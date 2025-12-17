Kontakt
Altmetallsammler Unna & Altautoentsorgung Unna – Ihr zuverlässiger Partner für fachgerechtes Recycling und nachhaltige Entsorgung

Altmetallsammlung in Unna – Effizient, zuverlässig und umweltbewusst

Als professioneller Altmetallsammler in Unna stehen wir privaten Haushalten, Gewerbebetrieben und der Industrie mit einem umfassenden Leistungsangebot zur Seite. Unser Ziel ist es, Altmetalle schnell, sicher und fachgerecht abzuholen, aufzubereiten und in den Rohstoffkreislauf zurückzuführen.

Wir übernehmen die Abholung und Verwertung von:

Eisen- und Stahlschrott

Kupfer, Messing, Bronze

Aluminium und Edelstahl

Kabelreste und Metallspäne

Heizkörpern, Rohren, Maschinen

Haushaltsgeräten, Schrottteilen und Industrieabfällen

Durch unsere langjährige Erfahrung und modernen Verwertungsprozesse tragen wir aktiv zur Ressourcenschonung und Müllvermeidung in der Region Unna bei.

Altautoentsorgung Unna – zertifiziert, sicher und gesetzeskonform

Eine umweltgerechte Altautoentsorgung in Unna ist unverzichtbar, da Altfahrzeuge zahlreiche Schadstoffe enthalten. Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Demontage- und Verwertungsbetrieben, die alle gesetzlichen Umwelt- und Sicherheitsvorgaben erfüllen.

Unsere Leistungen umfassen:

Kostenlose Fahrzeugabholung im gesamten Raum Unna

Behördengerechte Abmeldung bei der Zulassungsstelle

Demontage aller wiederverwertbaren Bauteile

Entsorgung umweltgefährdender Stoffe

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

So gewährleisten wir, dass Ihr Fahrzeug vollständig und rechtskonform entsorgt wird – inklusive lückenloser Dokumentation.

Entsorgungskonzepte für Privatkunden, Gewerbe und Industrie in Unna

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen abgestimmt sind:

Privathaushalte: Abholung einzelner Metallteile oder kompletter Schrottsammlungen.

Handwerksbetriebe: Regelmäßige Schrottentsorgung direkt vom Standort.

Industrieunternehmen: Bereitstellung großer Container, nachhaltige Verwertungskonzepte und regelmäßige Abholintervalle.

Bauunternehmen: Entsorgung von Bauschrott, Metallprofilen, Rohren und Baumaterialien.

Unsere Dienstleistungen sind flexibel, transparent und vollständig nachvollziehbar – ideal für alle, die Wert auf effiziente Entsorgungsprozesse legen.

Warum wir die erste Wahl für Altmetall- und Altautoentsorgung in Unna sind 1. Hohe Fachkompetenz und langjährige Erfahrung

Unser Team besteht aus qualifizierten Fachkräften mit umfassendem Wissen im Bereich Metallrecycling und Fahrzeugverwertung.

2. Zeitnahe und flexible Terminvergabe

Wir reagieren schnell und bieten kurzfristige Abholungen – oft sogar am selben Tag.

3. Umweltfreundliche Verwertungsverfahren

Unsere Prozesse entsprechen höchsten Umweltstandards und tragen aktiv zur Reduktion von Schadstoffen bei.

4. Transparente Kommunikation

Wir informieren klar über alle Abläufe und bieten verständliche Beratung ohne versteckte Kosten.

Ablauf der Altmetallsammlung in Unna

Kontakt und TerminvereinbarungSie kontaktieren uns per Telefon oder Formular, wir vereinbaren einen passenden Abholtermin.

Besichtigung vor OrtWir prüfen Art und Volumen des Altmetalls und planen die Abholung.

Transport und VerladungUnsere Mitarbeiter übernehmen die sichere Verladung – auch bei schweren oder sperrigen Materialien.

Sortierung und AufbereitungDie Metalle werden nach Art getrennt und recycelt.

Wiederzuführung in die ProduktionDie Rohstoffe gelangen in den industriellen Kreislauf zurück.

So funktioniert die Altautoentsorgung in Unna Schritt für Schritt

Anmeldung und Abholung Ihres FahrzeugsWir holen das Auto überall in Unna und Umgebung kostenfrei ab.

Stilllegung und AbmeldungAuf Wunsch übernehmen wir die komplette Abmeldung bei der Zulassungsstelle.

Zerlegung in einer zertifizierten AutoverwertungVerwertbare Teile werden ausgebaut, Schadstoffe fachgerecht entfernt.

Recycling wertvoller MaterialienMetall, Glas, Elektronik und Kunststoff gelangen zurück in den Rohstoffkreislauf.

VerwertungsnachweisSie erhalten die offizielle Bestätigung der ordnungsgemäßen Entsorgung.

Unser Beitrag zum Klimaschutz und zur Kreislaufwirtschaft in Unna

Durch die konsequente Wiederverwertung von Altmetallen und Altfahrzeugen leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur regionalen Kreislaufwirtschaft. Unsere Arbeit trägt dazu bei:

CO₂-Emissionen zu reduzieren

Natürliche Ressourcen zu schonen

Energieverbrauch zu senken

Umweltbelastungen zu minimieren

Recycling ist ein wesentlicher Baustein einer nachhaltigen Zukunft – und wir setzen alles daran, diese Vision in Unna täglich umzusetzen.

Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Altmetallsammlung & Altautoentsorgung in Unna

Unser Service bietet Ihnen eine umfassende, nachhaltige und gesetzeskonforme Lösung für die Entsorgung von Altmetallen und Altfahrzeugen. Wir stehen Ihnen jederzeit für Beratung, Abholung und Verwertung zur Verfügung – kompetent, schnell und zuverlässig.
