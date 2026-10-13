Am größten Kanalkreuz der Welt: NRW Schrott kauft in Datteln Altmetall an und holt Schrottautos ab

Datteln (PLZ 45711) liegt im Kreis Recklinghausen am Nordrand des Ruhrgebiets. Rund 35.500 Menschen leben auf etwa 66 km², verteilt auf die Stadtmitte, Hachhausen, Beisenkamp, Hagem, Hötting, Dümmer, Meckinghoven, Im Winkel, Horneburg, Ahsen und mehrere ländliche Bauerschaften. Nachbarn sind Olfen, Selm, Waltrop, Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Oer-Erkenschwick und Haltern am See. Über die B 235 erreicht man das Autobahnkreuz Henrichenburg an der A 2.
Bekannt ist Datteln für das Kanalkreuz: Hier treffen Dortmund-Ems-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal und Rhein-Herne-Kanal zusammen – mit rund 17 km Kanal-, Hafen- und Schleusenanlagen. Dazu kommen das Kraftwerk Datteln, die Pfarrkirche St. Amandus und mehrere kleine Museen. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist für Haushalte und Betriebe der Ansprechpartner für fairen Metallankauf in Datteln – vom Hafen bis hinaus nach Ahsen.
Eisenschrott in Datteln loswerden – so wird die Abholung kostenfrei
Stahlrohre vom Umbau eines Bauernhofs in Ahsen, ein alter Ölbrenner in Hagem oder Bleche aus einer Schlosserei in Meckinghoven – in Datteln kommt Eisenschrott schnell zusammen. Ab ungefähr 300 kg holen wir ihn ohne Kosten bei Ihnen ab.
Fehlt noch etwas, mischen Sie einfach Kupfer, Messing oder Aluminium dazu. So ist die Ladung meist schnell groß genug, und Sie zahlen für die Abholung nichts.
Für die erste Einschätzung müssen wir nicht vorbeikommen: Postleitzahl, Foto oder kurzes Video und die geschätzte Menge per WhatsApp schicken – Sie erhalten schnell eine konkrete Antwort. Das gilt für Schrott, Fahrzeuge und Räumungsgut. Mehr zur Schrottabholung in Datteln finden Sie online.
Zink, Kupfer, Messing & Kernschrott – Buntmetall in Datteln zu aktuellen Preisen
In Datteln wird traditionell viel Metall verarbeitet: Ketten, Titanzink, Baustoffe und Energie prägen die Wirtschaft, dazu kommen ein großes Zentrallager und viele Handwerksbetriebe. Dachdecker, Installateure, Elektriker und Kfz-Werkstätten haben ständig Reste aus Zink, Kupfer und Messing.
Wir kaufen sämtliche NE-Metalle an – auch Titanzink aus Dachrinnen und Fallrohren, außerdem Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und Blei. Kleine Mengen nehmen wir ebenso, wenn sich der Wert rechnet. Ob Zinkreste eines Dachdeckers aus Hötting, Kupferrohre eines Heizungsbauers aus der Stadtmitte oder Alu-Verschnitt aus Beisenkamp – ein Foto mit PLZ und Menge genügt für eine schnelle Bewertung.
Betriebe mit Kettenresten, Stanzabfällen oder schwerem Kernschrott bekommen bei uns die besten Konditionen zum Tagespreis. Auch regelmäßige Abholungen sind möglich. Anfragen zur Altmetallabholung in Datteln beantworten wir Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Altfahrzeug in Datteln entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ein Traktor-Anhänger, der seit Jahren auf einem Hof in Horneburg steht, ein Unfallwagen nach einem Schaden auf der B 235 oder ein Auto mit Motorschaden in Hachhausen – für Dattelner Fahrzeughalter gibt es drei Möglichkeiten:
- Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug fährt nicht mehr oder soll schnell weg? Wir kommen in die Stadtmitte genauso wie in die Bauerschaften. Ein WhatsApp-Foto samt PLZ genügt für die Vorabbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Datteln.
- Fachgerechte Verwertung: Wir lassen Ihr Altfahrzeug nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwerten und geben Ihnen den Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Datteln.
- Barauszahlung: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Teile, zahlen wir bis zu 250 Euro in bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Alle Details unter Auto entsorgen in Datteln.
Alte Bauernhöfe in Ahsen und Horneburg, Siedlungshäuser in Meckinghoven und Gewerbegebäude in Hafennähe: Oft stecken dort Stahlkonstruktionen, Futtersilos, Tanks oder alte Heizungstechnik, die fest verbaut sind.
Unsere Schrottdemontage in Datteln baut diese Anlagen fachgerecht ab, auch auf landwirtschaftlichen Flächen, und transportiert das gesamte Material ab.
Für Haus- und Hofauflösungen, Scheunen, Keller und Garagen ist unsere Entrümpelung in Datteln zuständig – inklusive besenreiner Übergabe. Metalle verrechnen wir direkt. Für Einzelstücke wie eine Waschmaschine, ein Fahrrad oder Gartengeräte gibt es den Klüngelskerl für Datteln mit Abholung direkt am Haus.
Kanalhafen, Industrie und Landwirtschaft – Rahmenverträge für Betriebe in Datteln
Hafen, Kraftwerk, Metallverarbeitung und Logistik machen Datteln zu einem wichtigen Standort im nördlichen Ruhrgebiet. Dazu kommen landwirtschaftliche Betriebe in den Bauerschaften, bei denen regelmäßig alte Maschinen, Zäune und Stahlteile anfallen.
Für Unternehmen und Höfe mit regelmäßigem Aufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Abholterminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner für alle Materialien. Alle Leistungen finden Sie unter nrw-schrott.de/datteln.html.
FAQ – Schrottankauf und Autoverwertung in Datteln
- Ab wie viel Kilo holen Sie in Datteln kostenlos ab? Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Kommt weniger zusammen, ergänzen Kupfer, Zink, Messing oder Aluminium die Ladung – dann bleibt die Abholung ebenfalls kostenlos.
- Muss ich auf einen Besichtigungstermin warten? Nein. Ein WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und geschätzter Menge reicht völlig. Sie bekommen schnell eine konkrete Rückmeldung.
- Kaufen Sie auch alte Zinkrinnen und Fallrohre an? Ja, Titanzink gehört zu den Buntmetallen, die wir ankaufen – auch in kleineren Mengen, wenn der Wert stimmt.
- Wo wird mein Auto abgemeldet? Auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen. Den Verwertungsnachweis erhalten Sie von uns.
- Holen Sie auch auf Höfen in Ahsen oder Horneburg ab? Ja, auch in den ländlichen Ortsteilen. Termine sind meist innerhalb weniger Werktage möglich, bei Eile erreichen Sie uns unter 0152 / 52 376 589.
- Nehmen Sie auch alte Landmaschinen und Anhänger mit? Ja. Ausgediente Landmaschinen, Anhänger und Stahlteile vom Hof holen wir nach kurzer Absprache ab und verwerten sie fachgerecht.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr