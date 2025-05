Autoverschrottung in Beckum – Jetzt kostenlose Autoentsorgung mit Abholung in Ihrer Nähe verfügbar

Die Münsterland Autoverwertung GmbH bietet ab sofort ihren beliebten Service auch in Beckum an: Kostenlose Autoverschrottung in Beckum mit Abholung direkt vor Ort. Fahrzeughalter, die ihr nicht mehr fahrbereites oder abgemeldetes Auto schnell, zuverlässig und umweltgerecht entsorgen möchten, profitieren nun von einem Rundum-sorglos-Paket – ganz ohne Kosten und mit Verwertungsnachweis.Einfach. Schnell. Kostenlos. – Die professionelle Lösung für Ihr AltfahrzeugEgal ob Unfallwagen, Stilllegung, Motorschaden oder fehlender TÜV – das Team der Münsterland Autoverwertung GmbH übernimmt die vollständige Abwicklung der Entsorgung und bietet:Kostenlose Abholung im gesamten Raum Beckum und UmgebungFachgerechte und zertifizierte Verwertung gemäß AltfahrzeugverordnungVerwertungsnachweis für die Versicherung oder ZulassungsstelleAuf Wunsch: Kostenlose Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsbehörde„Unser Ziel ist es, die Fahrzeugentsorgung für alle so einfach wie möglich zu gestalten. Unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern – wir erledigen alles professionell und kostenlos“, erklärt Jan Schulte, Geschäftsführer der Münsterland Autoverwertung GmbH.Auch für nicht fahrbereite Fahrzeuge – flexible TerminvergabeDie Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, auch bei nicht mehr fahrtüchtigen oder stark beschädigten Fahrzeugen. Durch den firmeneigenen Abschleppdienst sind auch schwer zugängliche Standorte kein Problem.Der Service steht nicht nur in Beckum zur Verfügung, sondern auch in:NeubeckumEnnigerlohAhlenOeldeWarendorfHammund im gesamten Kreis Warendorf und südlichen MünsterlandNachhaltige Autoverwertung – Umweltschutz beginnt beim RecyclingAls zertifizierter Fachbetrieb steht die Münsterland Autoverwertung GmbH für eine umweltschonende Fahrzeugverwertung auf höchstem Niveau. Schadstoffe wie Altöl, Bremsflüssigkeit, Batterien und Kühlmittel werden ordnungsgemäß entfernt und entsorgt. Wiederverwertbare Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Glas gelangen in den Recyclingkreislauf.„Wir erreichen eine Recyclingquote von über 95 % und leisten so einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz“, so Schulte weiter.Über die Münsterland Autoverwertung GmbHDie Münsterland Autoverwertung GmbH mit Sitz in Ahlen ist ein regional führendes Unternehmen für Fahrzeugverwertung, Altmetallrecycling und Kfz-Abholung. Seit über 15 Jahren steht der Betrieb für Zuverlässigkeit, Transparenz und höchste Umweltstandards – sowohl für Privatkunden als auch für Gewerbetreibende