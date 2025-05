Autoverschrottung in Bad Salzuflen – Kostenlose Autoentsorgung mit Abholung in Ihrer Nähe

Ab sofort bietet die Lippe Autoentsorgung GmbH in Bad Salzuflen eine kostenlose Autoverschrottung inklusive Abholung direkt vor Ort an. Der neue Service richtet sich an alle Fahrzeughalter, die ihr nicht mehr fahrbereites, abgemeldetes oder beschädigtes Auto schnell, gesetzeskonform und umweltgerecht entsorgen möchten – vollkommen kostenfrei und mit Verwertungsnachweis.Autoentsorgung ohne Aufwand – zuverlässig und kostenlosDer Komplettservice bietet eine bequeme Lösung für alle, die ihr Fahrzeug unkompliziert loswerden möchten. Im Leistungspaket enthalten sind:Zertifizierte Autoverwertung nach §5 AltfahrzeugverordnungAusstellung eines Verwertungsnachweises für Versicherung oder ZulassungsstelleAuf Wunsch: Kostenlose Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Behörde„Unser Anspruch ist es, die Autoverschrottung für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen – schnell, sicher und natürlich kostenfrei“, erklärt Geschäftsführer Tobias Neumann von der Lippe Autoentsorgung GmbH.Auch für nicht fahrbereite Fahrzeuge – schnelle Abholung garantiertEgal ob Unfallwagen, Motorschaden, ohne TÜV oder Totalschaden – die Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, auch bei Fahrzeugen, die nicht mehr rollfähig sind oder in engen Straßen stehen. Die Abholung erfolgt professionell und termingenau durch geschulte Mitarbeiter.Das Einsatzgebiet umfasst neben Bad Salzuflen auch:LageLemgoHerfordBielefeldOerlinghausenDetmoldund viele weitere Orte im Kreis Lippe und OstwestfalenUmweltgerechte Autoverwertung mit hoher RecyclingquoteAls zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb garantiert die Lippe Autoentsorgung GmbH eine umweltschonende Demontage und Entsorgung aller Fahrzeugteile. Schadstoffe wie Öle, Bremsflüssigkeiten, Batterien und Kühlmittel werden sicher entfernt. Verwertbare Materialien wie Metall, Glas und Kunststoffe werden recycelt.„Unsere Recyclingquote liegt bei über 95 %, das entspricht den höchsten Umweltstandards“, so Neumann weiter.Über die Lippe Autoentsorgung GmbHDie Lippe Autoentsorgung GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen ist ein regionaler Fachbetrieb für Fahrzeugverwertung, Autoentsorgung und Altmetallrecycling. Mit einem modernen Fuhrpark, erfahrenem Team und starkem Fokus auf Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen individuelle Lösungen für Privatpersonen, Werkstätten, Fuhrparks und Autohäuser.