfallfahrzeuge und wirtschaftliche Totalschäden
Fahrzeuge mit schwerem Motor-, Getriebe- oder Karosserieschaden
Fahrzeuge auf privaten Grundstücken, Höfen oder Firmengeländen in Duisburg
Schrottankauf Duisburg – Altmetall zu fairen Tagespreisen
Neben der kostenlosen Fahrzeugabholung bieten wir in Duisburg auch den professionellen Schrottankauf an. Als erfahrener Altmetallsammler in Duisburg kaufen wir Ihre Metalle zu tagesaktuellen Marktpreisen an – fair, transparent und ohne Abzüge.
Unsere Leistungen beim Schrottankauf in Duisburg:
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen vor Ort in Duisburg
Verwiegung mit geeichter Waage direkt am Fahrzeug oder am Abholort
Sofortige Barauszahlung oder Banküberweisung – ganz nach Ihrem Wunsch
Ankauf von Altmetall aus Privathaushalten, Betrieben, Baustellen und Industrie
Regelmäßige Abholtermine für Gewerbekunden auf individuelle Anfrage
Wir kaufen an: Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen, Edelstahl, Blei, Zink und gemischtes Altmetall – in kleinen und großen Mengen.
Warum unsere kostenlose Schrottabholung in Duisburg überzeugt
In Duisburg gibt es verschiedene Anbieter – aber unser Gesamtpaket aus Qualität, Verlässlichkeit und absoluter Transparenz ist unschlagbar:
✅ 100 % kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren, keine bösen Überraschungen
✅ Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Tag möglich
✅ Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher und vollständig gesetzeskonform
✅ Alle Fahrzeugtypen willkommen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil, Gabelstapler und mehr
✅ Faire Preise beim Schrottankauf – tagesaktuelle und transparente Metallpreise
✅ Umweltgerechte Entsorgung – maximale Recyclingquote, minimale Deponiebelastung
✅ Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb – geprüft, anerkannt und verlässlich
✅ Persönliche und kostenlose Beratung – unverbindlich und ohne Verpflichtung
Alle Duisburger Stadtteile – Unser vollständiges Einzugsgebiet
Wir sind in ganz Duisburg aktiv und holen Fahrzeuge sowie Schrott in allen Stadtteilen kostenlos ab:
Duisburg-Mitte, Duisburg-Nord, Duisburg-Süd
Duisburg-Marxloh, Duisburg-Hamborn, Duisburg-Walsum
Duisburg-Rheinhausen, Duisburg-Homberg, Duisburg-Ruhrort
Duisburg-Meiderich, Duisburg-Beeck, Duisburg-Laar
Duisburg-Neudorf, Duisburg-Hochfeld, Duisburg-Wanheimerort
Duisburg-Buchholz, Duisburg-Ungelsheim, Duisburg-Mündelheim
Darüber hinaus sind wir auch in den umliegenden Städten und Regionen tätig:
Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Krefeld
Essen, Moers, Wesel
Dinslaken, Voerde, Kamp-Lintfort
Jetzt anrufen – Kostenlose Schrottabholung Duisburg
Sie möchten Ihr Schrottauto loswerden, benötigen eine kostenlose Autoentsorgung in Duisburg oder möchten Ihr Kfz abholen lassen? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Wir beraten Sie kostenlos und völlig unverbindlich, vereinbaren schnell einen Abholtermin und erledigen alles Weitere für Sie.
Ihr klarer Vorteil bei uns: Kein Papierkram, keine langen Wartezeiten, keine versteckten Kosten. Einfach anrufen – wir kümmern uns um den Rest.