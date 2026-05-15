Bochumer Privatkunden und Gewerbekunden können ihren Schrott und Altmetall entsorgen
NRW-Schrott.de – Ihr Heimvorteil in Bochum: Schrottabholung, Metallankauf, Fahrzeugentsorgung und Entrümpelung direkt vom Firmensitz
Bochum ist mit rund 370.000 Einwohnern eine der größten Städte des Ruhrgebiets und ein bedeutender Standort für Industrie, Gewerbe und Hochschulen. Die Stadtstruktur reicht von dicht besiedelten Wohngebieten wie Bochum-Wattenscheid und Bochum-Hamme bis hin zu gewerblichen Industrieflächen in Bochum-Riemke und Bochum-Gerthe. NRW-Schrott.de ist in allen Bochumer Stadtteilen und Postleitzahlbereichen – von 44787 bis 44894 – flächendeckend aktiv und sorgt dafür, dass jeder Bochumer Kunde schnell, unkompliziert und ohne Wartezeit sein Anliegen lösen kann.
Schrott Abholen Lassen in Bochum – Direkt vom Firmensitz zu Ihnen, Vollständig Kostenfrei
NRW-Schrott.de hat seinen Firmensitz mitten in Bochum – in der Robertstraße 70, 44809 Bochum. Das bedeutet für Bochumer Kunden einen entscheidenden Vorteil: kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und echte Ortskenntnis in allen Bochumer Stadtteilen. Die vollständig kostenlose und mobile Schrottabholung direkt beim Kunden ist das Herzstück des Serviceangebots – egal ob auf dem privaten Grundstück in Bochum-Langendreer, dem gewerblichen Betriebsgelände in Bochum-Stahlhausen oder der Tiefgarage in Bochum-Mitte.
Alle Details zum kostenlosen Abholservice und alle Kontaktmöglichkeiten finden Bochumer Kunden auf der Schrottabholung Bochum Seite – dem lokalen Ausgangspunkt für alle Schrottentsorgungsanfragen direkt aus der Ruhrgebietsmetropole. Abgeholt werden Heizkörper, Eisenträger, Stahlrohre, Armaturen, Zäune, Tore, Industriemaschinen, Schrottanlagen, Kabelreste, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Elektroschrott, Baustellenschrott und Haushaltsschrott. Einen Abholtermin können Bochumer Kunden telefonisch, per E-Mail oder direkt per WhatsApp vereinbaren – als Bochumer Unternehmen antwortet NRW-Schrott.de besonders schnell auf lokale Anfragen.
NRW-Schrott.de ist in allen Bochumer PLZ-Bereichen aktiv: 44787 – 44789 – 44791 – 44793 – 44795 – 44797 – 44799 – 44801 – 44803 – 44805 – 44807 – 44809 – 44866 – 44867 – 44869 – 44879 – 44892 – 44894
Metallschrott Verkaufen in Bochum – Faire Tagespreise, Transparente Abrechnung, Sofortige Barauszahlung
Wer in Bochum Altmetall besitzt und einen marktgerechten Preis erhalten möchte, ist beim Schrottankauf Bochum von NRW-Schrott.de bestens aufgehoben. Die mobilen Schrotthändler kommen direkt zum Kunden in Bochum, verladen das Altmetall vollständig vor Ort und zahlen den vereinbarten Preis bei größeren Mengen sofort in bar aus. Wer zunächst nur ein Angebot für seine Buntmetalle möchte, sendet einfach Fotos, PLZ und Mengenangaben per WhatsApp – NRW-Schrott.de bewertet das Material zeitnah und unverbindlich.
Besonders wertvoll ist der Kernschrott – also Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial, die in kleinen Stückelungen die höchsten Tagespreise beim mobilen Schrottankauf in Bochum erzielen. Für Bochumer Betriebe und Gewerbetreibende, die regelmäßig Schrott und Altmetalle entsorgen müssen, stehen maßgeschneiderte Rahmenverträge und planbare Abholrhythmen zur Verfügung – damit Containerdienste überflüssig werden und die Schrottentsorgung in Bochum dauerhaft planbar und wirtschaftlich gelöst bleibt.
Schrottwagen Loswerden in Bochum – Kostenlos, Mit Eigenem Abschleppdienst und Direkter Abmeldung
In Bochum stehen in vielen Stadtteilen Schrottfahrzeuge seit Monaten ungenutzt – ohne TÜV, nicht fahrtüchtig, ohne Marktperspektive. Das Ordnungsamt kann oft nur zuschauen. NRW-Schrott.de bietet die schnelle und unkomplizierte Lösung für alle Bochumer. Alle Informationen zur Schrottauto Abholung Bochum finden Betroffene direkt auf der entsprechenden Unterseite.
Die Fahrzeugverschrottung erfolgt ausschließlich nach den gesetzlichen Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und durch zertifizierte Autoverwerter – ohne fragwürdige Anbieter aus dem Internet. Nach der Fahrzeugübergabe in Bochum erhalten Kunden sofort den offiziellen Verwertungsnachweis – das einzige Dokument, das zur ordnungsgemäßen Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Bochum benötigt wird. Als besonderes Bochumer Plus übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung auf ausdrücklichen Wunsch vollständig kostenlos – hierdurch entstehen dem Kunden keinerlei zusätzliche Kosten.
Bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile behält sich NRW-Schrott.de vor, eine geringe Abholgebühr zu erheben. Bei Zwangsstilllegungen oder Zwangsabmeldungen von Fahrzeugen aller Art steht der mobile Abschleppdienst von NRW-Schrott.de für kurzfristige Termine bereit – auch liegengebliebene Fahrzeuge können schnell und unkompliziert abgeholt werden.
Der Ablauf der Schrottauto Abholung in Bochum:
Fahrzeugdaten, Zustand und genauen Standort in Bochum mitteilen – auch per WhatsApp mit Foto
Kostenlose und unverbindliche Fahrzeugbewertung
Verbindliche Terminvereinbarung für die gratis Abholung in Bochum – kurzfristig möglich
Abholung mit firmeneigenem Abschleppdienst auch bei nicht fahrtüchtigen Fahrzeugen
Sofortige Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises
Auf Wunsch: vollständige KFZ-Abmeldung beim Straßenverkehrsamt Bochum – kostenfrei
Altfahrzeuge Verwerten in Bochum – Alle Fahrzeugtypen, Alle 18 PLZ-Bereiche, Bis 250 Euro
NRW-Schrott.de bietet die Autoverschrottung Bochum flächendeckend in allen 18 Bochumer Postleitzahlbereichen an – von 44787 in Bochum-Innenstadt bis 44894 in Bochum-Langendreer-Alter Bahnhof – ohne Aufpreis, ohne Einschränkung.
Verschrottet werden in Bochum: PKW jeder Marke und jedes Baujahrs, Motorräder, Motorroller, Transporter, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Gabelstapler, Elektroameisen, Traktoren, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Bagger, Baumaschinen und alle weiteren Kraftfahrzeuge. Auch Unfallfahrzeuge, Fahrzeuge nach Zwangsstilllegung und Fahrzeuge mit gravierenden Schäden werden problemlos abgeholt. Besonders bei Fahrzeugen, die auf dem regulären Gebrauchtwagenmarkt keinen Abnehmer mehr finden, ist die Autoverschrottung die sinnvollste und bequemste Lösung – und je nach Fahrzeugzustand und Metallwert erhalten Bochumer Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro.
Kfz Kostenfrei Abgeben in Bochum – PKW, Motorrad, Wohnwagen und Bagger Unkompliziert Entsorgen
Neben der klassischen Autoverschrottung bietet NRW-Schrott.de in Bochum auch den vollständigen Service zum Auto entsorgen Bochum an – für alle Fahrzeugtypen und jeden Zustand, inklusive vollständiger Abmeldung. Das Team von NRW-Schrott.de hat sich auf das Verschrotten und Entsorgen von Kfz aller Art spezialisiert: Bagger, Minibagger, Wohnmobile, Wohnwagen, Gabelstapler, Traktoren, Motorräder und Motorroller werden ebenso fachgerecht entsorgt wie gewöhnliche Gebrauchtwagen.
Motorräder ab 125 ccm werden in Bochum grundsätzlich kostenlos abgeholt – bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. Für Firmen und Betriebe in Bochum, die regelmäßig Schrottfahrzeuge entsorgen müssen, bietet NRW-Schrott.de auf Anfrage maßgeschneiderte Gewerbeangebote mit festen Abholrhythmen.
Altmetall aus dem Bochumer Haushalt oder Betrieb Verkaufen – Container auf Anfrage
Ob kleine Mengen Altmetall aus dem Bochumer Keller in der PLZ 44793 oder große Chargen aus einem Betrieb in der Industriezone PLZ 44807 – die Altmetallabholung Bochum von NRW-Schrott.de ist für jede Menge und jeden Metalltyp geeignet. Der Ankaufpreis wird direkt bei der Abholung in bar ausgezahlt – transparent, ohne Abzüge und zu tagesaktuellen Börsenpreisen.
Viele Bochumer Privathaushalte wissen nicht, welche wertvollen Metallschätze sich im angesammelten Schrott verbergen – Kabelschrott, Messing und Kupfer sind oft hochwertige Substanzen, die bares Geld wert sind. Als besonderes Angebot stellt NRW-Schrott.de für Bochumer Betriebe, die eine Firma oder ein Geschäft auflösen, auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit – ideal, wenn mehr Zeit für die Sortierung benötigt wird. Abgeholt werden: Kupferschrott, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren, Motoren, PC-Komponenten und gesamter Industrieschrott.
Schrottanlagen Zerlegen in Bochum – Professionelle Demontage Direkt vom Bochumer Fachbetrieb
Als Bochumer Unternehmen kennt NRW-Schrott.de die lokalen Gewerbebetriebe, Industrieanlagen und Produktionsstätten aus dem Alltag. Die Schrottdemontage Bochum bietet Bochumer Industriekunden, Bauunternehmen und Gewerbetreibenden einen spezialisierten Demontageservice – von der Planung über die fachgerechte Zerlegung bis zum vollständigen Abtransport komplexer Industrieanlagen, Maschinenparks, Tanks, Kessel, Stahlkonstruktionen und Rohrleitungssysteme in allen Bochumer PLZ-Bereichen von 44787 bis 44894.
NRW-Schrott.de setzt modernste Werkzeuge ein – Winkelschleifer, Schneidbrenner für Brennarbeiten an starkem Stahl und schweres Hebegerät. Je nach Schrottmenge, Metallwert und Aufwand kann die Schrottdemontage in Bochum kostenneutral oder sogar mit einer Vergütung auf den Schrotterlös angeboten werden. Bei einfachen Demontagen gibt NRW-Schrott.de einen Teil des Metallerlöses direkt an den Kunden zurück. Interessierte Bochumer Betriebe melden sich per WhatsApp, Telefon oder E-Mail für eine kostenlose Erstberatung und ein verbindliches Angebot.
Wohnung oder Keller Räumen in Bochum – Entrümpelung mit Wertanrechnung und Besenreiner Übergabe
Die professionelle Entrümpelung mit direkter Wertanrechnung ist in Bochum einer der meistgefragten Zusatzservices von NRW-Schrott.de. Die Entrümpelung Bochum deckt alle Räumlichkeiten und Situationen ab: Wohnungsauflösungen nach Todesfall oder Umzug, Haushaltsauflösungen, Kellerentrümpelungen, Dachbodenräumungen, Garagenräumungen, Büroräumungen, Lagerhallen und auch Messie-Wohnungen in Bochum – für Privatkunden und Gewerbekunden gleichermaßen.
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden bei der Entrümpelung in Bochum anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge und Wertstoffe direkt vor Ort bewertet und mit den Entrümpelungskosten verrechnet – das reduziert die Gesamtkosten spürbar. Die Entrümpelung wird nach einer fairen Kubikmeterpauschale abgerechnet, die nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder auf Basis von Fotos per WhatsApp festgelegt wird – ohne Nachforderungen. Danach wird die Räumlichkeit besenrein übergeben.
Fahrender Klüngelskerl in Bochum – Schrottsammlung mit Echter Ruhrgebiets-Herkunft
NRW-Schrott.de ist in Bochum nicht nur Dienstleister – das Unternehmen ist hier zu Hause. Als echter Bochumer Betrieb führt NRW-Schrott.de den traditionsreichen Klüngelskerl-Service mit Überzeugung und Ortskenntnis fort. Die Klüngelskerl Bochum Seite gibt einen vollständigen Überblick über den fahrender Schrottsammelservice in Bochum – inklusive Kontaktmöglichkeiten, Ankaufspreisen für Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Mindestmengen für eine kostenlose Abholung in Bochum.
Buntmetalle unterliegen täglichen Börsenschwankungen – aktuelle Tagespreise können direkt beim Bochumer Schrotthändler telefonisch oder per WhatsApp erfragt werden. Auch Altbatterien, Kabelschrott, Blei und Zink werden bei größeren Mengen nach aktuellen Preisen vergütet. Einzelne Elektrogeräte, Kühlschränke und Fernseher können nicht kostenlos abgeholt werden. Bochumer Kunden, die sich mit Nachbarn in Bochum-Ehrenfeld oder Bochum-Altenbochum zusammenschließen und gemeinsam eine Abholung organisieren, profitieren besonders von diesem flexiblen Service.
Auf einen Blick – Darum Ist NRW-Schrott.de Der Bochumer Schrottprofi
✅ Firmensitz in Bochum – Robertstraße 70, 44809 Bochum – echter Heimvorteil
✅ Alle 18 Bochumer PLZ – 44787 bis 44894 – flächendeckend ohne Aufpreis
✅ Vollständig kostenfrei – keine Fahrtkosten, keine Anfahrtspauschalen
✅ Schnellste Reaktionszeiten – als Bochumer Betrieb oft noch am selben Tag
✅ Fotobewertung per WhatsApp – PLZ, Foto und Menge senden, sofort Rückmeldung
✅ Rechtssicherer Verwertungsnachweis – sofort nach Übergabe, gesetzeskonform
✅ KFZ-Abmeldung inklusive – vollständig kostenlos auf ausdrücklichen Wunsch
✅ Vergütung bis 250 Euro – je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert
✅ Sofortige Barauszahlung – bei größeren Altmetallmengen direkt vor Ort
✅ Containerbereitstellung – für Firmenauflösungen und größere Mengen auf Anfrage
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – Altmetall senkt die Entrümpelungskosten direkt
✅ Schrottdemontage vor Ort – für Industrieanlagen, Tanks, Kessel und Baustellen
✅ Klüngelskerl Service – fahrender Schrottsammler aus Bochum nach Termin
✅ Zertifizierte Partner – nur anerkannte Autoverwerter, keine fragwürdigen Anbieter
✅ Mo–Sa 07–20 Uhr erreichbar – flexible Terminvergabe auch samstags möglich
Kontakt und weitere Informationen
Bochumer Privatkunden und Gewerbekunden, die einen Schrottabholtermin vereinbaren, Altmetall verkaufen, eine Fahrzeugentsorgung beauftragen, eine Schrottdemontage anfragen oder eine Entrümpelung beauftragen möchten, erreichen NRW-Schrott.de direkt – kurze Wege, schnelle Antworten:
Website: www.nrw-schrott.de / Telefon: 0152 / 52 376 589 / WhatsApp: PLZ, Fotos und Mengenangaben direkt senden – sofortige Rückmeldung / Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum / Erreichbarkeit: Montag bis Samstag, 07:00 – 20:00 Uhr