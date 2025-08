Altmetallhändler in Schwerte – Schrottauto Abholung Schwerte

Als erfahrene Altmetallhändler in Schwerte bieten wir Ihnen einen umfangreichen Service rund um die Abholung, Entsorgung und den Ankauf von Schrott und Altmetallen. Unser Fokus liegt auf einem schnellen, fairen und umweltgerechten Service – sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen, Handwerksbetriebe und öffentliche Einrichtungen in Schwerte und Umgebung.Altmetall verkaufen in Schwerte – direkt, fair und gewinnbringendBei uns können Sie verschiedenste Altmetalle unkompliziert zu Geld machen. Wir kaufen Ihre Metallreste zu tagesaktuellen Preisen an – transparent, ohne versteckte Gebühren und auf Wunsch mit Barzahlung. Zu den gefragtesten Materialien zählen:Eisenschrott und MischschrottKupfer, Messing, Aluminium, ZinkKabelschrott und ElektroschrottBlei, Edelstahl, ZinnHeizkörper, Rohre, MaschinenresteAuch kleinere Mengen nehmen wir an – bei größeren Mengen bieten wir eine kostenlose Abholung direkt vor Ort in Schwerte.Schrottabholung in Schwerte – kostenlos ab MindestmengeUnsere kostenlose Schrottabholung in Schwerte erfolgt in der Regel ab folgenden Mindestmengen:Mischschrott: mindestens 300 kgBuntmetalle (Kupfer, Messing, etc.): ab 50 kgKabel: ab 100 kgElektroschrott: auf AnfrageSollten die Mengen geringer ausfallen oder stark verunreinigt sein, bieten wir Ihnen eine preiswerte Abholung gegen Aufwandsentschädigung an. Transparenz und faire Kommunikation sind für uns selbstverständlich.Schrottauto Abholung in Schwerte – fachgerecht & kostenlosSie besitzen ein altes, nicht mehr fahrbereites Auto und möchten es loswerden? Unsere kostenlose Schrottauto Abholung in Schwerte ist die optimale Lösung. Wir holen Ihr Fahrzeug zuverlässig ab und übernehmen die gesetzeskonforme Verwertung gemäß Altfahrzeugverordnung.Wir holen ab:PKWs, Transporter, LKWsUnfallfahrzeuge und TotalschädenAutos mit Motorschaden oder GetriebeschadenRoller und MotorräderKostenlose Abholung – Bedingungen:Das Fahrzeug ist komplett (Motor, Getriebe und Karosserie vorhanden)Der Abholort ist frei zugänglichKeine illegalen Müllablagerungen im FahrzeugNach erfolgreicher Abholung erhalten Sie auf Wunsch einen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auch die Fahrzeugabmeldung bei der Zulassungsstelle Schwerte.So funktioniert die Schrottauto Abholung in SchwerteKontaktaufnahme telefonisch oder onlineAngabe von Fahrzeugdaten (Typ, Zustand, Standort)Schnelle TerminvereinbarungAbholung durch AbschleppfahrzeugVerwertung & Ausstellung des VerwertungsnachweisesOptional: Abmeldung des Fahrzeugs durch unsWir garantieren eine zügige, rechtssichere und kostenlose Abwicklung – oft schon am selben Tag!Umweltgerechtes Recycling in Schwerte – nachhaltig & gesetzeskonformAls zertifizierter Entsorger legen wir großen Wert auf eine fachgerechte und nachhaltige Wiederverwertung der gesammelten Materialien. Alle Prozesse erfolgen unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. So helfen wir, wertvolle Rohstoffe dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen – ganz im Sinne des Umweltschutzes.Verwertet werden:Metallische Komponenten und KarosserieteileElektronische BauteileAltgeräte mit MetallanteilIndustrie- und BauschrottUnsere Leistungen für Gewerbekunden in SchwerteWir sind auch der richtige Ansprechpartner für gewerbliche Kunden wie:WerkstättenBauunternehmenIndustriebetriebeEntrümpelungsfirmenWohnungsbaugesellschaftenWir bieten:Regelmäßige SchrottabholungenStellung von Containern für größere MengenFaire Ankaufspreise für ProduktionsresteZuverlässige Dokumentation & EntsorgungsnachweiseIn diesen Stadtteilen von Schwerte sind wir für Sie unterwegs:Schwerte-MitteGeiseckeHolzenWesthofenErgsteVilligstWandhofenAuch im Umland sind wir flexibel im Einsatz – fragen Sie einfach unverbindlich an!Fazit: Ihr zuverlässiger Altmetallhändler & Autoentsorger in SchwerteOb Sie Altmetall verkaufen oder ein Schrottfahrzeug entsorgen möchten – wir sind Ihr starker Partner in Schwerte. Mit unserem professionellen Team, modernen Fahrzeugen und einem umfassenden Serviceangebot garantieren wir Ihnen eine schnelle, faire und umweltfreundliche Lösung.Jetzt kostenfrei und unverbindlich Kontakt aufnehmen – wir sind kurzfristig für Sie da!