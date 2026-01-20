Kontakt
Altmetallhändler Solingen – Schrottabholung direkt bei Ihnen vor Ort

Erfahrene Schrottsammler & Klingelzkerle im Einsatz in allen Stadtteilen Solingens

In Solingen fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Handwerksbetrieben und Werkstätten an – alte Heizkörper, Metallgestelle, defekte Maschinen oder Kabelreste. Unsere professionellen Schrottsammler sind als mobile Altmetallhändler in Solingen unterwegs und holen Ihr Altmetall zuverlässig ab.

Abholung im gesamten Stadtgebiet

Ob Ohligs, Wald, Gräfrath, Höhscheid oder Mitte – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und fachgerecht.

Faire Preise für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden transparent bewertet. Als seriöser Altmetallhändler in Solingen garantieren wir eine ehrliche Abrechnung und direkte Auszahlung.

Umweltbewusstes Recycling

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Solingen.
