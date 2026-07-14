Altmetallhändler und Schrottentsorger in Kerpen

Schrottankauf Kerpen – Metallverwertung & Fahrzeugentsorgung in der Kolpingstadt am Rheinischen Braunkohlerevier
Kerpen (PLZ 50169–50171) liegt im Rhein-Erft-Kreis zwischen Köln, Aachen und der Zülpicher Börde und zählt mit rund 67.000 Einwohnern auf einer Fläche von 114 km² zur größten Stadt im Rhein-Erft-Kreis. Das Stadtgebiet umfasst 16 Stadtteile: Kerpen-Mitte, Sindorf, Horrem, Blatzheim, Brüggen, Buir, Türnich, Balkhausen, Manheim, Mödrath, Langenich, Neu-Bottenbroich, Niederbolheim, Bergerhausen, Dorsfeld und Geilrath. Die gültigen Postleitzahlen sind 50169, 50170 und 50171.
Kerpen trägt seit 2012 offiziell den Beinamen „Kolpingstadt" – in Erinnerung an den hier geborenen Sozialreformer Adolph Kolping. Überregional bekannt ist Kerpen zudem als Heimatstadt von Formel-1-Legende Michael Schumacher, dessen Kartbahn (Erftlandring in Manheim) noch heute Motorsportfans anzieht. Wirtschaftlich ist die Stadt geprägt von der Nähe zum Rheinischen Braunkohlerevier sowie einem starken Mittelstand in Technologie und Handwerk. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) ist Ihr verlässlicher Partner für den Schrottankauf und die Metallverwertung in Kerpen – in allen 16 Stadtteilen, von Sindorf und Horrem bis nach Brüggen und Buir.
Zwischen Erft und Braunkohlerevier – Eisenschrott in Kerpen kostenlos abholen
Kerpens Stadtgebiet verbindet moderne Wohngebiete in Sindorf, dichte Siedlungsstruktur in Horrem mit eigenem Bahnhof sowie die ländlich geprägten Außenstadtteile Brüggen, Balkhausen und Geilrath. In Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und auf Privathöfen quer durch alle 16 Stadtteile fällt regelmäßig Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt ihn kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – ohne Anfahrtspauschale, in jedem Stadtteil.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – die Kombination beider Materialien gleicht die 300-kg-Schwelle gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Kein Pflichttermin vor Ort für die Erstbewertung: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten sofort mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Mehr zur Eisenschrott-Abholung in Kerpen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing & Kernschrott in Kerpen – Buntmetall zu Tagespreisen, Industrieschrott zum Höchstpreis
Kerpens Gewerbestruktur ist vielfältig: Neben der Braunkohle-Infrastruktur am Rand des Stadtgebiets sind Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in Sindorf, Horrem und Blatzheim aktiv – und produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle: Kupferkabel, Messingarmaturen, Aluminiumprofile, Edelstahlreste. Der Technologiepark in Sindorf und die gewerblichen Lagen entlang der A 4 und A 61 verstärken dieses Aufkommen.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Türnich mit Kupferkabelresten oder ein Sanitärbetrieb aus Buir mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung.
Für Betriebe mit schwerem Maschinenschrott gilt besonders: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade aus den Gewerbezonen in Sindorf und Horrem fällt dieses werthaltige Material regelmäßig an. Direkt zum Buntmetall- und Kernschrottankauf in Kerpen.
Fahrzeugentsorgung in Kerpen – drei Wege, kein Aufwand
Kerpen liegt direkt an der A 4 (Köln–Aachen) und der A 61 und ist über die S-Bahn-Linie S 19 mit drei Bahnhalten (Horrem, Sindorf, Buir) hervorragend erreichbar. Für Fahrzeughalter in allen 16 Stadtteilen stehen drei klar strukturierte Entsorgungswege bereit:
- Schrottfahrzeug direkt vor Ort abholen lassen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Grundstück in Manheim, in einer Garage in Mödrath oder auf einem Betriebshof in Langenich? Wir kommen kostenfrei zu Ihnen – nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Kerpen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Verwertungsnachweis: Wir verwerten Ihr Fahrzeug vollständig nach der Altfahrzeugverordnung und stellen Ihnen einen offiziellen Verwertungsnachweis aus. Auf Wunsch übernehmen wir gleichzeitig die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Gang zur Zulassungsstelle. Details zur Autoverschrottung in Kerpen.
- Altfahrzeug entsorgen und Vergütung erhalten: Hat Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Kerpen.
Kerpens Stadtbild ist geprägt von einer reizvollen Vielfalt: der historische Ortskern mit dem Kolpingmuseum in Kerpen-Mitte, das barocke Schloss Türnich mit seinem Obstpark, die Wasserburg Hemmersbach in Horrem, das Marienfeld auf dem rekultivierten Tagebaugelände sowie moderne Wohngebiete in Sindorf und Neu-Bottenbroich. In alten Fachwerkgebäuden, Gewerbehallen und Privathäusern stecken häufig fest verbaute Stahlkonstruktionen, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Kerpen übernimmt genau das: Unser Team baut Metalleinbauten direkt vor Ort fachgerecht aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport. Für Wohnungsauflösungen, Kellerberäumungen und Dachbodenräumungen in allen 16 Stadtteilen bieten wir unsere Entrümpelung in Kerpen an – verwertbare Metalle fließen direkt weiter und senken Ihre Entsorgungskosten erheblich.
Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, ausgediente Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Kerpen: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Kerpen als Gewerbe- und Technologiestandort – Rahmenverträge für Betriebe in Sindorf und Horrem
Die Gewerbegebiete in Sindorf und Horrem sowie die unmittelbare Nähe zur A 4 machen Kerpen zu einem attraktiven Logistik- und Produktionsstandort im Großraum Köln. Zahlreiche Handwerks-, Technologie- und Dienstleistungsbetriebe produzieren kontinuierlich Schrott und Altmetall. Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Preisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner – alle Materialströme gebündelt. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/kerpen.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Kerpen
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Kerpen kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen 16 Stadtteilen, von Sindorf und Horrem bis nach Brüggen und Geilrath. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam zur Mindestmenge. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das kostenfrei.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Kerpen nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Kerpener Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Kerpen möglich – auch in Außenstadtteilen wie Geilrath oder Balkhausen?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen 16 Stadtteilen, von der Kernstadt bis nach Balkhausen, Dorsfeld und Geilrath. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe in den Gewerbegebieten Sindorf oder Horrem Rahmenverträge mit Container-Stellung an?
Ja. Für Produktions- und Handwerksbetriebe in Kerpen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr