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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
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Dinslaken: Zwischen Trabrennbahn und Kreativquartier Lohberg bekommt Altmetall einen festen Abholservice

Hiesfeld, Lohberg, Eppinghoven oder Bruch – NRW Schrott & Metallankauf holt in Dinslaken Eisen ab 300 kg kostenlos, kauft Kupfer und Aluminium und verwertet Altautos mit Nachweis

(lifePR) (Bochum, )
Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Familienbetrieb aus Bochum, spezialisiert auf Metallankauf, Schrottabholung, Fahrzeugentsorgung und Räumungen. Im Kreis Wesel und darüber hinaus fahren wir neben Dinslaken auch Voerde, Hünxe, Oberhausen und Duisburg an – mit Tagespreisen und Abholung ab 300 kg Eisen ohne Kosten.

Altmetallabholung Dinslaken – Schrottankauf am Rand des Ruhrgebiets

Dinslaken (PLZ 46535–46539) liegt im Kreis Wesel und hat rund 67.000 Einwohner auf etwa 47 km². Neben der Innenstadt gehören Hiesfeld, Lohberg, Oberlohberg, Eppinghoven, Bruch, Averbruch, Hagenbeck und das Blumenviertel zur Stadt.

Die Burg Dinslaken, die Trabrennbahn und das Kreativquartier auf dem Gelände der früheren Zeche Lohberg zeigen den Wandel der Stadt. A3 und A59 verbinden Dinslaken mit Duisburg, Oberhausen und dem Niederrhein – ideal für unseren Schrottankauf in Dinslaken mit Abholung.

Ab 300 kg holen wir kostenlos ab

Ob Heizkörper aus einem Altbau in Bruch, ein ausrangierter Stahlschrank in Averbruch oder Zaunelemente aus Hiesfeld: Ab etwa 300 kg Eisenschrott berechnen wir keine Abholung. Kleinere Mengen werden mit Buntmetall ergänzt.

Starten Sie mit einer WhatsApp: PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe – schon wissen Sie, wie es weitergeht. Mehr zur Altmetallabholung in Dinslaken online.

Kupfer, Aluminium und Edelstahl aus Dinslaken

Gewerbebetriebe in den Dinslakener Gewerbegebieten, aber auch Privathaushalte erzeugen wertvolle Nichteisenmetalle. Kabel, Rohre, Profile oder Armaturen kaufen wir nach Tagespreis an – mit transparenter Verwiegung vor Ort.

Schrottauto in Dinslaken: abholen, verwerten, abmelden

Ein liegengebliebener Kombi in Eppinghoven oder ein Kleinwagen ohne TÜV in Oberlohberg: Unsere Schrottauto-Abholung in Dinslaken holt ihn kostenlos ab.

Wir verwerten nach Altfahrzeugverordnung, stellen den Verwertungsnachweis aus und melden das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Kreises Wesel ab. Details unter Autoverschrottung Dinslaken und Auto entsorgen in Dinslaken.

Rückbau und Räumung in Dinslaken

Für Stahlhallen, Silos oder Werkstatteinrichtungen ist unsere Schrottdemontage in Dinslaken zuständig.

Komplettauflösungen von Haus und Wohnung übernimmt die Entrümpelung in Dinslaken. Einzelteile nimmt der Klüngelskerl in Dinslaken mit.

Dinslakener Fragen – kurz beantwortet
  1. Fahren Sie auch nach Hiesfeld und ins Blumenviertel?
    Ja, alle Stadtteile gehören zum Einsatzgebiet.
  2. Was mache ich mit alten Aluminiumfenstern?
    Wir kaufen Alu-Fensterrahmen an; Glas und Dichtungen besprechen wir vorab.
  3. Bekomme ich für mein Altauto Geld?
    Wenn noch verwertbare Teile vorhanden sind, ist eine Vergütung von bis zu 250 Euro möglich.
  4. Kann die Abholung auch ohne meine Anwesenheit stattfinden?
    Bei Schrott ja, wenn das Material frei zugänglich ist. Beim Auto brauchen wir Papiere und Schlüssel.
  5. Wie schnell geht es?
    Termine sind meist innerhalb weniger Werktage möglich.
  6. Wo ist die Dinslaken-Seite?
    Unter nrw-schrott.de/dinslaken.html.
Kontakt aufnehmen – Dinslaken

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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