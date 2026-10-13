Am größten Binnenhafen Europas: NRW Schrott holt in Duisburg Stahlschrott, Buntmetall und Altfahrzeuge ab

Duisburg liegt mit rund 500.000 Einwohnern an der Mündung der Ruhr in den Rhein und erstreckt sich auf etwa 233 km². Die sieben Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl, Mitte, Rheinhausen und Süd umfassen 46 Ortsteile – von Marxloh und Ruhrort bis Huckingen und Rumeln-Kaldenhausen. A 3, A 40, A 42, A 59 und A 524 erschließen die Stadt.
Duisburg ist bis heute Deutschlands wichtigster Stahlstandort und mit dem Duisport Sitz des größten Binnenhafens Europas. Der Landschaftspark Nord zeigt, wie aus einem Hüttenwerk ein Park wurde. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet Haushalten und Betrieben auf beiden Rheinseiten einen verlässlichen Schrottankauf in Duisburg.
Eisenschrott in Duisburg abholen lassen – ab 300 kg kostenlos
Ein ausgebauter Heizkessel in Meiderich, Gitter und Träger aus einer Halle in Homberg oder alte Garagentore in Rheinhausen – Eisenschrott fällt in Duisburg überall an. Ab rund 300 kg holen wir ihn kostenlos ab.
Fehlt noch etwas, legen Sie Kupfer, Messing oder Aluminium dazu – die Abholung bleibt kostenfrei.
Für die Bewertung reicht eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer groben Mengenangabe. Wir melden uns schnell und verbindlich. Mehr zur Schrottabholung in Duisburg auf unserer Website.
Stahl, Kupfer, Messing & Kernschrott – Metallankauf in Duisburg
Stahlindustrie, Hafenlogistik, Chemie und ein breites Handwerk prägen Duisburgs Wirtschaft. Zulieferer, Elektriker, Installateure und Werkstätten haben laufend Reste aus Stahl, Kupfer und Messing.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert stimmt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Duissern, Messingteile aus einer Werkstatt in Hamborn oder Alu-Profile aus Wanheimerort – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industriebetriebe mit Stahlschrott, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise und auf Wunsch Containerlösungen. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Duisburg nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Schrottauto in Duisburg abgeben – drei Wege
Ein Unfallauto nach einem Crash auf der A 59, ein abgemeldeter Kombi in Buchholz oder ein Wohnmobil mit Motorschaden in Baerl – Duisburger Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Auto fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Duisburger Stadtbezirken ab, links- wie rechtsrheinisch. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Duisburg.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Duisburg übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Duisburg.
- Geld für Ihr Altauto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Duisburg.
Arbeitersiedlungen in Hamborn und Marxloh, Gründerzeithäuser in Dellviertel und Neudorf, Werkhallen im Hafen: In Duisburger Gebäuden stecken oft Stahlkonstruktionen, Tanks, Krananlagen oder alte Heizungen.
Unsere Schrottdemontage in Duisburg zerlegt solche Anlagen fachgerecht vor Ort und nimmt das Material komplett mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Duisburg den gesamten Ablauf. Metalle verrechnen wir mit den Kosten. Für einzelne Stücke wie Fahrräder oder Elektrogeräte gibt es den Klüngelskerl in Duisburg.
Stahl, Hafen und Logistik – Rahmenverträge für Duisburger Betriebe
Rund um den Duisport, in Logport und in den Industriegebieten im Norden und Süden fallen täglich Stahl-, Verpackungs- und Buntmetallreste an. Feste Abholtermine sorgen für Ordnung und Planbarkeit.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containerstellung nach Absprache und Abrechnung nach Tagespreis. Übersicht unter nrw-schrott.de/duisburg.html.
Häufige Fragen – Schrottankauf in Duisburg
- Ab welcher Menge holen Sie in Duisburg kostenlos ab?
Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Buntmetalle ergänzen die Menge, die Abholung bleibt dann gratis.
- Wie bekomme ich ein Angebot?
Per WhatsApp: PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge – wir antworten zügig.
- Holen Sie auch auf der linken Rheinseite ab?
Ja, in Homberg, Rheinhausen, Baerl und Rumeln-Kaldenhausen genauso wie rechtsrheinisch.
- Wo wird mein Fahrzeug abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Duisburg, inklusive Verwertungsnachweis.
- Wie schnell bekomme ich einen Termin?
Meist innerhalb weniger Werktage. Bei Eile rufen Sie an: 0152 / 52 376 589.
- Stellen Sie Container für Industrieschrott?
Ja, nach Absprache – mit regelmäßiger Abholung und Abrechnung nach Tagespreis.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr