Autoverschrottung in Bad Sassendorf – Jetzt kostenlose Autoentsorgung mit Abholung direkt vor Ort

Ab sofort bietet die Westfalen Autoverwertung GmbH ihren neuen Service in Bad Sassendorf an: eine kostenlose Autoverschrottung mit Abholung – einfach, schnell und umweltgerecht. Fahrzeughalter können ihr Altfahrzeug ohne Aufwand entsorgen lassen und erhalten dabei sogar einen offiziellen Verwertungsnachweis.Autoentsorgung leicht gemacht – Komplettservice zum NulltarifOb defekt, ohne TÜV, verunfallt oder stillgelegt – die Westfalen Autoverwertung GmbH kümmert sich um jedes Fahrzeug und bietet:Kostenlose Abholung im gesamten Raum Bad SassendorfZertifizierte Verwertung nach den Vorgaben der AltfahrzeugverordnungVerwertungsnachweis für Ihre Unterlagen und die Kfz-ZulassungsstelleKostenfreie Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Behörde auf Wunsch„Unser Ziel ist es, die Autoverschrottung in Bad Sassendorf für unsere Kunden so einfach und sorgenfrei wie möglich zu gestalten – komplett kostenfrei und ohne versteckte Gebühren“, sagt Sven Hartmann, Geschäftsführer der Westfalen Autoverwertung GmbH.Schnelle Abwicklung – auch bei nicht fahrbereiten FahrzeugenDie Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden – auch bei nicht mehr rollfähigen oder stark beschädigten Fahrzeugen. Dank moderner Transporttechnik kann das Team Fahrzeuge auch an schwer zugänglichen Orten problemlos abholen.Der Service steht nicht nur in Bad Sassendorf bereit, sondern auch in:SoestLippetalErwitteMöhneseeWelverAnröchtesowie im gesamten Kreis Soest und angrenzenden RegionenNachhaltige Fahrzeugverwertung mit VerantwortungAls zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb gewährleistet die Westfalen Autoverwertung GmbH eine umweltbewusste und ressourcenschonende Verwertung. Alle Fahrzeugteile – vom Katalysator über Batterie, Öl und Reifen bis zum Karosseriemetall – werden fachgerecht getrennt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt.„Mit einer Wiederverwertungsquote von über 95 % leisten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Kreislaufwirtschaft“, erklärt Hartmann.Über Westfalen Autoverwertung GmbHDie Westfalen Autoverwertung GmbH mit Sitz in Bad Sassendorf ist ein regional tätiger Fachbetrieb für Fahrzeugverwertung und Altmetallrecycling. Das Unternehmen steht für Zuverlässigkeit, Kundennähe und ökologische Verantwortung und ist seit über 10 Jahren erfolgreich am Markt.