Autoverschrottung in Bad Oeynhausen – Jetzt kostenlose Autoentsorgung mit Abholung verfügbar

Die NordWest Autoverwertung GmbH startet ab sofort in Bad Oeynhausen einen neuen, kundenfreundlichen Service: die kostenlose Autoverschrottung inklusive Abholung vor Ort. Das Angebot richtet sich an alle Fahrzeughalter, die ihr Altfahrzeug fachgerecht, umweltbewusst und kostenfrei entsorgen möchten – unabhängig von Marke, Zustand oder Fahrbereitschaft.Bequeme Autoentsorgung ohne Aufwand – Komplettservice inklusiveEgal ob Unfallwagen, Motorschaden, Stilllegung oder kein TÜV – die NordWest Autoverwertung GmbH übernimmt die vollständige Abwicklung der Fahrzeugentsorgung. Kunden profitieren von:Kostenloser Abholung direkt am Standort in Bad Oeynhausen und UmgebungZertifizierter, umweltgerechter Autoverwertung nach §5 AltfahrzeugverordnungAusstellung eines offiziellen VerwertungsnachweisesKostenlose Fahrzeugabmeldung bei der Zulassungsstelle auf Wunsch„Unser Service bietet eine moderne Lösung für ein altes Problem: Fahrzeughalter müssen sich um nichts kümmern – wir übernehmen alles, kostenlos und gesetzeskonform“, erklärt André Peters, Geschäftsführer der NordWest Autoverwertung GmbH.Schnelle Abholung – auch bei nicht fahrbereiten FahrzeugenDie Fahrzeugabholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Auch nicht fahrbereite, beschädigte oder schwer zugängliche Fahrzeuge werden mithilfe moderner Technik problemlos transportiert.Der kostenlose Service ist in Bad Oeynhausen sowie in folgenden umliegenden Städten und Gemeinden verfügbar:LöhnePorta WestfalicaVlothoMindenHerfordBündeund dem gesamten Kreis Minden-LübbeckeNachhaltige Autoverschrottung für Umwelt und ZukunftAls zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb setzt die NordWest Autoverwertung GmbH auf umweltschonende Prozesse. Sämtliche Fahrzeugteile – von Batterien, Ölen, Flüssigkeiten bis hin zu Metallen und Elektronik – werden sortenrein getrennt und recycelt. So wird eine Wiederverwertungsquote von über 95 % erreicht.„Wir tragen aktiv zum Klimaschutz bei, indem wir wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen und Schadstoffe fachgerecht entfernen“, betont Peters.Über NordWest Autoverwertung GmbHDie NordWest Autoverwertung GmbH ist ein etablierter Spezialist für Fahrzeugentsorgung, Autorecycling und Altmetallverwertung mit Sitz in Bad Oeynhausen . Das Unternehmen steht für schnellen Service, faire Beratung und nachhaltige Entsorgungslösungen, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und Werkstätten.