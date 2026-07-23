Autoankauf Ratingen – Fairer Fahrzeugankauf auch bei Motorschaden und Unfallschäden

Ratingen liegt nur rund 12 Kilometer nordöstlich von Düsseldorf und gehört mit knapp 90.000 Einwohnern zu den größten Städten im Kreis Mettmann. Wer hier sein Fahrzeug verkaufen möchte, kennt das typische Dilemma: Ein Privatverkauf kostet Zeit, bringt unsichere Interessenten und scheitert bei Mängeln am Fahrzeug häufig ganz. Autoankauf Stressfrei mit Sitz in der Viktoriastraße 16, 44787 Bochum, bietet dazu die einfache Alternative — faire Fahrzeugbewertung per WhatsApp, kostenlose Abholung und die komplette Abwicklung an nur einem Termin direkt in Ratingen.
Ratingen erstreckt sich über knapp 89 km² und umfasst die Postleitzahlen 40878 bis 40885. Egal, ob Sie im Zentrum, in Lintorf, Hösel, Homberg, Breitscheid, Tiefenbroich, West oder Ost wohnen — wir kommen direkt zu Ihnen vor die Haustür. Auch der gesamte Kreis Mettmann sowie das angrenzende Düsseldorfer Stadtgebiet gehören zu unserem Einzugsgebiet.
Fahrzeugankauf in Ratingen – Bewertung per WhatsApp, ganz ohne Termin
Für eine erste Preiseinschätzung brauchen Sie keinen Vor-Ort-Termin. Senden Sie uns einfach per WhatsApp:
Fotos oder ein kurzes Video des Fahrzeugs (Außen, Innen, Motorraum)
Ihre Ratinger Postleitzahl (40878–40885)
Kilometerstand, Baujahr, Marke und Modell
Alle bekannten Mängel oder Schäden — bitte vollständig und offen angeben
Wir melden uns sofort zurück — ohne Wartezeiten, ohne Verpflichtung. Erst wenn Sie unser Angebot annehmen, vereinbaren wir gemeinsam den Abholtermin in Ratingen.
Zum Ablauf: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen
Auto mit Mängeln verkaufen in Ratingen – wir kaufen jeden Zustand
Ob Unfallschaden, Motordefekt, abgelaufener TÜV oder hohe Laufleistung — wir kaufen in Ratingen Fahrzeuge jeder Art an:
Unfallfahrzeuge mit Karosserie-, Rahmen- oder Frontschäden
Motorschaden oder Getriebedefekt — auch vollständig fahruntüchtige Fahrzeuge
Fahrzeuge ohne TÜV oder mit lange abgelaufenem TÜV
Hohe Kilometerleistung — kein Ausschlusskriterium
Ältere Fahrzeuge mit oder ohne vollständige Papiere
Totalschäden — auch wirtschaftliche Totalschäden nach Unfall
Kein Zustand schließt uns als Käufer aus. Wir bewerten jedes Fahrzeug fair und transparent — ohne nachträgliche Abzüge bei der Übergabe.
Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen | Autoankauf ohne TÜV
Schrottauto Ankauf Ratingen – fairer Restwert, kostenlose Abholung
Stark beschädigte oder fahruntüchtige Fahrzeuge haben trotzdem noch einen Restwert — und den vergüten wir in Ratingen fair. Wir holen Schrottfahrzeuge kostenlos ab, auch per Transporter oder Abschleppfahrzeug:
Schrottfahrzeuge aller Marken und Baujahre
Fahrzeuge nach Totalschaden oder Brandschaden
Stillgelegte Fahrzeuge ohne Zulassung
Fahrzeuge mit fehlenden oder unvollständigen Papieren
Wichtiger Hinweis: Bereits ausgeschlachtete Fahrzeuge ohne Teile können wir leider nicht ankaufen.
Direkt zur Seite: Schrottauto Ankauf | Unfallauto verkaufen
Autoankauf im Kreis Mettmann – weit über Ratingen hinaus
Autoankauf Stressfrei kauft nicht nur in Ratingen selbst an, sondern im gesamten Kreis Mettmann und der angrenzenden Region:
Mettmann, Erkrath — südliches Umland
Velbert, Heiligenhaus — östliches Umland
Düsseldorf — direkt angrenzend im Südwesten
Essen, Mülheim an der Ruhr — nordwestliches Umland
Auch die angrenzenden Düsseldorfer Stadtteile erreichen wir ohne Umwege.
Mehr dazu: Autoankauf Düsseldorf | Autoankauf in der Nähe
KFZ-Abmeldung & komplette Abwicklung – ohne Behördengang in Ratingen
Auf Wunsch übernehmen wir die vollständige KFZ-Abmeldung Ihres Fahrzeugs kostenfrei — ohne dass Sie selbst zur Zulassungsstelle nach Mettmann fahren müssen:
Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt
Übergabe aller Fahrzeugdokumente (Brief, Schein, Schlüssel)
Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe
Kostenlose Abholung direkt an Ihrer Adresse — in jedem Ratinger Stadtteil
Der gesamte Verkauf ist mit einem einzigen Termin vollständig abgeschlossen.
Alle Fahrzeugtypen in Ratingen – PKW, Transporter, LKW & mehr
Autoankauf Stressfrei kauft nahezu jedes Fahrzeug in Ratingen an:
PKW aller Marken — BMW, Mercedes, VW, Opel, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Audi u. v. m.
Transporter und Vans — auch mit Motorschaden oder Unfallschäden
LKW und Nutzfahrzeuge
SUV und Geländewagen
Motorräder — auch bei Totalschaden
Wohnmobile — auch ältere Baujahre
Mehr Informationen: Autoankauf Ratingen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis
FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Ratingen
- Kaufen Sie auch Fahrzeuge mit Motorschaden in Ratingen an?
Ja, ausdrücklich. Wir kaufen Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebedefekt oder anderen schwerwiegenden Mängeln an. Senden Sie uns Fotos per WhatsApp — wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung.
- Kann ich mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten lassen?
Ja, das empfehlen wir. Senden Sie PLZ, Fotos oder ein kurzes Video sowie Kilometerstand und bekannte Mängel. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung — ohne Terminpflicht und ohne Verpflichtung.
- Mein Auto hat keinen TÜV – kaufen Sie es in Ratingen trotzdem an?
Ja. Ein abgelaufener oder fehlender TÜV ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir bewerten das Fahrzeug fair und holen es bei Bedarf auch ohne Fahrtüchtigkeit direkt in Ratingen ab.
- Wird die KFZ-Abmeldung in Ratingen übernommen?
Ja, auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenfrei. Sie müssen dafür nicht selbst zur Zulassungsstelle in der Düsseldorfer Straße 26 in Mettmann fahren.
- Wie schnell bekomme ich einen Abholtermin in Ratingen?
In der Regel innerhalb weniger Werktage. Nach Ihrer WhatsApp-Anfrage und positiver Erstbewertung stimmen wir einen Termin ab — oft bereits am nächsten Werktag.
- Kaufen Sie auch Fahrzeuge außerhalb von Ratingen im Kreis Mettmann an?
Ja. Wir kaufen Fahrzeuge im gesamten Kreis Mettmann an — in Mettmann, Erkrath, Velbert und Heiligenhaus sowie im angrenzenden Düsseldorf, mit denselben Konditionen wie in Ratingen selbst.
WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → sofortige Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr
Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer in NRW und deutschlandweit
Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum, der seit Jahren Privatpersonen und Gewerbetreibenden in ganz NRW und Deutschland dabei hilft, ihr Fahrzeug schnell, fair und unkompliziert zu verkaufen — ohne Stress, ohne Risiko und ohne lange Wartezeiten.
Unser Ziel ist es, den Fahrzeugverkauf so einfach wie möglich zu gestalten: Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein nerviger Privatverkauf, keine unseriösen Angebote, keine Rückabwicklungen. Wir kaufen Fahrzeuge aller Art an — vom gepflegten Gebrauchtwagen über Unfallfahrzeuge bis hin zu Schrottautos, Transportern und Totalschäden.
Was uns auszeichnet:
Faire und transparente Preisgestaltung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung
Sofortige WhatsApp-Bewertung — keine Terminpflicht für die Ersteinschätzung
Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer
Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage
Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschäden, abgelaufener TÜV kein Problem
Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden vor Ort
Bundesweiter Service — von NRW und dem Kreis Mettmann bis in alle deutschen Großstädte
Ob Sie in Ratingen, Düsseldorf, Köln, Bochum, Dortmund oder einer anderen deutschen Stadt wohnen — Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und berät Sie schnell und kompetent rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs.
Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
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www.autoankauf-stressfrei.de