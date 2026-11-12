Bergheim: Quadrath-Ichendorf, Niederaußem und Glessen können Schrott ab 300 kg gratis abgeben
In der Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises holt NRW Schrott Eisenschrott ab rund 300 kg kostenlos ab. Kupfer und Messing auch in kleinen Mengen, für ein Altauto bis zu 250 Euro.
Schrottabholung in Bergheim an der Erft (PLZ 50126, 50127, 50129)
Bergheim ist die Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises und zählt rund 62.000 Einwohner auf etwa 96 Quadratkilometern. Zu den Stadtteilen gehören Quadrath-Ichendorf, Niederaußem, Oberaußem, Glessen, Kenten, Zieverich, Paffendorf und Thorr. Das Rheinische Revier mit Kraftwerk und Tagebau hat die Region geprägt, viele Betriebe arbeiten im Strukturwandel.
Wir holen in Bergheim bei Haushalten und Gewerbe ab. Beim Schrottankauf in Bergheim wird nach Gewicht und Tageskurs vergütet.
Abholung ab 300 kg, Anfrage per WhatsApp
Ab ungefähr 300 Kilogramm Eisenschrott holen wir in Bergheim kostenlos ab, Buntmetall zählen wir dazu. Das können Stahlteile aus einer Werkstatt in Niederaußem sein, ein abgebauter Zaun in Glessen oder Heizkörper aus einem Altbau in Quadrath-Ichendorf. Senden Sie per WhatsApp PLZ, Foto oder Video und eine grobe Menge, wir antworten sofort. Anschließend steht die Altmetallabholung in Bergheim fest im Kalender.
Kupfer, Messing und Aluminium nehmen wir in Bergheim auch in kleinen Mengen mit. Elektrobetriebe aus dem Revier liefern uns oft Kabelreste, die nach Kupfergehalt bezahlt werden.
Für alte Pkw gibt es die Schrottauto-Abholung in Bergheim, wir zahlen bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Bergheim erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises. Motorräder und Wohnwagen gehen über Auto entsorgen in Bergheim.
Maschinen, Stahlbau und Tanks baut die Schrottdemontage in Bergheim ab. Für Wohnungs- und Hausräumungen gibt es die Entrümpelung in Bergheim. Kleinkram holt der Klüngelskerl in Bergheim.
Bergheim: oft gefragt
Wie viel Eisen muss es in Bergheim sein?
Rund 300 kg, Eisen und Buntmetall dürfen gemischt werden.
Nehmen Sie auch Kabelreste?
Ja, Kabel werden nach Kupferanteil bezahlt.
Was gibt es für einen alten Kombi?
Je nach Zustand gibt es bis zu 250 Euro.
Kommen Sie nach Oberaußem und Kenten?
Ja, das gesamte Gebiet von Bergheim fahren wir an.
Wie schnell klappt es mit einem Termin?
Montag bis Samstag, in der Regel innerhalb weniger Werktage.
Wo finde ich die Bergheim-Infos?
Die Infoseite zu Bergheim zeigt alle Angebote.
Schrott in Bergheim anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Bergheim und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr