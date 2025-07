Altmetallsammler in Bochum – Zuverlässige Schrottabholung und umweltgerechte Entsorgung

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung immer mehr an Bedeutung gewinnen, leisten professionelle Altmetallsammler in Bochum einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um die kostenlose Schrottabholung, die fachgerechte Altmetallentsorgung sowie die Verwertung von Metallabfällen jeglicher Art – schnell, effizient und transparent.Bochum ist nicht nur eine pulsierende Stadt im Herzen des Ruhrgebiets, sondern auch ein Standort mit einer langen Industriegeschichte. Damit geht ein hoher Bedarf an zuverlässiger Altmetallverwertung einher. Wir als erfahrene Altmetallsammler in Bochum sorgen dafür, dass Schrott und Metallabfälle nicht ungenutzt auf Höfen und in Kellern lagern, sondern wieder in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden.Wir holen alle gängigen Metallarten ab, darunter:Eisen- und StahlschrottKupfer, Messing und AluminiumZink, Blei und ZinnEdelstahlresteKabelreste, Elektroschrott und MischschrottDarüber hinaus nehmen wir auch größere Metallteile wie Heizkörper, Maschinen, Motoren, Felgen, Autoteile, Fahrräder oder Baustahlmatten entgegen. Auch Demontagen von sperrigen Metallkonstruktionen bieten wir im Rahmen unseres Services an.Unsere Altmetallabholung in Bochum ist für Privathaushalte und Gewerbebetriebe kostenlos, sofern eine verwertbare Menge an Schrott vorhanden ist. Wir holen den Schrott direkt bei Ihnen vor Ort ab – schnell, zuverlässig und termingerecht. Dabei decken wir nicht nur das Bochumer Stadtgebiet ab, sondern auch angrenzende Orte wie Herne, Hattingen, Witten, Gelsenkirchen und Essen.Bei größeren Anlagen oder industriellen Metallkonstruktionen bieten wir eine fachgerechte Demontage vor Ort an. Unsere geschulten Mitarbeiter verfügen über das nötige Know-how und die Ausrüstung, um Maschinen, Heizkessel, Metalltanks oder Hallenkonstruktionen sicher zu demontieren und zu entsorgen. Dies spart Ihnen nicht nur Zeit und Mühe, sondern garantiert auch eine rechtskonforme Entsorgung nach geltenden Vorschriften.Die Wiederverwertung von Altmetallen spielt eine zentrale Rolle beim Schutz unserer natürlichen Ressourcen. Durch das Recycling von Metallschrott werden nicht nur wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen, sondern auch der Energieverbrauch im Vergleich zur Neuproduktion erheblich gesenkt. Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Recyclingbetrieben zusammen, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit und umweltfreundliche Weiterverarbeitung sicherzustellen.Viele Haushalte und Betriebe lagern über Jahre hinweg Elektroschrott, Altgeräte oder defekte Kabelreste, ohne zu wissen, dass diese wertvolle Metalle wie Kupfer, Gold oder Aluminium enthalten. Unsere Altmetallsammler in Bochum holen auch diesen Schrott ab und führen ihn einem professionellen Recyclingprozess zu. Wichtig: Geräte mit fest verbauten Akkus oder Batterien müssen separat behandelt werden. Sprechen Sie uns einfach an – wir beraten Sie gerne.Der aktuelle Altmetallpreis richtet sich nach Art und Menge des Materials sowie dem tagesaktuellen Marktpreis. Bei größeren Mengen oder besonders hochwertigem Metall (z. B. Kupfer oder Messing) bieten wir Ihnen eine faire Vergütung direkt bei Abholung. Sie erhalten eine transparente Aufstellung über die von uns entgegengenommenen Materialien und den entsprechenden Wert.Neben Privathaushalten sind wir auch ein starker Partner für:BauunternehmenSanitär- und HeizungsbetriebeElektrofirmenKfz-Werkstätten und AutoverwerterProduktionsbetriebe und LagerhallenWir bieten maßgeschneiderte Entsorgungslösungen, regelmäßige Schrottabholungen auf Abruf oder im festen Turnus und stellen bei Bedarf auch Container für größere Mengen bereit.Ein Anruf, eine WhatsApp oder eine kurze E-Mail genügt – wir kümmern uns um den Rest. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen Abholtermin. Auch Wochenend- oder Feiertagstermine sind nach Absprache möglich. Unser Ziel ist es, Ihnen einen reibungslosen und schnellen Service zu bieten, der Sie entlastet und gleichzeitig die Umwelt schützt.✔ Kostenlose Abholung bei ausreichender Menge✔ Faire Preise für verwertbare Altmetalle✔ Umweltgerechte Entsorgung mit Nachweis✔ Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit✔ Demontage-Service inklusive Abtransport✔ Flexible Termine, auch kurzfristig möglichWenn auch Sie in Bochum und Umgebung Altmetall lagern, das Sie loswerden möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unsere erfahrenen Altmetallsammler sind sofort für Sie da – schnell, professionell und kostenlos. Sparen Sie Zeit, schaffen Sie Platz und leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung.Jetzt kostenlosen Abholtermin vereinbaren und Schrott nachhaltig entsorgen lassen.