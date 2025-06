Autoverschrottung Duisburg – Fachgerechte Altauto- & Kfz-Verschrottung mit Abholung

Kostenlose Abholung im gesamten Duisburger Raum

Fachgerechte und zertifizierte Verschrottung

Sofortige Ausstellung eines Verwertungsnachweises

Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch inklusive

Umweltfreundliche Recyclingverfahren

PKW aller Klassen und Marken

Transporter, Vans, Kleinbusse

Wohnmobile und Caravans

LKW bis 7,5 t

Motorräder, Roller und Mopeds

Fahrzeuge ohne Papiere (nach Rücksprache)

Kontaktaufnahme: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp oder E-Mail.

2. Terminvereinbarung: Wir vereinbaren einen Abholtermin, der in Ihren Zeitplan passt.

3. Abholung: Unser Team holt das Fahrzeug kostenlos ab – direkt vor Ihrer Haustür.

4. Verwertung: Ihr Auto wird fachgerecht in einem zertifizierten Demontagebetrieb verschrottet.

5. Verwertungsnachweis: Sie erhalten sofort den gesetzlich vorgeschriebenen Verwertungsnachweis.

Schnelle Terminvergabe, oft am selben Tag

Kompetente und freundliche Mitarbeiter

Langjährige Erfahrung in der Kfz-Branche

Transparenter Service – keine versteckten Kosten

Nachhaltige, umweltgerechte Autoverwertung

Diespielt eine zentrale Rolle beim verantwortungsvollen Umgang mit nicht mehr fahrbereiten oder veralteten Fahrzeugen. Wir bieten eine, die nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz ist. Durch die fachgerechtewerden Schadstoffe sicher entfernt, verwertbare Materialien recycelt und die Umwelt langfristig entlastet.Als professioneller Dienstleister für die Altauto Verschrottung in Duisburg holen wir Ihr Altfahrzeug– sei es direkt von Ihrem Zuhause, einer Werkstatt oder einem anderen Abstellort. Unser Team ist täglich im Großraum Duisburg im Einsatz und sorgt dafür, dass Sie Ihr Auto bequem und ohne Aufwand loswerden.Wir verschrotten alle Arten von Fahrzeugen, unabhängig von Zustand oder Hersteller. Ob Unfallwagen, Totalschaden, Motorschaden, abgelaufenes TÜV-Datum oder wirtschaftlicher Totalschaden – wir übernehmen dieschnell, sicher und effizient.Unser Service ist. Nach Ihrer Anfrage kümmern wir uns um den gesamten Ablauf der Autoverschrottung. Sie brauchen nichts weiter zu tun.Unsere Partnerbetriebe sindgemäß der Altfahrzeugverordnung (§5 Abs. 3). Das bedeutet, dass die Autoverschrottung nicht nur fachgerecht, sondern auch rechtlich einwandfrei erfolgt. Sie erhalten bei uns auf Wunsch einen, der Ihnen garantiert, dass Ihr Fahrzeug endgültig und umweltschonend verwertet wurde.Wir bieten auf Wunsch auch eineIhres Fahrzeugs bei der zuständigen Duisburger Zulassungsstelle. Das spart Ihnen Zeit und Wege. Sie erhalten im Anschluss eineper E-Mail oder Post zugesandt – ein Service, der gerade bei älteren oder nicht mehr fahrfähigen Autos enorm praktisch ist.Unser Ziel ist es, Ihnen einenanzubieten, bei dem Sie Ihr Fahrzeugloswerden können. Wir verfügen über jahrelange Erfahrung, arbeiten mit regionalen Entsorgungsfachbetrieben zusammen und bieten einen– von der Abholung bis zur Ausstellung des Nachweises.Bei der umweltgerechten Altfahrzeugentsorgung werden alle gefährlichen Stoffe wie Öl, Benzin, Kühlmittel und Bremsflüssigkeit sicher entfernt und fachgerecht entsorgt. Anschließend werden noch verwertbare Materialien wieund dem Rohstoffkreislauf zugeführt. So werden Ressourcen geschont und der CO₂-Ausstoß reduziert.Die Verschrottung und Abholung sind bei uns– inklusive Verwertungsnachweis.In vielen Fällen ist das möglich. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir prüfen den Einzelfall individuell.In der Regel holen wir Fahrzeugenach Ihrer Anfrage ab.Bei bestimmten Fahrzeugen zahlen wir auch eine– abhängig vom Zustand und Modell.Alle wiederverwertbaren Komponenten werdenWenn auch Sie ein Fahrzeug verschrotten lassen möchten, dann. Unser freundliches Team hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter. Ob telefonisch, per WhatsApp oder über unser Onlineformular – wir stehen Ihnen in ganz Duisburg und Umgebung zur Verfügung.