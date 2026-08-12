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Auto verkaufen in Konstanz – am Bodensee, direkt & mit fairer Bewertung

Gebrauchtwagen & Unfallfahrzeuge ankaufen am Bodensee in Konstanz

(lifePR) (Bochum, )
Autoankauf Konstanz – Fahrzeug verkaufen mit Sofortangebot & Abholung vor Ort

Konstanz liegt am westlichen Bodensee an der Grenze zur Schweiz — eine Stadt mit rund 85.000 Einwohnern, bekannt als Universitätsstadt, Kulturzentrum und beliebtes Touristenziel in der Bodenseeregion. Wer hier sein Fahrzeug verkaufen möchte, profitiert von einem direkten und unkomplizierten Service. Autoankauf Stressfrei mit Sitz in der Viktoriastraße 16, 44787 Bochum, bietet genau das: Fahrzeugbewertung per WhatsApp, faire Preisermittlung und vollständige Abwicklung an einem einzigen Termin — direkt in Konstanz.

Konstanz erstreckt sich auf 82 km² mit mehreren Stadtteilen und den Postleitzahlen 78462 bis 78467. Ob Sie in Konstanz-Mitte, Petershausen, Allmannsdorf, Wollmatingen, Fürstenberg, Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen oder Egg wohnen — wir holen Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab oder bewerten es sofort per WhatsApp. Auch Fahrzeuge in den grenznahen Bereichen zur Schweiz nehmen wir problemlos entgegen.

Fahrzeugankauf in Konstanz – so läuft es ab

Der gesamte Verkaufsprozess ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt — ohne Inserate, ohne Besichtigungstourismus, ohne Risiko:

Schritt 1 – WhatsApp-Anfrage
Fotos oder ein kurzes Video des Fahrzeugs (Außen, Innen, Motorraum), Ihre Konstanzer Postleitzahl (78462–78467), Kilometerstand, Baujahr, Marke/Modell und alle bekannten Mängel — bitte vollständig und offen angeben.

Schritt 2 – Sofortige Rückmeldung
Wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung — ohne Terminpflicht, ohne versteckte Bedingungen.

Schritt 3 – Termin vereinbaren
Sie akzeptieren unser Angebot, wir vereinbaren einen Abholtermin direkt bei Ihnen in Konstanz.

Schritt 4 – Alles in einem Termin
Fahrzeugübergabe, Kaufvertrag, Quittung — alles an einem einzigen Termin. KFZ-Abmeldung auf Wunsch kostenfrei inklusive.

Mehr Informationen: Auto verkaufen | Gebrauchtwagen verkaufen

Unfallwagen, Motorschaden & Co. – kein Zustand schließt uns aus

Ob Unfallschaden, Motorschaden oder abgelaufener TÜV — wir kaufen in Konstanz Fahrzeuge jeder Art an:

Unfallfahrzeuge mit Karosserie-, Rahmen- oder Frontschäden

Motorschaden oder Getriebedefekt — auch vollständig fahruntüchtige Fahrzeuge

Fahrzeuge ohne TÜV oder mit lange abgelaufenem TÜV

Hohe Kilometerleistung — kein Ausschlusskriterium

Ältere Fahrzeuge mit oder ohne vollständige Papiere

Totalschäden — auch wirtschaftliche Totalschäden nach Unfall

Wir bewerten Ihr Fahrzeug ehrlich und machen Ihnen ein faires Angebot — ohne nachträgliche Abzüge bei der Übergabe.

Weiterführende Infos: Unfallwagen Ankauf | Auto mit Motorschaden verkaufen | Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto verkaufen in Recklinghausen – kostenlose Abholung

Auch stark beschädigte oder fahruntüchtige Fahrzeuge haben einen Restwert — und den vergüten wir fair. In Konstanz holen wir Schrottfahrzeuge kostenlos ab, auch per Transporter oder Abschleppfahrzeug:

Schrottfahrzeuge aller Marken und Baujahre

Fahrzeuge nach Totalschaden oder Brandschaden

Fahrzeuge ohne Zulassung oder mit fehlenden Dokumenten

Jahrelang stillgelegte Fahrzeuge

 Mehr dazu: Unfallauto verkaufen | Autoankauf mit Abholung zum Höchstpreis

KFZ-Abmeldung in Recklinghausen – wir übernehmen das für Sie

Auf Wunsch übernehmen wir die vollständige KFZ-Abmeldung Ihres Fahrzeugs — kostenfrei, ohne dass Sie die Zulassungsstelle Konstanz aufsuchen müssen:

Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Amt

Übergabe aller Fahrzeugdokumente (Brief, Schein, Schlüssel)

Kaufvertrag und Quittung direkt bei der Übergabe

Kostenlose Abholung an Ihrer Adresse — in Petershausen, Allmannsdorf, Wollmatingen, Fürstenberg oder Konstanz-Mitte

Alle Fahrzeugtypen in Recklinghausen

Autoankauf Stressfrei kauft nahezu jedes Fahrzeug in Konstanz an — unabhängig von Marke, Modell, Alter oder Zustand:

PKW aller Marken — BMW, Mercedes, VW, Opel, Ford, Toyota, Renault, Peugeot, Audi u. v. m.

Transporter und Vans

SUV und Geländewagen

Nutzfahrzeuge und Kleintransporter

Motorräder — auch bei Totalschaden

Wohnmobile — auch ältere Baujahre

Mehr dazu: Autoankauf Dienst NRW | Autoankauf in der Nähe

Autoankauf in der Region – Recklinghausen und Umgebung

Autoankauf Stressfrei ist in der gesamten Bodenseeregion und bundesweit aktiv und kauft Fahrzeuge auch in den umliegenden Städten an:

Autoankauf Herne | Autoankauf Dorsten | Autoankauf Bochum | Autoankauf Essen

FAQ – Häufige Fragen zum Autoverkauf in Konstanz
  1. Kaufen Sie auch Fahrzeuge mit Motorschaden in Konstanz an?
    Ja, ausdrücklich. Wir kaufen Fahrzeuge mit Motorschaden, Getriebedefekt oder anderen schwerwiegenden Mängeln an. Senden Sie uns Fotos per WhatsApp — wir melden uns umgehend mit einer konkreten Einschätzung zurück.
  2. Kann ich mein Fahrzeug per WhatsApp bewerten lassen?
    Ja, das empfehlen wir ausdrücklich. Senden Sie PLZ, Fotos oder ein kurzes Video sowie Kilometerstand und bekannte Mängel. Sie erhalten sofort eine Rückmeldung — ohne Terminpflicht und ohne Verpflichtung.
  3. Mein Auto hat keinen TÜV – kaufen Sie es in Konstanz trotzdem an?
    Ja. Ein abgelaufener oder fehlender TÜV ist für uns kein Ausschlusskriterium. Wir bewerten das Fahrzeug fair und holen es bei Bedarf auch ohne Fahrtüchtigkeit direkt in Konstanz ab.
  4. Wird die KFZ-Abmeldung in Konstanz übernommen?
    Ja, auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenfrei. Sie müssen dafür nicht zur Zulassungsstelle Konstanz im Benediktinerplatz.
  5. Wie schnell bekomme ich einen Abholtermin in Konstanz?
    In der Regel innerhalb weniger Werktage. Nach Ihrer WhatsApp-Anfrage und positiver Erstbewertung stimmen wir einen Abholtermin in Konstanz ab — oft bereits am nächsten Werktag.
  6. Kaufen Sie auch Fahrzeuge aus Singen, Radolfzell oder der Bodenseeregion an?
    Ja. Wir sind in der gesamten Bodenseeregion aktiv und kaufen Fahrzeuge auch in Singen, Radolfzell, Kreuzlingen, Überlingen, Stockach und Tuttlingen an — mit denselben Konditionen wie in Konstanz selbst.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Auto stressfrei in Konstanz verkaufen

WhatsApp-Bewertung: PLZ + Fotos/Video + Kilometerstand → sofortige Rückmeldung
Hotline: 01746982972
Website: www.autoankauf-stressfrei.de
Firmensitz: Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de
Erreichbar: Mo–Sa, 08:00–20:00 Uhr

Über Autoankauf Stressfrei – Ihr Fahrzeugankäufer im Ruhrgebiet und deutschlandweit

Autoankauf Stressfrei ist ein spezialisierter Fahrzeugankäufer mit Sitz in Bochum, der seit Jahren Privatpersonen und Gewerbetreibenden in ganz NRW und Deutschland dabei hilft, ihr Fahrzeug schnell, fair und unkompliziert zu verkaufen — ohne Stress, ohne Risiko und ohne lange Wartezeiten.

Unser Ziel ist es, den Fahrzeugverkauf so einfach wie möglich zu gestalten: Eine WhatsApp-Nachricht mit Fotos genügt für die Erstbewertung. Kein nerviger Privatverkauf, keine unseriösen Angebote, keine Rückabwicklungen. Wir kaufen Fahrzeuge aller Art an — vom gepflegten Gebrauchtwagen über Unfallfahrzeuge bis hin zu Schrottautos und Totalschäden.

Was uns auszeichnet:

Faire und transparente Preisgestaltung — keine versteckten Abzüge nach der Besichtigung

Sofortige WhatsApp-Bewertung — keine Terminpflicht für die Ersteinschätzung

Kostenlose KFZ-Abmeldung auf Wunsch — ohne Behördengang für den Verkäufer

Schnelle Abwicklung — Abholung meist innerhalb weniger Werktage

Ankauf auch bei Mängeln — Motorschaden, Unfallschäden, abgelaufener TÜV kein Problem

Kostenlose Fahrzeugabholung direkt beim Kunden vor Ort

Bundesweiter Service — von NRW und dem Ruhrgebiet bis in alle deutschen Großstädte

Ob Sie in Konstanz, Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Ravensburg oder einer anderen deutschen Stadt wohnen — Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen. Unser Team ist montags bis samstags von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und berät Sie schnell und kompetent rund um den Verkauf Ihres Fahrzeugs.

 Viktoriastraße 16, 44787 Bochum
01746982972
info@autoankauf-stressfrei.de
www.autoankauf-stressfrei.de

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Über Autoankauf Stressfrei
Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

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