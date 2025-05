Autoverschrottung in Baesweiler – Jetzt kostenlose Autoentsorgung mit Abholung in Ihrer Nähe verfügbar

Die Autoentsorgung NRW GmbH erweitert ihren Service und bietet ab sofort auch in Baesweiler eine kostenlose Autoverschrottung mit Abholung an. Der neue Komplettservice richtet sich an alle Fahrzeugbesitzer, die ihr Auto schnell, fachgerecht und umweltfreundlich entsorgen lassen möchten – ganz ohne Kosten und Aufwand.Schnelle Autoentsorgung – Komplettservice zum NulltarifOb Unfallwagen, Motorschaden, Totalschaden oder abgemeldetes Altfahrzeug – die Autoentsorgung NRW GmbH übernimmt:Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen vor Ort in BaesweilerZertifizierte Verwertung nach der Altfahrzeugverordnung (§5)Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises für Versicherungen oder BehördenAuf Wunsch: Kostenlose Abmeldung bei der Zulassungsstelle„Unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern – wir holen das Fahrzeug ab, verwerten es umweltgerecht und übernehmen auf Wunsch sogar die Abmeldung. Komplett kostenlos“, so Geschäftsführer Michael Ritter.Auch nicht fahrbereite Fahrzeuge? Kein Problem!Die Abholung erfolgt innerhalb von 24 bis 48 Stunden, auch bei nicht mehr fahr- oder rollfähigen Fahrzeugen. Mit modernen Abschleppsystemen werden Fahrzeuge selbst aus engen Höfen oder Tiefgaragen sicher geborgen.Neben Baesweiler wird der Service auch in folgenden Regionen angeboten:AlsdorfHerzogenrathWürselenEschweilerÜbach-PalenbergAachenund im gesamten Städteregion Aachen & Kreis HeinsbergNachhaltig und gesetzeskonform: Fahrzeugrecycling mit VerantwortungAls zertifizierter Entsorgungsbetrieb garantiert die Autoentsorgung in Baesweiler NRW GmbH eine umweltgerechte Trennung, Entsorgung und Wiederverwertung aller Fahrzeugbestandteile – vom Altöl bis zum Katalysator. Dabei wird eine Recyclingquote von über 95 % erreicht, was zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz beiträgt.„Wir entsorgen jedes Fahrzeug nicht nur fachgerecht, sondern auch mit dem klaren Ziel, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und Umweltbelastungen zu vermeiden“, so Ritter.Über Autoentsorgung NRW GmbHDie Autoentsorgung NRW GmbH mit Hauptsitz in der Städteregion Aachen ist seit über einem Jahrzehnt spezialisiert auf die professionelle Verwertung und Entsorgung von Altfahrzeugen. Mit einem erfahrenen Team, kurzen Reaktionszeiten und nachhaltigen Prozessen zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern im Bereich Autorecycling in Nordrhein-Westfalen.