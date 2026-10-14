Drahtstadt Altena: NRW Schrott holt Drahtreste, Buntmetall und Altfahrzeuge im Lenne- und Rahmedetal ab

Schrottankauf Altena – Draht, Metall, Fahrzeuge und Räumungen im Märkischen Kreis
Altena (PLZ 58762) liegt im Märkischen Kreis im engen Tal der Lenne, umgeben von Iserlohn, Hemer, Neuenrade, Werdohl, Lüdenscheid und Nachrodt-Wiblingwerde. Rund 16.000 Menschen leben auf etwa 44 km² in der Innenstadt, im Rahmedetal und in Ortsteilen wie Dahle und Evingsen. Die B 236 folgt der Lenne durch die Stadt.
Über der Stadt thront die Burg Altena, in der 1914 die erste Jugendherberge der Welt eröffnet wurde. Unten im Tal hat die Drahtzieherei Altena über Jahrhunderte geprägt – das Deutsche Drahtmuseum erzählt davon. Noch heute arbeiten hier viele Draht- und Metallbetriebe. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr Partner für Schrottankauf in Altena – im Lennetal ebenso wie auf den Höhen.
Eisenschrott in Altena abgeben – kostenlose Abholung ab 300 kg
Drahtreste aus einer Werkstatt im Rahmedetal, ein alter Ölkessel in Dahle oder Geländer vom Umbau in der Innenstadt – Eisenschrott fällt in Altena ständig an. Ab etwa 300 kg holen wir ihn kostenlos ab.
Fehlt noch etwas zur Mindestmenge, ergänzen Sie die Ladung mit Buntmetall. Kupfer, Messing oder Aluminium helfen, die Grenze zu erreichen – die Abholung bleibt gratis.
Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe – Sie bekommen schnell eine konkrete Rückmeldung, ohne Termin vor Ort. Das gilt für Schrott, Draht, Fahrzeuge und Räumungsgut. Mehr zur Schrottabholung in Altena online.
Draht, Kupfer, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Altena
Draht- und Metallverarbeitung sind in Altena bis heute wichtig. Zulieferer der Auto- und Elektroindustrie, Federn- und Drahtbetriebe sowie Handwerksfirmen haben laufend Reste aus Stahl, Kupfer und Messing.
Wir kaufen alle Nichteisenmetalle an: Kupferdraht und Kabel, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert stimmt. Kupferdraht aus einer Fertigung, Messingdrehteile eines Zulieferers oder Kabelreste eines Elektrikers aus Evingsen – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Draht- und Metallbetriebe mit Abschnitten, Spulenresten oder schwerem Kernschrott bekommen unsere besten Tagespreise und auf Wunsch feste Abholtermine. Anfragen zur Altmetallabholung in Altena nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Schrottauto in Altena loswerden – drei Wege
Ein Auto mit Motorschaden in einer Hanggarage, ein Unfallwagen nach einem Schaden auf der B 236 oder ein alter Kleintransporter im Rahmedetal – Altenaer Fahrzeughalter haben bei uns drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll schnell weg? Wir holen es überall in Altena ab, auch an steilen Hanglagen. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Altena.
- Verwertung nach Vorschrift: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwertet, Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Mehr zur Autoverschrottung in Altena.
- Bargeld für Ihr Altauto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab reicht für eine kostenlose Einschätzung. Details unter Auto entsorgen in Altena.
Alte Fabrikgebäude an der Lenne, Wohnhäuser in steilen Hanglagen und Werkstätten im Rahmedetal: In Altena stecken in vielen Gebäuden Maschinen, Drahtziehanlagen, Krane oder alte Heizungstechnik.
Unsere Schrottdemontage in Altena zerlegt solche Anlagen fachgerecht und transportiert alles ab – auch aus schwer zugänglichen Gebäuden.
Bei Wohnungs- und Hausauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Altena alles bis zur besenreinen Übergabe. Metalle verrechnen wir mit den Kosten. Für einzelne Teile wie ein altes Fahrrad oder Elektrogeräte kommt der Klüngelskerl in Altena zu Ihnen.
Draht- und Metallindustrie – Rahmenverträge für Betriebe in Altena
Die Draht- und Metallbetriebe im Lenne- und Rahmedetal erzeugen laufend Abschnitte, Späne und Stahlreste. Eine verlässliche, planbare Abholung spart diesen Firmen Platz und Aufwand.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Abholterminen, Containerstellung nach Absprache, Tagespreisen und einem festen Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/altena.html.
Häufige Fragen – Schrottankauf in Altena
- Ab welcher Menge holen Sie in Altena kostenlos ab?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Kupfer, Messing oder Aluminium können die Menge ergänzen, dann bleibt die Abholung kostenlos.
- Brauche ich einen Termin für die Bewertung?
Nein. Eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und geschätzter Menge genügt – wir antworten schnell.
- Kaufen Sie auch Kupferdraht und Drahtreste an?
Ja, Kupferdraht ist ein klassisches Buntmetall. Stahldrahtreste nehmen wir als Eisenschrott mit.
- Übernehmen Sie die Abmeldung meines Autos?
Ja, auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises. Den Verwertungsnachweis gibt es dazu.
- Kommen Sie auch nach Dahle und Evingsen?
Ja, in alle Ortsteile. Termine meist innerhalb weniger Werktage, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Holen Sie auch an steilen Hanglagen ab?
Ja. Unsere Teams sind die Bedingungen im Sauerland gewohnt und finden auch an engen Straßen eine Lösung.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr