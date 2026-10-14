Burgenstadt Lüdinghausen: NRW Schrott holt Altmetall, Landmaschinen und Schrottautos in Seppenrade und der Innenstadt ab

Schrottabholung Lüdinghausen – Metall, Fahrzeuge und Hofräumungen im Kreis Coesfeld
Lüdinghausen (PLZ 59348) liegt im südlichen Münsterland im Kreis Coesfeld, an der Stever und am Dortmund-Ems-Kanal. Rund 25.000 Menschen leben auf etwa 140 km² in der Innenstadt, in Seppenrade und in den Bauerschaften wie Ermen und Aldenhövel. Nachbarn sind unter anderem Olfen, Selm, Nordkirchen, Senden und Dülmen, B 58 und B 235 verbinden die Stadt mit der Region.
Die Burgen geben Lüdinghausen sein Gesicht: Burg Vischering gilt als eine der schönsten Wasserburgen Westfalens, Burg Lüdinghausen liegt mitten in der Stadt. Seppenrade ist als Rosendorf bekannt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist für Haushalte, Landwirte und Betriebe der Ansprechpartner für Schrottankauf in Lüdinghausen – von der Altstadt bis zu den Höfen im Außenbereich.
Eisenschrott in Lüdinghausen loswerden – kostenlose Abholung ab 300 kg
Ein alter Güllewagen auf einem Hof bei Aldenhövel, Stahlträger aus einem Scheunenumbau in Ermen oder ein ausgebauter Heizkessel in Seppenrade – Eisenschrott fällt in Lüdinghausen oft in größeren Mengen an. Ab etwa 300 kg holen wir ihn kostenfrei ab.
Reicht das Eisen allein nicht, legen Sie Kupfer, Messing oder Aluminium dazu. So kommt die Ladung meist zusammen, und Sie zahlen für die Abholung nichts.
Für die Bewertung brauchen wir nur eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der geschätzten Menge. Sie bekommen schnell eine verbindliche Antwort – für Schrott, Landmaschinen, Fahrzeuge oder Räumungsgut. Mehr zur Schrottabholung in Lüdinghausen finden Sie online.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetallankauf in Lüdinghausen
Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand prägen die Wirtschaft in Lüdinghausen. Landmaschinenwerkstätten, Installateure, Elektriker und Kfz-Betriebe haben regelmäßig Reste aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen sämtliche NE-Metalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei –, auch in kleinen Mengen, wenn der Wert stimmt. Edelstahltanks von einem Milchviehbetrieb, Kupferkabel eines Elektrikers aus Seppenrade oder Messingteile aus einer Werkstatt in der Innenstadt – ein Foto mit PLZ und Menge reicht.
Für Betriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott bieten wir die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Lüdinghausen nehmen wir montags bis samstags zwischen 07:00 und 20:00 Uhr entgegen.
Fahrzeug in Lüdinghausen verschrotten – drei Wege
Ein alter Pkw auf einem Hof in Ermen, ein Unfallwagen nach einem Schaden auf der B 58 oder ein Auto ohne TÜV in einer Garage in Seppenrade – für Lüdinghauser Fahrzeughalter gibt es drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll schnell weg? Wir holen es in der Stadt und auf den Höfen im Außenbereich ab. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ genügt für die Vorbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Lüdinghausen.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie erhalten den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Lüdinghausen.
- Barauszahlung: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Mehr unter Auto entsorgen in Lüdinghausen.
Höfe und Ställe in den Bauerschaften, Altbauten in der Innenstadt und Wohnhäuser in Seppenrade: Oft stecken dort alte Melkanlagen, Silos, Tanks, Stahlkonstruktionen oder Heizungstechnik, die fest verbaut sind.
Unsere Schrottdemontage in Lüdinghausen baut diese Anlagen fachgerecht ab, auch in Ställen und Scheunen, und nimmt das Material komplett mit.
Für Haus-, Wohnungs- und Hofauflösungen ist unsere Entrümpelung in Lüdinghausen zuständig, bis zur besenreinen Übergabe. Metalle werden verrechnet. Für einzelne Stücke wie Fahrräder, einen alten Grill oder Werkzeug holt der Klüngelskerl in Lüdinghausen direkt am Haus ab.
Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe – Rahmenverträge in Lüdinghausen
Neben vielen landwirtschaftlichen Betrieben gibt es in Lüdinghausen ein starkes Handwerk und mittelständische Firmen in den Gewerbegebieten. Überall fallen regelmäßig Stahl, Altmaschinen und Buntmetall an.
Für Betriebe und Höfe mit laufendem Aufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/luedinghausen.html.
Fragen und Antworten – Schrottankauf in Lüdinghausen
- Ab welcher Menge ist die Abholung in Lüdinghausen kostenlos?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Mit Kupfer, Messing oder Aluminium lässt sich die Menge ergänzen – die Abholung bleibt dann gratis.
- Wie bekomme ich eine schnelle Einschätzung?
Per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und geschätzter Menge. Sie erhalten zeitnah eine konkrete Antwort, ohne Termin vor Ort.
- Holen Sie auch alte Landmaschinen und Güllewagen ab?
Ja. Ausgediente Landmaschinen, Anhänger und Stalltechnik holen wir nach kurzer Absprache ab, auf Wunsch inklusive Demontage.
- Wer meldet mein Fahrzeug ab?
Auf Wunsch wir – kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld. Sie erhalten außerdem den Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch in die Bauerschaften rund um Lüdinghausen?
Ja, im gesamten Stadtgebiet einschließlich Seppenrade und der Bauerschaften. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Kaufen Sie auch kleine Mengen Kupfer an?
Ja, wenn der Materialwert stimmt. Ein Foto per WhatsApp genügt für eine ehrliche Einschätzung.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr