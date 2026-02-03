Kontakt
Autoverschrottung, Schrottabholung & Schrotthändler in Duisburg – professioneller Komplettservice

Zuverlässige Autoverschrottung in Duisburg

Professioneller Entsorgungsservice in Duisburg

Wir stehen in Duisburg für eine professionelle Autoverschrottung, eine zuverlässige Schrottabholung und einen fairen Schrottankauf. Als regional etablierter Dienstleister bieten wir Privatpersonen, Gewerbebetrieben und Unternehmen eine rechtssichere, umweltgerechte und transparente Entsorgungslösung. Unser Anspruch ist es, jeden Auftrag effizient, sauber und nachvollziehbar abzuwickeln – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur finalen Dokumentation.

Autoverschrottung Duisburg – fachgerecht, sicher und gesetzeskonform

Unsere Autoverschrottung in Duisburg erfolgt strikt nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Wir übernehmen Fahrzeuge aller Art, unabhängig von Zustand, Alter oder Marke. Ob Unfallfahrzeug, Stilllegung oder Auto ohne TÜV – jedes Fahrzeug wird fachgerecht verwertet.

Übernommen werden unter anderem:



Unfallfahrzeuge



Autos ohne TÜV



Stillgelegte Fahrzeuge



Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden



Altfahrzeuge mit hoher Laufleistung




Nicht fahrbereite Fahrzeuge holen wir zuverlässig und kostenlos ab.

Kostenlose Fahrzeugabholung in ganz Duisburg

Im Rahmen unserer Autoverschrottung Duisburg bieten wir eine kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet – egal ob Duisburg-Mitte, Hamborn, Rheinhausen, Meiderich, Marxloh oder Wanheimerort. Die Abholung erfolgt termingerecht, organisiert und ohne zusätzlichen Aufwand für Sie.

Abmeldung & Verwertungsnachweis inklusive

Auf Wunsch übernehmen wir die vollständige Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle. Nach Abschluss der Entsorgung erhalten Sie den offiziellen Verwertungsnachweis, der die ordnungsgemäße Autoentsorgung bestätigt und Ihnen rechtliche Sicherheit bietet.

Umweltgerechte Autoentsorgung in Duisburg

Bei der Autoentschrottung in Duisburg legen wir höchsten Wert auf Umweltschutz. Vor der Verwertung werden alle schadstoffhaltigen Bestandteile fachgerecht entfernt, darunter:



Motor- und Getriebeöl



Kühl- und Bremsflüssigkeiten



Batterien und elektronische Bauteile




Wiederverwertbare Materialien werden dem Rohstoffkreislauf zugeführt. So leisten wir einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Reduzierung von Umweltbelastungen.

Schrottabholung Duisburg – kostenlos und zuverlässig

Neben der Autoverschrottung bieten wir eine professionelle Schrottabholung in Duisburg. Verwertbarer Schrott wird direkt bei Ihnen abgeholt – kostenfrei, effizient und sauber. Unsere Schrottabholung richtet sich an Privathaushalte, Gewerbe und Industrie.

Abgeholt werden unter anderem:



Altmetall und Mischschrott



Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl



Kabelschrott und Elektroschrott



Maschinen, Heizkörper, Metallkonstruktionen



Fahrzeugteile und Industriemetalle




Schrottankauf Duisburg – faire Preise nach Tageskurs

Als erfahrener Schrotthändler in Duisburg bieten wir marktgerechte Ankaufspreise. Die Bewertung erfolgt transparent nach Materialart, Gewicht und aktuellem Marktwert. Besonders Kupfer, Messing und Aluminium werden attraktiv vergütet. Die Auszahlung erfolgt auf Wunsch sofort.

Gewerbliche Schrottabholung für Unternehmen in Duisburg

Für Werkstätten, Bauunternehmen, Industrie und Handwerksbetriebe bieten wir maßgeschneiderte Entsorgungslösungen. Regelmäßige Abholintervalle, Containerlösungen und eine saubere Dokumentation sorgen für reibungslose Abläufe. Unsere Schrottabholung Duisburg unterstützt effiziente Betriebsprozesse und sorgt für Ordnung auf Ihrem Gelände.

Haushaltsauflösungen & Entrümpelungen mit Schrottabholung

Im Rahmen von Haushaltsauflösungen, Keller- oder Garagenentrümpelungen übernehmen wir die Schrottabholung aller metallischen Gegenstände. Alte Elektrogeräte, Fahrräder, Werkzeuge oder Metallmöbel werden fachgerecht entfernt und verwertet.

Warum wir in Duisburg die erste Wahl sind

Unsere Kunden entscheiden sich für uns aufgrund klarer Vorteile:



Kostenlose Abholung von Fahrzeugen und Schrott



Rechtssichere Abmeldung & Verwertungsnachweis



Faire und transparente Preise



Umweltgerechte Entsorgung



Regionale Erfahrung



Zuverlässiger, diskreter Service




Ablauf – einfach, strukturiert und effizient



Kontaktaufnahme telefonisch oder online



Terminvereinbarung nach Wunsch



Abholung von Fahrzeug oder Schrott



Vergütung, Abmeldung und Nachweise




Autoverschrottung & Schrottabholung Duisburg – alles aus einer Hand

Wenn Sie eine professionelle Autoverschrottung in Duisburg, eine zuverlässige Schrottabholung oder einen fairen Schrotthändler suchen, bieten wir Ihnen eine schnelle, sichere und umweltbewusste Lösung. Regional verankert, transparent in der Abwicklung und konsequent professionell – Ihr Ansprechpartner für Fahrzeug- und Schrottentsorgung in Duisburg.
