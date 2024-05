Auto verschrotten oder so lange wie möglich weiterfahren



Das Durchschnittsalter der zugelassenen Gebrauchtwagen im Bundesgebiet liegt der Zeit bei 9,4 Jahren Tendenz steigend. Ein Auto zu verschrotten bedeutet in den meisten Fällen Wertstoffe die dringend benötigt werden nicht ausreichend auszunützen. Nachhaltiger ist es ein älteren Gebrauchtwagen der gut gewartet ist für eine lange Zeit zur fahren.



Schadet man eigentlich der Umwelt wenn man einem alten Gebrauchtwagen für eine längere Zeit fährt. Durch den Autoankauf in Bochum profitieren sowohl Autobesitzer als auch interessierte.



Bei dieser Frage scheiden sich die Geister Autohersteller sind natürlich der Meinung dass man ältere Gebrauchtwagen lieber verschrotten sollte. Sie haben mit ihrer Lobbyarbeit sich eingesetzt das Umweltprämie und Abwrackprämie Salonfähig geworden sind.



Neuere Gebrauchtfahrzeuge sollen umweltfreundlicher sein



Was die Schadstoffe angeht durch vorgeschriebene Abgasreinigung mit G-Kat was schon 1991 in Deutschland vorgeschrieben war werden mehr als 90% aller Schadstoffe herausgefiltert. Was danach kam sind lediglich minimale Fortschritte die einer Autoverschrottung keinen Anlass gibt.



Schrottauto Ankauf in Bochum für den Gebrauchtwagen Export



Wir mit unseren Auto Ankauf aus Bochum bieten auch Schrottauto Ankauf, diese Fahrzeuge landen in der Regel nicht direkt in die Presse sondern werden weiter verwertet oder für den Ausland exportiert. Schrottauto Ankauf heißt für den Kunden dass er sich keine Gedanken machen muss wenn sein Auto einen Motorschaden einen Hagelschaden oder einen Getriebeschaden in Bochum hat. Diese Fahrzeuge werden günstig eingekauft und im Ausland auch günstig wieder flott gemacht. Auch sind Sachen wie TÜV irrelevant da im Ausland deutsche Regeln nicht gelten.



Auto verkaufen von überall aus in Bochum



Irgendwo liegen geblieben sind manchmal die Abschleppkosten höher wie der eigentliche Wagen, mit unseren Standort im Ruhrgebiet und zentral gelegen können Fahrzeuge überall kurzfristig durch firmeneigenen Abschleppdienst abgeholt werden. Schrott Autoankauf mit Abholung garantieren wir unseren Kunden seit vielen Jahren schon Bundesweit und in allen Bundesländern.



Während die meisten Autohändler sich nur für neuere Fahrzeuge mit top Ausstattung interessieren können unsere mobilen Autohändler auch ein Auto mit Mängel für den Auto Export und Schrottauto Ankauf in Bochum direkt vor Ort in bar bezahlen und mitnehmen.



Unser autodienst ist von Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 22 Uhr telefonisch erreichbar, Bilder besonders bei Unfallfahrzeuge können auch über WhatsApp und E-Mail direkt an unseren Kundenservice übermittelt werden. Eine Bearbeitung findet in der Regel am gleichen Tag statt probieren Sie es selbst aus und bieten Sie uns Ihren Gebrauchtwagen heute noch an.

