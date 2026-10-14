Am Sorpesee: NRW Schrott kauft in Sundern Schrott und Buntmetall an und holt Altautos bis nach Hachen und Langscheid ab

Metallankauf Sundern – Schrott, Fahrzeuge und Räumungen im Hochsauerlandkreis
Sundern (PLZ 59846) liegt im Hochsauerlandkreis zwischen Arnsberg, Meschede, Balve und Neuenrade. Auf rund 193 km² leben etwa 27.000 Menschen in der Kernstadt und in vielen Ortsteilen wie Hachen, Langscheid, Amecke, Allendorf, Stockum, Endorf, Hagen, Westenfeld und Hellefeld. Über Arnsberg ist die A 46 schnell erreichbar.
Der Sorpesee ist das Aushängeschild der Stadt und zieht Wassersportler und Urlauber an. Gleichzeitig hat Sundern eine lange Industrietradition: Metallverarbeitung, Leuchten- und Schneidwarenherstellung sowie viele Zulieferbetriebe sind hier zu Hause. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet allen Ortsteilen einen zuverlässigen Metallankauf in Sundern – vom Seeufer bis in die Täler.
Eisenschrott in Sundern abholen lassen – Mindestmenge für die Gratis-Abholung
Stahlprofile aus einem Metallbetrieb, ein alter Kessel in Allendorf oder Abrissreste von einer Garage in Amecke – in Sundern fällt Eisenschrott regelmäßig an. Für die kostenlose Abholung im Sauerland gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab, weil sich die Fahrt durch den höheren Wert lohnt.
Für die erste Einschätzung reicht eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge. Wir melden uns schnell mit einer klaren Antwort – für Metall, Fahrzeuge und Räumungsgut. Mehr zur Schrottabholung in Sundern auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – NE-Metalle in Sundern verkaufen
Sundern ist ein Industriestandort mitten im Sauerland: Metallverarbeiter, Leuchtenhersteller, Werkzeug- und Messerproduzenten sowie viele Zulieferer prägen die Wirtschaft. Dazu kommen Handwerksbetriebe mit laufenden Resten aus Kupfer, Messing und Aluminium.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert passt. Messingteile aus einer Leuchtenfertigung, Edelstahlreste eines Messerherstellers oder Kupferkabel eines Elektrikers aus Hachen – ein Foto mit PLZ und Menge reicht für die Bewertung.
Industriebetriebe mit Stanzabfällen, Spänen oder schwerem Kernschrott erhalten die besten Tagespreise und auf Wunsch regelmäßige Abholung. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Sundern beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Altauto in Sundern entsorgen – drei Optionen
Ein Wohnwagen am Sorpesee, der nicht mehr fährt, ein Unfallauto in Endorf oder ein Transporter ohne Zulassung auf einem Firmengelände – Sunderner Fahrzeughalter haben drei Möglichkeiten:
- Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell weg? Wir kommen in alle Ortsteile von Sundern. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp reicht für die Vorbewertung. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Sundern.
- Fachgerechte Verwertung: Wir lassen Ihr Fahrzeug nach Altfahrzeugverordnung verwerten und stellen den Verwertungsnachweis aus. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Hochsauerlandkreises erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Sundern.
- Bargeld fürs Auto: Lassen sich noch Teile verwerten, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt für eine kostenlose Einschätzung. Details unter Auto entsorgen in Sundern.
Fabrikhallen in der Kernstadt, Ferienhäuser am Sorpesee und alte Höfe in den Ortsteilen: In vielen Gebäuden stecken Maschinen, Krananlagen, Stahltreppen oder alte Öltanks, die fest verbaut sind.
Unsere Schrottdemontage in Sundern baut diese Teile fachgerecht ab, auch Maschinen in Produktionshallen, und nimmt das Material vollständig mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Sundern den gesamten Ablauf bis zur besenreinen Übergabe. Metalle werden angerechnet. Für Einzelstücke wie Fahrräder, ein altes Boot-Gestell oder Gartengeräte gibt es den Klüngelskerl in Sundern.
Industrie im Sauerland – Rahmenverträge für Betriebe in Sundern
Metallverarbeitung, Leuchtenbau und Werkzeugherstellung erzeugen in Sundern laufend Späne, Stanzreste und Buntmetallabfälle. Für diese Betriebe ist eine planbare Abholung besonders wichtig.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Abholterminen, Containerstellung nach Absprache, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/sundern.html.
FAQ – Metallankauf und Fahrzeugentsorgung in Sundern
- Welche Mindestmenge gilt in Sundern?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie läuft die Bewertung ab?
PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig und konkret, ohne Vor-Ort-Termin.
- Kaufen Sie auch Messing- und Edelstahlreste aus der Produktion?
Ja, und zwar auch regelmäßig. Für Industriebetriebe vereinbaren wir gern feste Abholungen.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch übernehmen wir die Abmeldung kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Hochsauerlandkreises. Den Verwertungsnachweis erhalten Sie von uns.
- Kommen Sie auch nach Langscheid, Amecke oder Hellefeld?
Ja, in alle Ortsteile. Termine sind meist innerhalb weniger Werktage möglich, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Stellen Sie auch Container für Späne und Stanzreste?
Ja, nach Absprache. Für Betriebe mit laufendem Aufkommen planen wir Container und Abholrhythmus passend zur Produktion.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr