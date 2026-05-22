Der Klüngelskerl kommt nicht mehr" – Wie NRW-Schrott.de das Schrottgeschäft in Moers neu erfindet
Ein Samstagmorgen in Moers-Rheinkamp
Es ist kurz nach acht Uhr morgens in Moers-Rheinkamp PLZ 47445. Auf dem Hinterhof eines älteren Mehrfamilienhauses stapeln sich seit Wochen alte Heizkörper, ein verrosteter Wäscheständer aus Stahl, ein halbes Dutzend Kupferkabelrollen aus einer zurückliegenden Badsanierung und die Überreste eines Motorrollers, der seit zwei Jahren nicht mehr angesprungen ist. Der Eigentümer, ein Rentner aus Moers-Rheinkamp, hat schon mehrfach versucht, einen Klüngelskerl zu rufen – aber seit Wochen ist keiner mehr durch die Straße gefahren.
Das ist kein Einzelfall in Moers. Das Schrottgeschäft hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele Kunden in Moers-Kapellen, Moers-Schwafheim und Moers-Meerbeck beklagen dasselbe: Der klassische fahrende Schrottsammler, der früher regelmäßig durch die Straßen der Stadt zog, ist seltener geworden. Wer keinen geeigneten Transporter hat, keinen Schrottplatz in der Nähe kennt oder schlicht nicht weiß, wie er seine Altmetalle richtig sortieren soll, steht vor einem Problem.
NRW-Schrott.de hat genau diese Lücke erkannt – und bietet Moersern aller Stadtteile einen professionellen, modernen und vollständig kostenlosen Klüngelskerl-Service nach Terminabsprache. Keine Wartezeit auf einen fahrenden Schrottsammler, keine Unsicherheit über den nächsten Besuch – einfach anrufen oder eine WhatsApp schicken, und das Team kommt direkt zu Ihnen.
Moers – Eine Stadt mit industrieller Seele und modernem Gesicht
Moers ist mit rund 100.000 Einwohnern und 36 Stadtteilen auf einer Fläche von knapp 68 Quadratkilometern eine der größten Städte im Kreis Wesel und ein bedeutender Standort am linken Niederrhein. Die Stadt liegt günstig zwischen Duisburg im Osten und Krefeld im Süden, ist über die A57 und A42 schnell erreichbar und verfügt über eine lebendige Innenstadt rund um das historische Moerser Schloss.
Wirtschaftlich ist Moers geprägt von einem gesunden Mix: Vom Technologiepark Eurotec-Ring in PLZ 47445 über die traditionsreichen Wohngebiete in Moers-Mitte PLZ 47441 bis hin zu den gewerblichen Flächen in Moers-Meerbeck PLZ 47443 und den ruhigen Wohngebieten in Moers-Kapellen PLZ 47447 – die Stadt vereint industrielle Vergangenheit mit modernem Gewerbe.
Diese wirtschaftliche Vielfalt bringt einen täglich hohen Bedarf an professioneller Schrottentsorgung mit sich. In den Privathaushalten der über 100.000 Moerser Bürger sammeln sich Altmetalle an, in den Gewerbebetrieben fallen Produktionsschrott und ausgediente Maschinen an, und auf privaten Grundstücken stehen Schrottfahrzeuge, die kostenlos entsorgt werden sollen.
Kapitel 1: Der kostenlose Schrottabholdienst in Moers – Modern, Mobil, Unkompliziert
Was vor einigen Jahrzehnten noch selbstverständlich war – der Klüngelskerl, der regelmäßig durch die Straßen fuhr und Altmetall direkt beim Kunden abholte – hat sich gewandelt. NRW-Schrott.de hat diesen Service professionalisiert und für die heutige Zeit neu erfunden. Die Schrottabholung Moers funktioniert heute nicht mehr über das zufällige Vorbeikommen eines Schrottwagens, sondern über eine einfache und schnelle Terminvereinbarung – per Telefon, E-Mail oder WhatsApp.
Der Ablauf ist denkbar einfach: Moerser Kunden senden ein Foto ihres Schrotts zusammen mit ihrer Postleitzahl (47441, 47443, 47445 oder 47447) und einer ungefähren Mengenangabe per WhatsApp an 0152 / 52 376 589. NRW-Schrott.de antwortet zeitnah mit einer ehrlichen Einschätzung und vereinbart einen passenden Abholtermin – oft noch am selben oder nächsten Werktag.
Was passiert dann?
Das mobile Team kommt direkt zum Kunden in Moers – egal ob in einer Wohnstraße in Moers-Hülsdonk PLZ 47441, auf einem Gewerbegrundstück in Moers-Rheinkamp PLZ 47445 oder auf einem privaten Grundstück in Moers-Schwafheim PLZ 47447. Die Klüngelskerle übernehmen das vollständige Verladen des Schrotts und Altmetalls – und bei Bedarf sogar den Abbau von Maschinen, Kesseln, Tanks, Anlagen und Stahlkonstruktionen direkt vor Ort. Besitzer größerer Schrottmengen erhalten die vereinbarte Vergütung direkt bei der Abholung in bar ausgezahlt.
Was wird in Moers kostenlos abgeholt?
Heizkörper und Heizungsanlagen, Eisenträger und Stahlprofile, Kupfer- und Stahlrohre, Armaturen und Fittings, Zäune, Tore und Gitter, Industriemaschinen und Maschinenteile, Kabelschrott und Elektrokabel, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Messingschrott sowie Haushaltsschrott mit Metallanteil.
Alle vier Moerser PLZ-Bereiche werden bedient: 47441 – 47443 – 47445 – 47447
Kapitel 2: Wenn der alte Schrott zum Bares Geld wird – Schrottankauf in Moers
Der Schrottankauf Moers ist mehr als nur kostenlose Entsorgung – er ist für viele Moerser eine echte Einnahmequelle, die oft unterschätzt wird. Nicht jeder hat die Möglichkeit, seinen angesammelten Eisenschrott und sein Altmetall selbst zum nächsten Schrottplatz zu fahren. Dem einen fehlt das richtige Transportmittel, dem anderen die Erfahrung, wie man verschiedene Metallsorten richtig sortiert.
Sowohl Schrottplätze als auch mobile fahrende Schrotthändler kaufen Schrott an. Der Unterschied: Beim Schrottplatz in Moers müssen Kunden den Schrott selbst anliefern. Unsere mobilen Klüngelskerle bieten dagegen einen echten Rundum-Service beim Schrottverkaufen in Moers – direkt bei Ihnen zuhause, im Betrieb oder auf dem Hof.
Grundsätzlich gilt: Wer Schrott selbst zum Schrottplatz bringt, erzielt etwas höhere Preise, da er den Transportaufwand selbst übernimmt. Wer jedoch Komfort, Zeitersparnis und körperlichen Aufwand schätzt, ist mit dem mobilen Ankauf durch NRW-Schrott.de deutlich besser bedient.
Was ist in Moers besonders wertvoll?
An der Spitze der lukrativsten Schrottfraktionen steht der Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial, die in kleinen Stückelungen die höchsten Tagespreise beim mobilen Schrottankauf in Moers erzielen. Direkt dahinter folgen Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott und Kabelschrott mit hohem Kupferanteil. Kabelschrott, Messing und Kupfer sind oft hochwertige Substanzen unzähliger Produkte – im Haushalt hat man viele Gegenstände auf Dachboden, Garage und Keller, die einfach nach Terminabsprache an den Schrotthändler in der Nähe verkauft werden können.
Auch Altkabel, Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Preisen vergütet. Buntmetalle sind von der Börse stark abhängig und können täglich beim Schrotthändler in Moers erfragt werden – einfach per Telefon oder WhatsApp anfragen.
Für Moerser Gewerbebetriebe im Eurotec-Ring und darüber hinaus:
Für die zahlreichen Technologie- und Gewerbebetriebe im Moerser Technologiepark und in den Gewerbegebieten bietet NRW-Schrott.de maßgeschneiderte Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen an – damit Schrottentsorgung in Moers zur kostengünstigen Routineaufgabe wird und teure Containerdienste dauerhaft überflüssig werden.
Kapitel 3: Das Schrottauto in der Garage – Eine Lösung für Moerser Fahrzeughalter
In vielen Moerser Stadtteilen – von Moers-Asberg PLZ 47441 bis Moers-Kapellen PLZ 47447 – stehen Schrottautos seit Monaten oder Jahren ungenutzt auf privaten Grundstücken, in Garagen und auf Firmenhöfen. Nicht fahrtüchtig, ohne TÜV, ohne Marktperspektive. Das zuständige Ordnungsamt kann in vielen Fällen nur zuschauen.
Schrottauto-Entsorgung kann zu einer echten Last werden – denn die Frage „Wohin mit dem schrottreifen Auto?" ist nicht immer leicht zu beantworten. Ihnen ist die Suche nach einem seriösen Schrotthändler in Moers zu aufwendig? Das Schrottauto ist nicht mehr fahrtüchtig und kann nicht mehr bewegt werden? NRW-Schrott.de bietet die Lösung – kostengünstig bis vollständig kostenlos.
Die Schrottauto Abholung Moers erfolgt ausnahmslos durch zertifizierte Partner. Bei der Autoentsorgung in Moers muss darauf geachtet werden, dass das Schrottauto bei einem Entsorgungsbetrieb abgegeben wird, das offiziell als Entsorgungsstätte zertifiziert ist. NRW-Schrott.de distanziert sich ausdrücklich von den vielen fragwürdigen Anbietern im Internet, die ohne Zertifizierung und ohne rechtsgültigen Verwertungsnachweis arbeiten.
Was passiert nach der Abholung?
Nach der Fahrzeugübergabe in Moers stellt NRW-Schrott.de den offiziellen Verwertungsnachweis aus – das einzige Dokument, das zur ordnungsgemäßen Abmeldung bei der Zulassungsstelle des Kreises Wesel benötigt wird. Auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung kostenfrei – die Fahrzeugpapiere werden einfach nachgereicht.
Je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Moerser Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Lediglich bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile kann eine geringe Abholgebühr anfallen.
Kapitel 4: Alle Fahrzeuge, Alle Stadtteile – Autoverschrottung und Auto entsorgen in Moers
Die Autoverschrottung Moers durch NRW-Schrott.de deckt alle Fahrzeugtypen in allen vier Moerser Postleitzahlbereichen ab – von 47441 in Moers-Mitte bis 47447 in Moers-Kapellen – ohne Aufpreis, ohne Einschränkung. Beim Auto entsorgen Moers übernimmt NRW-Schrott.de auf Wunsch alle Formalitäten von der Abholung bis zur Abmeldung.
Verschrottet werden: PKW aller Marken und Baujahre, Motorräder und Motorroller, Transporter und Nutzfahrzeuge, Wohnwagen und Wohnmobile, Gabelstapler, Elektroameisen, Traktoren, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Baumaschinen und alle weiteren Kraftfahrzeuge.
Motorräder ab 125 ccm werden grundsätzlich kostenlos abgeholt – bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. NRW-Schrott.de übernimmt auf Wunsch auch die vollständige Abmeldung des Motorrads bei der Zulassungsstelle des Kreises Wesel – kostenlos für Moerser Kunden.
Kapitel 5: Altmetall aus Moerser Haushalten und Betrieben – Die Containerbereitstellung macht es möglich
Die Altmetallabholung Moers durch NRW-Schrott.de wird mit einem einzigen kurzen Anruf zur unkomplizierten Angelegenheit. Mit NRW-Schrott.de wird Altmetallabholung in Moers kinderleicht gemeistert – ein kurzer Anruf genügt und das Team kümmert sich um alles Weitere.
Containerbereitstellung für Moerser Gewerbekunden:
Für Moerser Betriebe, die gerade eine Firma oder ein Geschäft auflösen und deshalb länger für die Sortierung des anfallenden Altmetalls benötigen, bietet NRW-Schrott.de die Containerbereitstellung für Metallentsorgung an. Das ist besonders günstig, wenn größere Mengen sortiert und gesammelt werden müssen – etwa bei Betriebsauflösungen im Technologiepark Moers PLZ 47445 oder bei Geschäftsaufgaben in Moers-Mitte PLZ 47441.
Altmetall verkaufen in Moers – für jeden zugänglich:
Im Haushalt finden sich viele Gegenstände auf Dachboden, Garage und Keller in Moers-Schwafheim PLZ 47447, Moers-Meerbeck PLZ 47443 oder Moers-Repelen PLZ 47445, die einfach nach Terminabsprache an den Schrotthändler in der Nähe verkauft werden können. Metallankauf inklusive Metallabholung ist besonders bei größeren Mengen eine sehr rentable Sache.
Kapitel 6: Wenn Anlagen demontiert werden müssen – Schrottdemontage in Moers
Für Moerser Industriebetriebe, Handwerksbetriebe und Bauunternehmen bietet NRW-Schrott.de einen spezialisierten Demontageservice an. Die Schrottdemontage Moers umfasst die vollständige Planung, fachgerechte Zerlegung und den sicheren Abtransport von Industrieanlagen, Maschinenparks, Tanks, Kesseln, Stahlkonstruktionen und Metallstrukturen – in allen vier Moerser Postleitzahlbereichen von 47441 bis 47447.
Mit Schneidbrenner, Winkelschleifer und einem LKW mit Ladekran für Gegenstände bis 6 Meter Länge ist das Team für jede Demontagesituation in Moers gerüstet. Je nach Schrottmenge und Metallwert kann die Schrottdemontage in Moers kostenneutral oder sogar mit einer direkten Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden.
Kapitel 7: Wenn eine ganze Wohnung geräumt werden muss – Entrümpelung in Moers
Nicht immer geht es nur um ein paar Kilogramm Kupferschrott. Manchmal steht eine vollständige Wohnungsauflösung an – nach einem Todesfall, einer Scheidung, einem Umzug oder einer Zwangsversteigerung. In solchen Momenten braucht man einen Partner, der schnell, diskret und fair handelt.
Die Entrümpelung Moers von NRW-Schrott.de deckt alle Räumlichkeiten ab: Wohnungsauflösungen, Haushaltsauflösungen, Kellerentrümpelungen, Dachbodenräumungen, Garagenräumungen, Büroräumungen, Lagerhallen und auch Messie-Wohnungen – für Privatkunden und Gewerbekunden in allen Moerser Stadtteilen von Moers-Mitte PLZ 47441 bis Moers-Kapellen PLZ 47447.
Das Alleinstellungsmerkmal: Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden bei der Entrümpelung in Moers anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge und Wertstoffe direkt vor Ort bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet. Das kann die Gesamtkosten erheblich senken. Die Abrechnung erfolgt nach einer fairen Kubikmeterpauschale – nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder per WhatsApp-Foto festgelegt, ohne Nachforderungen, mit besenreiner Übergabe am Ende.
Auflösungen sind sowohl privat als auch gewerblich möglich – mit und ohne Containerbereitstellung.
Kapitel 8: Der Klüngelskerl in Moers – Eine Tradition neu gedacht
Es ist ein Wort, das in Moers und am gesamten Niederrhein bekannt ist: Klüngelskerl. Der fahrende Schrottsammler, der früher regelmäßig durch die Straßen von Moers-Meerbeck, Moers-Kapellen und Moers-Rheinkamp fuhr und Alt-metall direkt beim Kunden abholte. Das Schrottgeschäft hat sich verändert – aber die Tradition lebt weiter.
NRW-Schrott.de führt den Klüngelskerl Moers Service professionell und zuverlässig nach Terminabsprache fort – in allen vier Moerser Postleitzahlbereichen 47441, 47443, 47445 und 47447. Kein zufälliges Warten mehr, kein Verpassen des Schrottmanns – einfach anrufen, Termin vereinbaren und die Klüngelskerle kommen direkt zu Ihnen.
Sowohl Gewerbetreibende als auch Privathaushalte können ihren angesammelten Schrott über den Klüngelskerl-Service von NRW-Schrott.de loswerden. Moerser Kunden müssen nicht immer den Schrott kostenlos dem Schrottsammler zur Verfügung stellen – bestimmte Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl können auch in kleineren Mengen durch den Klüngelskerl Moers angekauft werden.
Bitte beachten: Das Team benötigt eine Mindestmenge an Schrott für jede Abholung. Einzelne Elektrogeräte, Kühlschränke und Fernseher können nicht kostenlos abgeholt werden.
Epilog: Zurück in Moers-Rheinkamp
Es ist kurz nach elf Uhr an jenem Samstagmorgen. Der Rentner aus Moers-Rheinkamp hat vor zwei Stunden eine WhatsApp geschickt – mit einem Foto des Schrottbergs auf seinem Hinterhof und seiner Postleitzahl 47445. NRW-Schrott.de hat sofort geantwortet. Jetzt ist das Team da, verlädt die alten Heizkörper, nimmt das Kupferkabel mit, schaut sich den Motorroller an und erklärt, was er als Schrottauto kostenlos mitgenommen werden kann.
Als das Fahrzeug des Klüngelskerl-Teams um halb zwölf wieder die Straße entlangfährt, ist der Hinterhof leer. Kein Kupferkabel mehr, keine alten Heizkörper, kein Motorroller. Nur frisch geschaffener Platz – und ein zufriedener Rentner, der für die Kupferkabel sogar ein paar Euro in bar erhalten hat.
Das ist das Versprechen von NRW-Schrott.de in Moers: Kein Warten mehr auf den Klüngelskerl. Einfach anrufen – und der Klüngelskerl kommt direkt zu Ihnen.
Alle Leistungen von NRW-Schrott.de in Moers im Überblick
✅ Kostenlose Schrottabholung in allen PLZ 47441 – 47443 – 47445 – 47447
✅ Klüngelskerl Service nach Terminabsprache in allen 36 Moerser Stadtteilen
✅ Fairer Metallankauf zu tagesaktuellen Börsenpreisen – Barauszahlung vor Ort
✅ Rechtssichere Autoverschrottung durch zertifizierte Partner mit Verwertungsnachweis
✅ KFZ-Abmeldung bei der Zulassungsstelle Kreis Wesel – auf Wunsch kostenfrei
✅ Vergütung bis 250 Euro je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert
✅ Containerbereitstellung für Moerser Gewerbe- und Betriebsauflösungen
✅ Vor-Ort-Demontage von Maschinen, Kesseln, Tanks und Stahlkonstruktionen
✅ LKW mit Ladekran für Gegenstände bis 6 Meter Länge verfügbar
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – Altmetall reduziert die Gesamtkosten
✅ Besenreine Übergabe nach jeder Entrümpelung garantiert
✅ Rahmenverträge für Moerser Gewerbebetriebe mit regelmäßigem Schrottanfall
✅ Montag bis Samstag 07–20 Uhr erreichbar – auch samstags