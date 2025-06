Altmetallhändler und Klüngelskerle Essen – Kostenlose Autoverschrottung in Essen

In Essen und Umgebung sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Entsorgung von Altmetallen aller Art . Als zertifizierte Altmetallhändler bieten wir Ihnen nicht nur eine umweltgerechte Verwertung, sondern auch faire Preise für Ihr Altmetall – ob Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Messing oder Buntmetall. Unsere mobile Abholung erfolgt schnell, zuverlässig und kostenlos direkt bei Ihnen vor Ort, ganz gleich, ob es sich um Haushaltsgegenstände, industrielle Schrotte oder gewerblichen Metallabfall handelt.Unsere Leistungen richten sich sowohl an Privathaushalte als auch an Gewerbebetriebe. Mit modernen Transportmitteln und geschultem Personal garantieren wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf und eine transparente Abwicklung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch Container für größere Mengen zur Verfügung.Klüngelskerle Essen – Tradition trifft ServiceorientierungDie sogenannten Klüngelskerle sind in Essen ein fester Bestandteil des Stadtbildes und bekannt für ihre markanten Lautsprecherdurchsagen. Wir führen diese Tradition fort – jedoch mit einem modernen Serviceverständnis. Unsere Klüngelskerle fahren regelmäßig durch die Stadtteile von Essen und nehmen dabei kostenlos Altmetalle, Elektroschrott und kleinere Sperrmüllgegenstände entgegen.Was nehmen wir mit?Waschmaschinen, Kühlschränke, HerdeFahrräder, Kinderwagen, HeizkörperKabel, Rohre, ArmaturenTöpfe, Pfannen, MetallregalePCs, Drucker, Fernseher (nach Rücksprache)Unsere freundlichen Mitarbeiter kümmern sich um das Tragen und Verladen der Gegenstände – für Sie entsteht kein Aufwand.Kostenlose Autoverschrottung in Essen – Schnell und gesetzeskonformSie haben ein altes, nicht mehr fahrbereites Auto und wissen nicht, wohin damit? Wir bieten Ihnen die kostenlose Autoverschrottung in Essen – fachgerecht, umweltfreundlich und inklusive Verwertungsnachweis. Als zertifizierter Verwertungsbetrieb sorgen wir dafür, dass alle Schritte gemäß der Altfahrzeugverordnung durchgeführt werden.Ablauf der Autoverschrottung in Essen:Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail mit Angaben zum FahrzeugTerminvereinbarung zur Abholung (auch kurzfristig möglich)Abholung des Fahrzeugs durch unser AbschleppfahrzeugAusstellung eines VerwertungsnachweisesUmweltgerechte Verwertung nach gesetzlichen VorgabenWir holen Fahrzeuge in ganz Essen und dem Ruhrgebiet ab – kostenfrei und ohne versteckte Gebühren.Faire Vergütung für Fahrzeuge mit RestwertNicht jedes Altfahrzeug ist reif für die Presse. Wenn Ihr Wagen noch verwertbare Ersatzteile besitzt oder einen hohen Altmetallwert hat, bieten wir Ihnen gerne eine marktgerechte Vergütung. Unsere Fachleute bewerten Ihr Fahrzeug transparent und ehrlich.Besonders gefragt sind:Fahrzeuge mit funktionstüchtigem Motor oder GetriebeAutos mit verwertbaren KarosserieteilenFahrzeuge mit Katalysatoren (wegen Edelmetallgehalt)Ein kurzer Anruf genügt – wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.Elektroschrott und Haushaltsgroßgeräte – Fachgerechte EntsorgungElektroschrott enthält wertvolle Rohstoffe, aber auch umweltschädliche Stoffe, die nicht in den Hausmüll gehören. Wir übernehmen die kostenlose Abholung und umweltgerechte Entsorgung von Elektroschrott aller Art in Essen. Dazu zählen:Kühlschränke und GefrierschränkeFernseher und MonitoreWaschmaschinen, Trockner, GeschirrspülerComputer, Laptops, DruckerKabel, Akkus, NetzteileUnsere Entsorgung erfolgt streng nach den Vorgaben des ElektroG (Elektro- und Elektronikgerätegesetzes).Warum wir der richtige Partner für Ihre Entsorgung in Essen sindKostenlose Abholung von Altmetall, Elektroschrott und AltfahrzeugenFaire Vergütung für wertvolle Materialien und Fahrzeuge mit RestwertZuverlässige Terminvergabe, auch kurzfristigTransparente Abwicklung und gesetzeskonforme EntsorgungLangjährige Erfahrung und hervorragender KundenserviceAltmetallannahme auch vor Ort möglichNeben der mobilen Abholung bieten wir auch die stationäre Altmetallannahme in Essen. Bringen Sie Ihre Metalle direkt zu unserem Hof und erhalten Sie sofortige Barauszahlung nach tagesaktuellem Metallpreis. Für gewerbliche Kunden bieten wir auch regelmäßige Abholfahrten und individuelle Entsorgungslösungen an.Umweltschutz durch Recycling – Unser Beitrag für EssenDurch das Recycling von Metallen und Fahrzeugen leisten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Die Wiederverwertung spart Ressourcen, Energie und CO₂-Emissionen. Als professioneller Altmetallhändler in Essen tragen wir Verantwortung für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Mit jedem Kilogramm Altmetall, das wir fachgerecht recyceln, tragen auch Sie dazu bei.Kontaktieren Sie uns – Schnell, unkompliziert und kostenlosWenn Sie Altmetall, Elektroschrott oder ein altes Auto entsorgen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Team ist täglich erreichbar, freundlich und professionell. Vereinbaren Sie noch heute Ihren Schrott Abholtermin in Essen – kostenlos und unverbindlich.