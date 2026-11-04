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Dormagen zwischen Zons und Hackenbroich: Schrottabholung mit WhatsApp-Vorabcheck

NRW Schrott kommt nach Dormagen, holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos ab, nimmt Buntmetall schon in Kleinmengen und kümmert sich um Altfahrzeuge im Rhein-Kreis Neuss.

(lifePR) (Bochum, )
Schrottankauf in Dormagen (PLZ 41539, 41540, 41541)

Dormagen gehört zum Rhein-Kreis Neuss und hat rund 66.000 Einwohner auf etwa 85 Quadratkilometern. Die Stadtteile reichen von Zons mit seiner Zollfeste über Hackenbroich, Horrem und Delhoven bis nach Nievenheim, Straberg und Stürzelberg. Mit dem Chempark und vielen Gewerbeflächen entlang der Bundesstraßen ist Dormagen ein Industriestandort mit entsprechendem Metallaufkommen.

Aus Dormagen kommen Anfragen von Hausbesitzern, Hausmeisterdiensten und Betrieben. Für den Schrottankauf in Dormagen bewerten wir zuerst Fotos und bieten dann einen Abholtermin an.

Dormagen: Menge, Foto und Termin

Ab ca. 300 Kilogramm Eisenschrott holen wir in Dormagen kostenlos ab. Das schaffen Räumungen von Scheunen in Stürzelberg ebenso wie Rückbauten in Hackenbroich. Zur Vorprüfung senden Sie PLZ, Foto oder Video und eine Mengenschätzung per WhatsApp. Im nächsten Schritt folgt die Altmetallabholung in Dormagen.

Beim Buntmetall in Dormagen wird nicht um Mindestgewichte gefeilscht. Kupferbänder, Messingfittings, Alu-Reste und Edelstahlteile bringen auch als Kleinposten Geld. Außerdem lassen sich Eisen und Buntmetall zusammenrechnen, um die Grenze zur kostenlosen Abholung zu erreichen.

Wenn ein Fahrzeug in Dormagen nicht mehr fährt, hilft die Schrottauto-Abholung in Dormagen. Dafür gibt es bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Dormagen nach AltfahrzeugV liefert den Verwertungsnachweis gleich mit. Das Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss nimmt die Abmeldung entgegen, auf Anfrage gehen wir den Weg für Sie. Weitere Infos bietet Auto entsorgen in Dormagen.

Wenn eine Halle oder Anlage verschwinden soll, kommt die Schrottdemontage in Dormagen ins Spiel. Hausstände lösen wir über die Entrümpelung in Dormagen auf. Für kleinere Abholungen eignet sich der Klüngelskerl in Dormagen.

Dormagen: Fragen und Antworten

Welche Menge Eisen ist für Dormagen nötig?
Ab ca. 300 kg ist die Abholung kostenlos. Buntmetall darf auch weniger sein.

Wie schnell kommt eine Rückmeldung?
Meist sofort, wenn PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp vorliegen.

Zahlt ihr für alte Autos?
Ja, bis zu 250 Euro. Der Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV ist enthalten.

Wird die Abmeldung im Rhein-Kreis Neuss erledigt?
Auf Wunsch machen wir das ohne zusätzliche Kosten.

Zu welchen Zeiten kommt ihr nach Dormagen?
Wir fahren Mo–Sa, die Zeitfenster liegen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.

Wo steht das ganze Angebot für Dormagen?
Alle Leistungen finden Sie auf der Dormagen-Seite von NRW Schrott.

Dormagen: Jetzt melden

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Dormagen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

 

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Das mobile Familienunternehmen NRW Schrott & Metallankauf übernimmt Schrottankauf, Altmetallabholung und Fahrzeugentsorgung. Rund um Dormagen fahren wir außerdem nach Neuss, Monheim am Rhein, Leverkusen, Grevenbroich und Köln.

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