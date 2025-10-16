Kontakt
Altmetallsammler Essen – Ihr erfahrener Partner für Schrott

Mobile Klüngelskerle bieten Autoentsorgung und Buntmetall in Essen

Als professionelle Altmetallsammler in Essen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die fachgerechte, kostenlose und umweltfreundliche Schrottabholung geht. Ob Altmetall, Kfz-Schrott, Buntmetall oder Wohnwagen – wir kümmern uns zuverlässig und schnell um die Abholung und Verwertung Ihrer Altmaterialien in ganz Essen und Umgebung.

Unser Ziel: Nachhaltigkeit, faire Preise und ein Rundum-sorglos-Service für unsere Kunden – ob privat oder gewerblich.

Altmetallsammler Essen – Nachhaltige Schrottabholung mit Erfahrung

Wer in Essen Schrott loswerden möchte, braucht einen zuverlässigen Partner, der kompetent, schnell und kostenlos arbeitet. Unser erfahrenes Team holt Ihren Metallschrott, Elektroschrott, Maschinenreste, Heizkörper oder Rohre direkt vor Ort ab – ganz ohne versteckte Kosten.

Wir sind täglich in allen Stadtteilen unterwegs, darunter:

Essen-Altenessen

Essen-Borbeck

Essen-Steele

Essen-Kray

Essen-Rüttenscheid

Essen-Katernberg

Essen-Frohnhausen

Essen-Holsterhausen

Essen-Bredeney

Unsere Leistungen im Überblick:

✅ Kostenlose Schrottabholung in ganz Essen

✅ Fachgerechte Autoentsorgung mit Verwertungsnachweis

✅ Wohnwagen- und Wohnmobilentsorgung

✅ Ankauf von Buntmetallen zu fairen Tagespreisen

✅ Entrümpelung und Firmenauflösungen mit Schrottentsorgung

Mit uns sparen Sie Zeit, Aufwand und Kosten – und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz durch Recycling.

Klüngelskerle Essen – Moderne Schrottsammler mit Tradition

Die Klüngelskerle sind seit Jahrzehnten ein vertrauter Anblick im Ruhrgebiet. Früher mit Handwagen unterwegs, heute mit modernen Fahrzeugen, übernehmen wir diese Tradition als Klüngelskerle in Essen mit moderner Ausrüstung und einem starken Umweltbewusstsein.

Unsere Schrottsammler holen Altmetall, Maschinen, Elektroschrott, Rohre, Kabel und Geräte direkt bei Ihnen ab. Dank effizienter Logistik und professioneller Sortierung stellen wir sicher, dass alle Metalle recycelt und wiederverwendet werden.

Wir kombinieren die alte Klüngelskerl-Tradition mit modernster Recyclingtechnik – schnell, zuverlässig und transparent.

Auto entsorgen in Essen – Kostenlose Kfz-Abholung mit Verwertungsnachweis

Ein altes Auto, das nicht mehr fährt oder abgemeldet ist, muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Wir übernehmen das für Sie – kostenlos, fachgerecht und mit offiziellem Verwertungsnachweis.

Unser Service für die Autoentsorgung in Essen umfasst:

- Kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs in allen Stadtteilen

- Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung

- Umweltgerechte Demontage und Recycling aller Bauteile

- Abholung von Unfallwagen, Motorschäden und Totalschäden

Wir sorgen für eine rechtssichere Entsorgung Ihres Kfz und garantieren, dass alle Materialien umweltfreundlich verarbeitet werden.

Wohnwagen- und Wohnmobilentsorgung in Essen – Komplettservice vom Fachmann

Die Entsorgung eines Wohnwagens oder Wohnmobils ist komplex, da viele unterschiedliche Materialien enthalten sind – Metall, Kunststoff, Holz, Elektronik und Textilien. Wir bieten Ihnen den vollständigen Entsorgungsservice in Essen an: vom Abtransport bis zur fachgerechten Demontage.

Ihre Vorteile bei uns:

- Kostenlose Abholung auch bei nicht fahrbereiten Fahrzeugen

- Fachgerechte Demontage und Sortierung aller Materialien

- Umweltfreundliches Recycling gemäß EU-Norm

- Faire Vergütung bei verwertbaren Metallteilen

Ob alter Wohnwagen oder beschädigtes Reisemobil – wir kümmern uns um alles, schnell und unkompliziert.

Buntmetall Ankauf Essen – Faire Preise für Kupfer, Messing, Aluminium & Co.

Neben der Schrottabholung bieten wir Ihnen den Ankauf von Buntmetallen in Essen an. Diese hochwertigen Metalle haben einen hohen Wiederverwertungswert – und wir zahlen Ihnen dafür tagesaktuelle, faire Preise.

Wir kaufen unter anderem:

- Kupfer – Kabel, Leitungen, Rohre

- Messing – Armaturen, Ventile, Heizungszubehör

- Aluminium – Profile, Bleche, Felgen

- Edelstahl und Zinn – Maschinen- oder Küchenteile

Unser Service:

Exakte Verwiegung mit geeichten Waagen

Sofortige Barzahlung oder Überweisung

Abholung größerer Mengen direkt beim Kunden

Mit uns verwandeln Sie Ihren Metallschrott in bares Geld – schnell, transparent und fair.

Warum wir die erste Wahl für Schrottabholung in Essen sind

Unsere Kunden in Essen schätzen unsere Zuverlässigkeit, Professionalität und Umweltorientierung. Als erfahrener Altmetallsammler arbeiten wir effizient, pünktlich und stets im Interesse unserer Kunden.

Das zeichnet uns aus:

? Kostenlose Schrottabholung in ganz Essen

? Schnelle Terminvergabe – oft noch am selben Tag

? Faire Ankaufspreise für Buntmetall und Altmetall

? Fachgerechte Entsorgung nach Umweltstandards

? Freundlicher Service & langjährige Erfahrung

Mit uns wird Schrottentsorgung in Essen zu einer einfachen, transparenten und umweltbewussten Angelegenheit.

Ablauf der Schrottabholung in Essen – Schnell und unkompliziert

- Kontaktaufnahme: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp oder E-Mail.

- Adresse mitteilen: Geben Sie Ihren Standort in Essen und – falls möglich – ein Foto Ihres Schrotts an.

- Abholung: Wir kommen pünktlich zum vereinbarten Termin und laden den Schrott kostenlos auf.

- Recycling: Ihr Schrott wird umweltgerecht sortiert und recycelt.

So einfach und bequem war Schrott entsorgen in Essen noch nie.

Fazit – Altmetallsammler Essen: Ihr Partner für Recycling, Umwelt und faire Preise

Wenn Sie in Essen Schrott, Altmetall, Autos, Wohnwagen oder Buntmetall entsorgen möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort.

Als moderner Klüngelskerl kombinieren wir Tradition mit nachhaltiger Entsorgungstechnologie. Profitieren Sie von kostenloser Abholung, tagesaktuellen Preisen und umweltfreundlichem Recycling – direkt in Essen.

Kontaktieren Sie uns noch heute und vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Abholtermin – wir sind schnell, zuverlässig und fair.
