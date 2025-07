Altmetallhändler in Bochum – Schrottauto Abholung Bochum

In Bochum und Umgebung steht die fachgerechte Altmetallverwertung sowie die zuverlässige Schrottauto Abholung hoch im Kurs. Als erfahrener Altmetallhändler in Bochum bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Service rund um Schrottankauf, Altmetallentsorgung und Autoverschrottung. Wir garantieren faire Preise, schnelle Abholung und eine umweltfreundliche Verwertung sämtlicher Materialien.Was macht ein Altmetallhändler in Bochum?Ein seriöser Altmetallhändler ist spezialisiert auf die Annahme, Sortierung, Bewertung und Weiterverarbeitung von:Eisen- und StahlschrottNE-Metallen wie Kupfer, Messing, AluminiumEdelstahl, Zink, BleiKabelschrott und ElektroschrottMaschinenteile, Heizkörper, RohreAutoteile und KarosseriematerialienUnser Ziel ist die ressourcenschonende Wiederverwertung und das Recycling wertvoller Rohstoffe aus Industrie, Handwerk und Privathaushalten.Altmetall verkaufen in Bochum – Schnell & TransparentBei uns können Sie Ihr Altmetall in Bochum bequem verkaufen – sei es in kleinen Mengen aus dem privaten Haushalt oder als Großposten aus dem Gewerbebereich. Unsere Vorteile:Tagesaktuelle AnkaufspreiseBarzahlung oder ÜberweisungAbholung ab bestimmten MengenWiegen auf zertifizierter WaageUnkomplizierte AbwicklungJe nach Qualität und Menge des Metalls zahlen wir faire Marktpreise, insbesondere für Kupfer, Messing und Aluminium.Schrottauto Abholung in Bochum – unkompliziert und rechtssicherAltfahrzeuge nehmen nicht nur Platz weg, sondern sind auch ein Umweltrisiko, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Unsere Schrottauto Abholung in Bochum erfolgt:Schnell und kostenfrei (je nach Zustand)Mit Abholservice direkt vor OrtInklusive VerwertungsnachweisAbmeldung des Fahrzeugs auf WunschWir holen Pkw, Lkw, Transporter, Anhänger und Motorräder – auch Unfall- oder Totalschäden – zuverlässig und kostenlos ab, wenn verwertbare Bestandteile vorhanden sind.Wann ist die Schrottauto Abholung kostenfrei in Bochum?Die Abholung Ihres Schrottfahrzeugs ist in der Regel kostenlos, wenn:Der Motor, Getriebe und Karosserie vorhanden sindKeine stark verunreinigten Materialien wie Müll oder Sonderabfälle im Fahrzeug lagernDas Fahrzeug leicht zugänglich und rollfähig ist (bei Bedarf mit Ladehilfe)In Sonderfällen, etwa bei stark ausgebrannten oder ausgeschlachteten Fahrzeugen, kann eine geringe Gebühr anfallen – wir beraten Sie vorab transparent.Verwertungsnachweis und FahrzeugabmeldungNach der fachgerechten Verschrottung Ihres Autos stellen wir auf Wunsch einen offiziellen Verwertungsnachweis gemäß §15 FZV aus. Dieser ist wichtig für:Die ordnungsgemäße Abmeldung bei der ZulassungsstelleVersicherung und SteuerbefreiungRechtssichere Entsorgung bei gewerblichen KundenAuf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle in Bochum – inklusive aller notwendigen Dokumente.Welche Fahrzeuge werden in Bochum abgeholt?Wir holen folgende Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet Bochum und Umgebung ab:Pkw, Kombis, GeländewagenTransporter und LieferwagenLkw (nach Absprache)Motorräder, Roller, MopedsFahrzeuge mit Totalschaden oder MotorschadenStillgelegte und nicht fahrbereite AutosUnser Servicegebiet umfasst ganz Bochum – von Wattenscheid über Langendreer bis Querenburg.Ablauf der Schrottauto Abholung in BochumKontaktaufnahme per Telefon oder KontaktformularKurze Beschreibung des Fahrzeugs (Marke, Modell, Zustand)Terminvereinbarung zur AbholungAbholung durch unser AbschleppfahrzeugAusstellung des VerwertungsnachweisesAuf Wunsch: Abmeldung bei der ZulassungsstelleDieser Prozess erfolgt schnell, rechtssicher und professionell – ohne versteckte Kosten.Altmetall- und Autoschrott-Recycling – ein Beitrag zur UmweltDurch die fachgerechte Verarbeitung von Altmetallen und Schrottfahrzeugen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Folgende Materialien werden recycelt:Metalle aus Motoren, Karosserien und LeitungenKatalysatoren und ElektronikKabel und BatterienKunststoffe und Glas (sortenrein)Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Recyclingbetrieben zusammen und halten sämtliche umweltrechtlichen Vorschriften ein.Altmetallhändler Bochum – auch für GewerbekundenUnsere Leistungen richten sich nicht nur an Privatpersonen, sondern auch an:Bauunternehmen und InstallateureKFZ-WerkstättenIndustrielle FertigungsbetriebeHausverwaltungen und WohnungsbaugesellschaftenFür regelmäßige oder große Mengen bieten wir Containerdienste, Langzeit-Abholverträge sowie eine individuelle Vergütung.Fazit: Ihr zuverlässiger Altmetallhändler und Autoschrott-Spezialist in BochumWenn Sie in Bochum Altmetall entsorgen oder Ihr Schrottauto abholen lassen möchten, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit jahrelanger Erfahrung, einem breiten Leistungsspektrum und attraktiven Vergütungen bieten wir einen erstklassigen Rundum-Service.Kontaktieren Sie uns noch heute – wir holen Ihren Schrott dort ab, wo er steht.