Dülmen: Buldern, Hiddingsel und Merfeld melden Eisen ab 300 kg zur kostenlosen Abholung an
Im Münsterland zwischen Wildpferdebahn und Lippe sammelt sich in Dülmen viel Altmetall. NRW Schrott holt Eisen ab rund 300 kg gratis, nimmt Buntmetall in kleinen Mengen mit und zahlt für Fahrzeuge bis zu 250 Euro.
Dülmen gehört zum Kreis Coesfeld, hat etwa 48.000 Einwohner und liegt auf rund 184 Quadratkilometern. Zur Stadt zählen Buldern, Hiddingsel, Hausdülmen, Merfeld und Rorup. Im Merfelder Bruch leben die bekannten Wildpferde.
Neben Landwirtschaft und Handwerk gibt es in Dülmen größere Gewerbegebiete, in denen laufend Metall übrig bleibt. Der Schrotthandel in Dülmen verrechnet den tagesaktuellen Preis.
Gratis ab etwa 300 kg Eisenschrott
In Dülmen fahren wir ab ungefähr 300 kg Eisen ohne Berechnung zu Ihnen. Das ist realistisch beim Abbau eines Stallgerüsts in Buldern, beim Ausräumen einer Halle in Hausdülmen oder mit alten Maschinen eines Betriebs. Senden Sie uns per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und Ihre Mengenschätzung, wir melden uns sofort. Dann vereinbaren wir die Altmetallabholung.
Kupfer, Messing, Zink und Alu nehmen wir in Dülmen schon in kleinen Posten mit. Landwirte haben oft Tränken und Armaturen aus Edelstahl oder Messing, die sich lohnen.
Die Schrottauto-Abholung in Dülmen holt Fahrzeuge in jedem Zustand ab, bis zu 250 Euro sind möglich. Die Autoverschrottung liefert den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld. Roller und Anhänger laufen über Auto entsorgen in Dülmen.
Für Hallen und Stallanlagen gibt es die Schrottdemontage in Dülmen. Hausstände löst die Entrümpelung auf, und kleine Posten holt der Klüngelskerl in Dülmen.
Dülmen: Fragen und Antworten
Wie viel Eisen soll es für den Termin sein?
Rund 300 kg, kleinere Buntmetallmengen genügen ebenfalls.
Was sollte ich zum Termin für das Auto bereithalten?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis sowie Ihr Ausweis.
Kommen Sie nach Rorup und Merfeld?
Ja, beide gehören fest zu unseren Strecken.
Nehmen Sie Altmetall von Reiterhöfen?
Ja, Boxentüren, Gitter und Beschläge aus Stahl werden gewogen.
Wann ist jemand erreichbar?
Montags bis samstags ab 7 Uhr bis 20 Uhr abends.
Wo steht die Seite zu Dülmen?
Unter nrw-schrott.de/duelmen.
Abholung in Dülmen anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Dülmen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr