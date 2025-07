Barauszahlung bei werthaltigem Schrott beim Schrottankauf in Rheine

Kostenlose Schrottabholung direkt vor Ort

Fachgerechte Sortierung und Verladung

Umweltfreundliche Entsorgung nach gesetzlichen Standards

Barauszahlung bei werthaltigem Schrott

Ankauf von Altmetallen, Kupfer, Aluminium, Kabel, Messing u.v.m.

Abholung nicht fahrbereiter Autos, Transporter oder LKW

Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung

Fachgerechter Rückbau und Recycling durch zertifizierte Partner

Abmeldung des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle (auf Wunsch)

Ankauf von Restwert- oder Unfallfahrzeugen

Kupfer & Kupferkabel (isoliert & blank)

Messing, Aluminium, Edelstahl

Zink, Blei, Zinn

Elektromotoren, Heizkörper, Maschinen

Kabelreste, Transformatoren, Schaltschränke

Kontaktaufnahme: Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Online-Anfrage. Terminvereinbarung: Wir kommen schnellstmöglich zu Ihnen, oft noch am selben Tag. Vor-Ort-Service: Wir sortieren und verladen den Schrott direkt vor Ihrer Tür. Bezahlung bei Wertschrott: Sofortige Auszahlung nach Verwiegung. Recycling & Entsorgung: Fachgerechte und dokumentierte Weiterverarbeitung Ihrer Altmaterialien.

Keine Transportkosten für Sie

Schnelle und faire Barauszahlung

Fachgerechter Umgang mit allen Materialien

Auf Wunsch auch Demontage größerer Anlagen

Persönlicher Ansprechpartner für Privat & Gewerbe

Metallverarbeitende Betriebe

KFZ-Werkstätten & Autohäuser

Bauunternehmen & Abbruchfirmen

Elektrounternehmen

Hausverwaltungen & Facility Services

In der Stadt Rheine sind fahrende Schrotthändler ein fester Bestandteil der lokalen Kreislaufwirtschaft. Unsere mobilen Schrotthändler bieten Ihnen eine. Ob kleine Mengen aus dem Privathaushalt oder große Schrottposten aus Gewerbebetrieben – wir holen alles fachgerecht und pünktlich ab.Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind, ausgerüstet mit den passenden Fahrzeugen und Werkzeugen, um jede Art von Schrott effizient zu erfassen und zu transportieren.Einnimmt nicht nur unnötig Platz weg, sondern kann durch ausgelaufene Flüssigkeiten und defekte Bauteile auch die Umwelt gefährden. Unsere Altautoverschrottung in Rheine garantiert Ihnen eineUnser Team arbeitet effizient und schnell. Innerhalb kurzer Zeit holen wir Ihr Auto ab und sorgen dafür, dasswerden.Wer inmöchte, profitiert bei uns von. Ganz egal, ob Sie nur ein paar Kilo Kupfer oder ganze Tonnen Buntmetall veräußern möchten – wir machen Ihnen ein faires Angebot.Wir verwiegen Ihre Materialien vor Ort mit geeichten Waagen und zahlen Ihnen den Gegenwertaus –Unser Service ist nicht nur, sondern auch– wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Entsorgungsunternehmen zusammen.Ob Sie Ihre Garage leer räumen, eine Haushaltsauflösung organisieren oder regelmäßig Gewerbeschrott abgeben möchten – wir bieten für jeden BedarfFür Unternehmen bieten wir spezielle Services im Bereichan. Unser Team arbeitet effizient, diskret und stellt bei Bedarfbereit.Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot mitNachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort – wir leben sie täglich. Durchleisten wir einen aktiven Beitrag zur. Unsere Partnerbetriebe sind zertifiziert und arbeiten nach den aktuellen gesetzlichen Standards im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft.Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung, unsere Zuverlässigkeit und unseren kundenfreundlichen Service. Wenn Sie inlassen möchten –Wer in, ist bei uns in den besten Händen. Wir holen Schrott kostenlos ab, verschrotten Ihr Auto umweltgerecht und zahlen bei werthaltigem Material. Unser Service richtet sich an– zuverlässig, kompetent und nachhaltig.