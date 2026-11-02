Datteln und der Kanal: NRW Schrott räumt Metall und Altautos kostenlos ab
Am Dattelner Kanalkreuz fällt viel Metall an. Eisenschrott ab ca. 300 kg wird kostenlos abgeholt, für Fahrzeuge zahlt NRW Schrott bis zu 250 Euro und liefert den Verwertungsnachweis.
Schrottankauf in Datteln (PLZ 45711): Eisen, Buntmetall und Fahrzeuge
Datteln gehört zum Kreis Recklinghausen und zählt rund 35.000 Einwohner auf etwa 66 Quadratkilometern. Die Stadt am Dortmund-Ems-Kanal und am Datteln-Hamm-Kanal besteht unter anderem aus Hagem, Horneburg, Ahsen, Meckinghoven, Klostern und Dümmer. Hafen, Werften und Kraftwerksumfeld sorgen für einen Gewerbestandort, an dem Metall oft ein Thema ist.
Wir fahren in Datteln zu Haushalten, Bauhöfen und Betrieben. Zum Schrottankauf in Datteln gehört, dass wir Material vor der Abholung per Foto bewerten und den Termin dann passend legen.
Menge und Ablauf in Datteln
Bei Eisenschrott beginnt die kostenlose Abholung in Datteln bei ca. 300 Kilogramm. Typisch sind alte Zaunelemente aus Horneburg, Stahlregale aus einer Garage in Ahsen oder Restmaterial einer Baustelle. Wer die Menge nicht einschätzen kann, schickt PLZ, ein Foto oder Video sowie die ungefähre Menge per WhatsApp und bekommt umgehend Bescheid. Für den Termin sorgen wir mit der Altmetallabholung in Datteln.
Buntmetalle spielen bei Preis und Menge eine eigene Rolle: Kupferleitungen, Messing, Alu und Edelstahl sind schon in kleiner Menge etwas wert. Bleibt Eisen unter der Grenze, kann Buntmetall die Gesamtmenge anheben. Auch für Betriebe am Kanal, die regelmäßig Späne oder Blechreste haben, lassen sich wiederkehrende Termine einrichten.
Für Autos, die in Datteln nur noch Platz wegnehmen, gibt es die Schrottauto-Abholung in Datteln. Je Fahrzeug sind bis zu 250 Euro möglich. Bei der Autoverschrottung in Datteln erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV. Zuständig ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen, die Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch. Hinweise zum Ablauf stehen unter Auto entsorgen in Datteln.
Für Maschinenhallen, Stahlbauten und Heizungen übernimmt die Schrottdemontage in Datteln das Zerlegen und den Abtransport. Wenn ein ganzes Haus leer werden soll, hilft die Entrümpelung in Datteln. Und für eine einzelne Fuhre ist der Klüngelskerl in Datteln da.
Was Dattelner über Schrottabholung wissen wollen
Muss ich in Datteln eine Mindestmenge einhalten?
Ja, bei Eisenschrott gelten ca. 300 kg für die kostenlose Abholung, Buntmetall zählt auch klein.
Wie bekomme ich einen Preis für Kupfer oder Messing?
Ein Foto per WhatsApp reicht, dann nennen wir den Preis nach Materialwert.
Sind Schrottautos aus Datteln auch ohne TÜV willkommen?
Ja, die Fahrbereitschaft spielt keine Rolle. Wir zahlen bis zu 250 Euro und verwerten nach AltfahrzeugV.
Wer meldet das Auto beim Kreis Recklinghausen ab?
Das machen wir auf Wunsch kostenlos für Sie.
Wie kurzfristig ist ein Termin machbar?
Meist innerhalb weniger Werktage, Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Wo sehe ich das Angebot für meine Stadt?
Alle Leistungen für Datteln stehen auf der Seite nrw-schrott.de/datteln.
Datteln: Jetzt Termin anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Datteln und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr