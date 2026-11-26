Ascheberg: Davensberg, Herbern und die Bauerschaften melden Eisen ab 400 kg zur Gratis-Abholung an
In Ascheberg fällt bei der Sanierung alter Fachwerk- und Backsteinhäuser viel Metall an. NRW Schrott holt Eisen ab 400 kg ohne Fahrtkosten, Buntmetall auch in kleineren Mengen, und zahlt für Autos bis zu 250 Euro.
Schrottabholung in Ascheberg (PLZ 59387)
Ascheberg liegt im Kreis Coesfeld, hat etwa 15.000 Einwohner und gut 90 Quadratkilometer Gemeindefläche. Neben dem Hauptort gehören Davensberg und Herbern dazu, in Herbern steht das Schloss Westerwinkel. Münsterländer Bauernhäuser und Pferdekoppeln bestimmen das Bild außerhalb der Ortskerne.
Alte Hofgebäude werden umgebaut, Wohnhäuser aus den Sechzigern entkernt. Was dabei an Eisen und Metall anfällt, nimmt der Schrotthändler Ascheberg nach Gewicht ab.
400 kg Eisen genügen für die kostenfreie Anfahrt
Heizungskessel, Stahlträger aus einer Deckenöffnung und ein Berg Betonstahlreste erreichen 400 kg erstaunlich schnell. Schreiben Sie uns per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Ihrer Mengenangabe, dann erhalten Sie einen Termin für die Altmetallabholung in Ascheberg.
Kupferleitungen, Zinkrinnen und Messingteile aus dem Altbau holen wir in Ascheberg auch in kleineren Mengen ab. Dachdecker und Installateure aus Davensberg sammeln Zinkabschnitte und Rohrreste und lassen sie in einem Rutsch abholen.
Steht ein altes Auto auf dem Grundstück, fährt die Schrottauto-Abholung in Ascheberg vor und zahlt bis zu 250 Euro. Mit dem Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV aus der Autoverschrottung melden Sie das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld ab. Quads und Anhänger nimmt Auto entsorgen Ascheberg ebenfalls an.
Wo ein Wirtschaftsgebäude abgetragen wird, erledigt die Schrottdemontage in Ascheberg den Stahlteil. Hinterlässt eine Erbengemeinschaft ein volles Haus, ist die Entrümpelung gefragt, Kleinmengen holt der Klüngelskerl Ascheberg ab.
Ascheberg: Fragen und Antworten
Ab wie viel Kilo ist Eisen in Ascheberg gratis?
Ab 400 kg, kleinere Mengen Buntmetall sind ebenfalls willkommen.
Holen Sie Heizungskessel ab?
Ja, Guss- und Stahlkessel werden gewogen und abgerechnet.
Ist Herbern im Einsatzgebiet?
Ja, ebenso Davensberg und die Bauerschaften dazwischen.
Was passiert mit meinem Altauto?
Es wird ordnungsgemäß verwertet, den Nachweis erhalten Sie von uns.
Wann kann ich anrufen?
Montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr.
Wo ist die Seite für Ascheberg?
Hier: nrw-schrott.de/ascheberg.
Ascheberg: jetzt Abholung anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Ascheberg und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr