Chemiestadt Marl: Von Hüls bis Polsum wird Altmetall jetzt einfach per WhatsApp angemeldet und abgeholt

Marl (PLZ 45768–45772) hat rund 84.000 Einwohner auf etwa 88 km². Zu den Stadtteilen gehören Alt-Marl, Drewer, Hüls, Sinsen-Lenkerbeck, Polsum, Brassert, Hamm, Frentrop und Lippe.
Der Chemiepark Marl ist einer der größten Industriestandorte Deutschlands, das Grimme-Institut und das Skulpturenmuseum Glaskasten stehen für Kultur. Über A43 und A52 bieten wir den Schrottankauf in Marl mit Abholung an.
Ab 300 kg kostenlos – Vorabcheck per WhatsApp
Ein abgebauter Carport in Polsum, Rohrleitungen aus einer Kellersanierung in Hüls oder Metallschränke aus einer Werkstatt in Drewer: Ab etwa 300 kg Eisenschrott kostet die Abholung nichts. Kleinere Mengen ergänzen Sie mit Buntmetall.
Schicken Sie uns PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp. Mehr zur Altmetallabholung in Marl online.
Edelstahl und Kupfer aus dem Marler Gewerbe
Zulieferer und Handwerker rund um den Chemiepark, und in den Marler Gewerbegebieten erzeugen Edelstahl, Kupfer, Aluminium und Messing. Wir kaufen diese Materialien zu Tagespreisen an und bieten feste Abholintervalle.
Altauto in Marl abgeben
Unsere Schrottauto-Abholung in Marl holt Fahrzeuge aus allen Stadtteilen ab.
Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Verwertungsnachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Marl und Auto entsorgen in Marl.
Rückbau und Entrümpelung in Marl
Stahlbau, Rohrleitungen und Anlagen demontiert unsere Schrottdemontage in Marl.
Für Haushaltsauflösungen steht die Entrümpelung in Marl bereit; einzelne Teile holt der Klüngelskerl in Marl.
Marl – Fragen und Antworten
- Holen Sie auch in Polsum ab?
Ja, auch in Polsum, Frentrop und Lippe.
- Kaufen Sie Edelstahlrohre an?
Ja, nach Legierung und Tagespreis.
- Gibt es Rahmenverträge für Zulieferer?
Ja, mit festen Terminen und Wiegeprotokoll.
- Fallen für die Abmeldung Gebühren an?
Nein, sie gehört zum Service.
- Wie schnell antworten Sie?
Per WhatsApp meist in kurzer Zeit.
- Wo finde ich die Seite für Marl?
Unter nrw-schrott.de/marl.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr