Autoverschrottung in Bad Honnef – Kostenlose Autoentsorgung mit Abholung jetzt verfügbar

Ab sofort bietet die Rhein-Autoentsorgung GmbH in Bad Honnef und Umgebung eine kostenlose Autoverschrottung mit Abholung an. Der Service richtet sich an Privatpersonen, Gewerbetreibende und Werkstätten, die ihr nicht mehr fahrbereites oder abgemeldetes Fahrzeug rechtskonform, schnell und umweltgerecht entsorgen möchten – komplett kostenlos und mit Verwertungsnachweis.Sorgenfrei entsorgen – direkt vor Ihrer HaustürEgal ob Unfallwagen, Motorschaden, stillgelegt oder ohne TÜV – mit dem neuen Service profitieren Kunden von einer bequemen Komplettlösung, die sämtliche Schritte der Fahrzeugverwertung umfasst:Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet Bad Honnef sowie UmgebungZertifizierte, umweltgerechte Verwertung gemäß AltfahrzeugverordnungVerwertungsnachweis zur Vorlage bei Behörden oder VersicherungenAbmeldung des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle – auf Wunsch kostenfrei„Wir möchten den Menschen in der Region eine moderne, einfache und absolut transparente Lösung bieten, um ihr Altfahrzeug sicher und umweltschonend zu entsorgen“, so Geschäftsführer Markus Klein von der Rhein-Autoentsorgung GmbH.Schnelle Terminvergabe – auch für nicht fahrbereite FahrzeugeDie Abholung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Kontaktaufnahme – zuverlässig und flexibel. Auch Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit oder stark beschädigt sind, können problemlos verladen und entsorgt werden.Der Service gilt nicht nur in Bad Honnef, sondern auch in:KönigswinterLinz am RheinRheinbreitbachRemagenUnkelund im gesamten südlichen Rhein-Sieg-KreisRecycling mit Verantwortung – für Umwelt und ZukunftAls zertifizierter Fachbetrieb steht die Rhein-Autoentsorgung GmbH für eine ressourcenschonende und gesetzeskonforme Entsorgung. Alle Fahrzeugbestandteile – von Batterien, Ölen und Flüssigkeiten bis hin zu Metallen und Glas – werden getrennt, recycelt oder sachgemäß entsorgt.„Unsere Wiederverwertungsquote liegt bei über 95 %. Damit tragen wir aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei und schützen die Umwelt“, erklärt Markus Klein.Über Rhein-Autoentsorgung GmbHDie Rhein-Autoentsorgung GmbH mit Sitz in Bad Honnef ist ein regional tätiger Anbieter für Fahrzeugverwertung, Altmetallrecycling und professionelle Entsorgungslösungen. Mit modernster Technik, erfahrenem Personal und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen umfassende Services für Endverbraucher und Geschäftskunden.