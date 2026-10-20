Drahtstadt Iserlohn: Wo Metall Tradition hat, wird Altmetall nicht einfach weggeworfen

Iserlohn (PLZ 58636–58644) ist mit rund 92.000 Einwohnern die größte Stadt des Märkischen Kreises. Auf rund 125 km² verteilen sich die Innenstadt sowie Stadtteile wie Letmathe, Hennen, Kalthof, Sümmern, Drüpplingsen, Oestrich, Dröschede, Gerlingsen, Obergrüne und Grürmannsheide.
Iserlohn blickt auf eine lange Geschichte der Draht- und Nadelherstellung zurück. Heute sind Seilersee, Dechenhöhle und Danzturm Ausflugsziele, die A46 verbindet die Stadt mit Hagen und dem Sauerland. Für Haushalte und Betriebe bietet NRW Schrott & Metallankauf den Schrottankauf in Iserlohn mit Abholung bis an die Haustür.
Was eine kostenlose Abholung in Iserlohn voraussetzt
Ein Stahlzaun in Hennen, alte Garagentore in Gerlingsen oder Reste einer Dachrinnensanierung in Letmathe: Ab etwa 300 kg Eisenschrott ist der Abtransport kostenlos. Wer weniger hat, legt einfach Kupfer, Messing oder Aluminium dazu.
Schreiben Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, schicken Sie ein Bild oder Video und nennen Sie die geschätzte Menge – Sie erhalten schnell eine verbindliche Rückmeldung. Weitere Details gibt es bei der Altmetallabholung in Iserlohn.
Buntmetalle und Industrieschrott aus Iserlohner Unternehmen
In den Gewerbegebieten Sümmern-Rombrock und Letmathe produzieren zahlreiche Zulieferer und Metallverarbeiter. Drahtreste, Stanzabfälle, Messingspäne, Edelstahl oder Kupfer kaufen wir zu Tagespreisen an. Für Betriebe mit regelmäßigem Aufkommen bieten wir feste Abholtermine.
Altfahrzeug in Iserlohn abgeben
Ob Familienkombi mit Getriebeschaden in Kalthof oder ein Kleinwagen ohne TÜV in Oestrich: Unsere Schrottauto-Abholung in Iserlohn holt das Auto direkt ab.
Die Verwertung erfolgt nach Altfahrzeugverordnung, der Verwertungsnachweis ist inklusive. Die Abmeldung bei der Zulassungsstelle des Märkischen Kreises übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Alles Weitere unter Autoverschrottung Iserlohn und Altauto entsorgen in Iserlohn.
Demontage, Entrümpelung und Kleinmengen
Alte Drahtziehmaschinen, Stahlbühnen oder Rohrleitungen baut unsere Schrottdemontage in Iserlohn sicher zurück und transportiert sie ab.
Für Wohnungs-, Keller- und Dachbodenräumungen steht die Entrümpelung in Iserlohn zur Verfügung. Wer nur ein paar Metallteile übrig hat, ruft den Klüngelskerl in Iserlohn.
Iserlohn – Antworten auf typische Fragen
- Kommen Sie auch nach Letmathe und Hennen?
Ja. Die ehemals selbstständigen Orte gehören ganz selbstverständlich zu unserem Iserlohner Einsatzgebiet.
- Wird Draht genauso angekauft wie Kupferkabel?
Stahldraht wird als Eisenschrott bewertet, Kupferdraht als Buntmetall – beides nehmen wir an.
- Kann ich Stanzabfälle in Gitterboxen bereitstellen?
Ja, das erleichtert die Abholung. Wir stimmen Behälter und Intervalle gern mit Ihnen ab.
- Brauche ich einen Termin bei der Zulassungsstelle?
Nein, die Abmeldung erledigen wir für Sie.
- Wie hoch ist der Preis für Messing?
Der Preis hängt vom Tageskurs und der Reinheit ab. Ein Foto per WhatsApp liefert eine schnelle Einschätzung.
- Gibt es eine Seite nur für Iserlohn?
Ja: nrw-schrott.de/iserlohn.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr