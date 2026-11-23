Dorsten: Landwirte in Lembeck, Rhade und Deuten geben Eisen ab 300 kg kostenlos ab, Buntmetall holen wir auch klein
Auf den Höfen rund um Dorsten sammelt sich Altmetall von Maschinen, Zäunen und Silos. NRW Schrott holt Eisen ab 300 kg ohne Gebühr und Buntmetall schon in kleinen Mengen ab, Fahrzeuge werden mit bis zu 250 Euro bewertet.
Schrottankauf in Dorsten (PLZ 46282)
Dorsten liegt im Kreis Recklinghausen, hat rund 75.000 Einwohner und ist mit etwa 171 Quadratkilometern flächenmäßig weitläufig. Neben der Altstadt an der Lippe gehören Hervest, Holsterhausen, Wulfen, Lembeck, Rhade, Deuten und Altendorf-Ulfkotte dazu. Das Wasserschloss Lembeck liegt im Norden, nahe dem Münsterland.
Auf Höfen in Rhade und Lembeck liegen Eggen, Pflugscharen, Weidezaunpfähle und Altteile von Traktoren oft jahrelang hinter der Scheune. Der Schrottankauf Dorsten holt sie ab und bewertet sie nach Gewicht und Tageskurs.
Ab 300 kg: Gratisabholung auf dem Hof
Ab 300 kg Eisen kostet die Anfahrt nach Dorsten nichts, auch bei langen Hofzufahrten im Außenbereich. Eine Egge, ein Satz Futterraufen und ein ausgedienter Anhängerrahmen ergeben diese Menge leicht. Schicken Sie uns per WhatsApp die PLZ, Foto oder Video und Ihre Schätzung des Gewichts. Danach planen wir die Altmetallabholung in Dorsten.
Kupferleitungen aus Melkanlagen, Messingventile von Tränken und Alubleche von Stalldächern nehmen wir auch in kleineren Mengen mit. Dasselbe gilt für Betriebe in Wulfen und Hervest.
Der Pkw im Schuppen, der Kleintransporter ohne TÜV und der alte Wohnwagen am Feldrand: Die Schrottauto-Abholung in Dorsten zahlt dafür bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung liefert den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen. Bei Anhängern und Rollern hilft Auto entsorgen Dorsten.
Wird eine Maschinenhalle abgerissen, hilft die Schrottdemontage in Dorsten. Hofauflösungen und Dachbodenräumungen erledigt die Entrümpelung, Kleinteile nimmt der Klüngelskerl Dorsten mit.
Dorsten: Was Landwirte und Hausbesitzer wissen wollen
Fahren Sie auch zu abgelegenen Höfen?
Ja, wenn ein Fahrzeug die Zufahrt befahren kann. Die Lage klären wir vorab per WhatsApp.
Ab welcher Menge ist Eisen kostenlos?
Ab 300 kg Eisenschrott.
Wie sortiere ich Buntmetall?
Kupfer, Messing und Alu getrennt in Kisten oder Eimer, dann geht die Wägung schneller.
Welchen Nachweis gibt es bei der Autoverschrottung?
Sie erhalten den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV.
Sind Sie am Samstag erreichbar?
Ja, von Montag bis Samstag zwischen 7 und 20 Uhr.
Wo ist die Dorstener Stadtseite?
Hier: nrw-schrott.de/dorsten.
Hof oder Haushalt in Dorsten anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Dorsten und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr