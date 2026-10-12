Chemiestandort am Rhein: Wesseling bekommt mobilen Schrottankauf für Berzdorf, Keldenich, Urfeld und die Stadtmitte

Schrottankauf in Wesseling – Metall, Altautos und Räumungen zwischen Köln und Bonn
Wesseling (PLZ 50389) liegt im Rhein-Erft-Kreis direkt am linken Rheinufer zwischen Köln und Bonn. Im Norden grenzen die Kölner Stadtteile Godorf, Immendorf und Meschenich an, im Westen Brühl, im Süden Bornheim und auf der anderen Rheinseite Niederkassel. Gut 38.000 Menschen leben auf rund 23,4 km² in den vier Stadtteilen Wesseling-Mitte, Keldenich, Berzdorf und Urfeld. Über die A 555 und die A 553 ist die Stadt schnell an das Autobahnnetz angebunden.
Wesseling gilt als einer der wichtigsten Chemie- und Industriestandorte im Rheinland: Raffinerie- und Chemieanlagen prägen den Norden der Stadt, im IHK-Bezirk Köln hat Wesseling den größten Anteil an Gewerbeflächen. Gleichzeitig bieten das Naturschutzgebiet Entenfang, der Berzdorfer Wasserturm und die Rheinfähre nach Lülsdorf viel Lebensqualität. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht allen Haushalten und Betrieben für einen fairen Schrottankauf in Wesseling zur Verfügung – von Urfeld bis an die Kölner Stadtgrenze.
Eisenschrott in Wesseling abgeben – kostenlose Abholung ab passender Menge
Ob verzinkte Gitter von einer Baustelle in Keldenich, ein alter Gartenzaun in Berzdorf oder Stahlschrott aus einem Gewerbebetrieb in Wesseling-Mitte – Eisenschrott fällt in Wesseling an jeder Ecke an. Ab etwa 300 kg holen wir ihn ohne Kosten bei Ihnen ab.
Reicht das Eisen allein nicht, können Sie Buntmetall wie Kupfer, Aluminium oder Messing dazulegen. Gemeinsam erreicht die Ladung in der Regel die Mindestmenge, und auch dann bleibt die Abholung für Sie kostenfrei.
Einen Termin zur Bewertung brauchen Sie nicht. Per WhatsApp genügen Postleitzahl, Foto oder Kurzvideo und eine grobe Mengenangabe – wir antworten schnell mit einer konkreten Einschätzung. Das gilt für Metall ebenso wie für Fahrzeuge und Entrümpelungsgut. Alles zur Schrottabholung in Wesseling lesen Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Wesseling gut verkaufen
Raffinerie, Chemiepark und Kunststoffproduktion sorgen in Wesseling für einen großen Kreis an Zulieferern, Montagefirmen und Instandhaltungsbetrieben. Daneben arbeiten zahlreiche Elektriker, Anlagenbauer, Kfz-Werkstätten und Metallbauer in der Stadt – überall fallen werthaltige Nichteisenmetalle an.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer in sämtlichen Formen, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Mengen sind möglich, wenn der Materialwert stimmt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Keldenich, Messingventile eines Anlagenbauers aus Wesseling-Mitte oder Aluminiumreste eines Fensterbauers aus Berzdorf – ein Foto per WhatsApp mit PLZ und Menge genügt für eine sofortige Einschätzung.
Für Industriekunden mit Edelstahl aus Rohrleitungsbau, schwerem Maschinenschrott oder Kernschrott zahlen wir die besten Tageskonditionen. Gerade bei Revisionen und Stillständen lohnt sich die frühzeitige Abstimmung. Anfragen zur Altmetallabholung in Wesseling nehmen wir montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeug in Wesseling entsorgen – drei Optionen nach Wahl
Ein nicht mehr fahrbereiter Kleinwagen in Urfeld, ein Unfallfahrzeug nach einem Crash auf der A 555 oder ein ausgemusterter Firmentransporter im Gewerbegebiet – Fahrzeughalter in Wesseling können zwischen drei Wegen wählen:
- Abholung ohne Kosten: Ihr Auto ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell weg? Wir holen es in allen vier Stadtteilen ab – von Urfeld im Süden bis Berzdorf im Westen. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp reicht für die Vorabbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Wesseling.
- Zertifizierte Verwertung: Wir lassen Ihr Fahrzeug nach Altfahrzeugverordnung rechtssicher verwerten und übergeben Ihnen den amtlichen Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises erledigen wir auf Wunsch kostenfrei. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Wesseling.
- Geld für Ihr Altauto: Hat Ihr Fahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir bis zu 250 Euro in bar. Senden Sie uns vorab ein Foto – die Bewertung ist kostenlos und unverbindlich. Alle Details unter Auto entsorgen in Wesseling.
In Wesseling liegen gewachsene Wohnviertel in Keldenich und Berzdorf, Neubausiedlungen und ältere Häuser in der Stadtmitte sowie große Gewerbe- und Industrieflächen dicht beieinander. Häufig stecken dort fest verbaute Stahlkonstruktionen, Tanks, Heizungsanlagen oder Maschinenträger, die sich nicht einfach wegtragen lassen.
Für solche Aufgaben ist unsere Schrottdemontage in Wesseling da: Wir bauen Anlagen und Konstruktionen fachgerecht vor Ort ab, schonen dabei den Bestand und nehmen das komplette Material direkt mit.
Bei Wohnungsauflösungen, Kellern, Garagen und Dachböden übernimmt unsere Entrümpelung in Wesseling den gesamten Ablauf bis zur besenreinen Übergabe. Metallanteile werden verwertet und senken so Ihre Kosten. Für einzelne Stücke wie ein Fahrrad, einen Herd oder alte Heizkörper gibt es unseren Klüngelskerl in Wesseling – Abholung direkt am Haus, ganz ohne Mindestmenge.
Raffinerie, Chemie und Gewerbe – Rahmenverträge für Unternehmen in Wesseling
Mit großen Chemie- und Raffineriestandorten, Kunststoffproduktion und einem dichten Netz aus Dienstleistern ist Wesseling einer der bedeutendsten Industriestandorte im Rhein-Erft-Kreis. Instandhaltung, Rohrleitungsbau und Montage erzeugen laufend Stahl-, Edelstahl- und Buntmetallschrott.
Für Unternehmen mit regelmäßigem Materialaufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Terminen, transparenten Tagespreisen und einem zentralen Ansprechpartner für alle Materialströme. Eine Übersicht bietet nrw-schrott.de/wesseling.html.
FAQ – Schrottankauf und Altautoentsorgung in Wesseling
- Ab welcher Menge holen Sie in Wesseling kostenlos ab?
Ab ca. 300 kg Eisenschrott. Kommt die Menge nicht ganz zusammen, ergänzen Kupfer, Aluminium oder Messing die Ladung – die Abholung bleibt dann trotzdem kostenfrei.
- Kann ich Bilder für die Bewertung einfach schicken?
Ja, per WhatsApp: PLZ, Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe. Wir melden uns zeitnah mit einer konkreten Einschätzung – ohne Pflichttermin vor Ort.
- Ich habe nur wenige Kilo Kupfer aus Urfeld – nehmen Sie das?
Ja, wenn der Materialwert passt, kaufen wir Buntmetall auch in kleinen Mengen. Ein Foto genügt, wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühr.
- Übernehmen Sie die Abmeldung meines Fahrzeugs in Wesseling?
Ja, auf Wunsch melden wir Ihr Fahrzeug kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises ab. Sie erhalten außerdem den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung.
- Wie kurzfristig ist ein Termin in Keldenich oder Berzdorf möglich?
In der Regel innerhalb weniger Werktage, in allen vier Stadtteilen. Bei Eilbedarf erreichen Sie uns direkt unter 0152 / 52 376 589.
- Arbeiten Sie auch für Zulieferer der Chemie- und Raffineriebetriebe?
Ja. Gerade Montage- und Instandhaltungsfirmen profitieren von festen Abholterminen, Abrechnung nach Tagespreis und einem Ansprechpartner für Stahl, Edelstahl und Buntmetall.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr