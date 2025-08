Altmetallsammler und Altauto-Verschrottung in Neuss – Schnell, kostenlos & umweltgerecht

Sie suchen einen zuverlässigen Altmetallsammler oder möchten Ihr Altauto in Neuss verschrotten lassen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Unser zertifizierter Entsorgungsdienst für Neuss bietet Ihnen eine schnelle, kostenfreie Abholung von Altmetall und Fahrzeugen – unkompliziert, professionell und immer umweltgerecht. Egal ob Privathaushalt, Gewerbebetrieb oder Werkstatt: Wir holen Ihren Schrott und Ihr altes Auto direkt vor Ort ab.Altmetallsammler in Neuss – Schrottabholung mit SystemIn ganz Neuss und Umgebung fahren wir täglich durch alle Stadtteile:Neuss-InnenstadtWeckhoven, Reuschenberg, HolzheimNorf, Grimlinghausen, UedesheimFurth, Gnadental, Rosellen, AllerheiligenUnsere mobilen Altmetallsammler holen Altmetalle, Elektroschrott und Altgeräte kostenlos und fachgerecht ab – bei kleinen Mengen ebenso wie bei umfangreichen Entrümpelungen.Was wird abgeholt?Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, BleiHeizkörper, Rohre, Kabelreste, MaschinenHaushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde, SpülmaschinenElektroschrott, Elektromotoren, Fahrräder, WerkzeugeGartengeräte und Metallmöbel? Ab einer bestimmten Menge zahlen wir sogar bares Geld, insbesondere bei hochwertigen Metallen wie Kupfer, Messing oder Aluminium.Altauto-Verschrottung in Neuss – Kostenlos & mit VerwertungsnachweisEin altes Fahrzeug blockiert Ihren Parkplatz oder Ihre Garage? Dann ist es Zeit für eine fachgerechte Autoentsorgung durch unser zertifiziertes Team. Wir holen Altautos, Unfallwagen oder abgemeldete Fahrzeuge kostenlos bei Ihnen in Neuss ab und verschrotten sie umweltgerecht nach §15 KrWG.Unser Service bei der Autoverschrottung in Neuss:✅ Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet Neuss✅ Schnelle Terminvergabe – oft noch am selben Tag✅ Zertifizierte Verwertung über Fachbetriebe✅ Verwertungsnachweis für Behörden & Versicherung✅ Auf Wunsch: Abmeldung bei der Zulassungsstelle✅ Barvergütung bei verwertbaren FahrzeugenIhre Vorteile bei uns✅ 100 % kostenlose Abholung von Schrott & Altauto✅ Umweltfreundliche und gesetzeskonforme Entsorgung✅ Faire Schrottpreise bei größeren Mengen✅ Sofortiger Service per WhatsApp oder Telefon✅ Keine versteckten Kosten – Transparenz garantiert✅ Freundlicher, diskreter & pünktlicher ServiceFür wen ist unser Service gedacht?Unser Angebot richtet sich an:Privathaushalte (Kellerentrümpelung, Hausauflösungen, Gartenarbeiten)Handwerksbetriebe & BauunternehmenKFZ-Werkstätten & AbschleppdiensteWohnungsverwaltungen & ImmobilienbesitzerOb einmalige Abholung oder regelmäßiger Abholservice – wir sind flexibel und zuverlässig.Ablauf der Abholung – So einfach geht’sKontaktieren Sie uns telefonisch oder via WhatsAppSchildern Sie, was abgeholt werden soll (Schrott oder Auto)Wir vereinbaren kurzfristig einen TerminUnser Team kommt vorbei und erledigt alles vor OrtBei größeren Mengen: Barauszahlung direkt bei AbholungJetzt Schrott oder Auto in Neuss loswerden – einfach & legalVertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Altmetallsammlung und Autoverschrottung in Neuss . Wir kombinieren Tradition, moderne Logistik und nachhaltige Entsorgung zu einem Service, der Sie überzeugt.Rufen Sie jetzt an oder schreiben Sie uns per WhatsApp – wir holen Schrott & Altautos kostenlos bei Ihnen in Neuss ab!