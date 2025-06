Altmetallhändler Bochum, Klüngelskerle Bochum, Altautoentsorgung Bochum

Als zertifizierte Altmetallhändler in Bochum bieten wir Ihnen einen umfassenden Service rund um die Verwertung von Altmetallen, Schrott und ausgedienten Fahrzeugen. Unser Fokus liegt auf einer umweltgerechten, gesetzeskonformen Entsorgung – schnell, unkompliziert und kostenfrei bei haushaltsüblichen Mengen.Ob Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabelreste – wir holen sämtliche metallische Wertstoffe direkt bei Ihnen ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie als Privatkunde, Handwerker, Gewerbebetrieb oder Industrieunternehmen auftreten – wir haben für jede Anforderung die passende Lösung.Unsere Mitarbeiter sind geschult, zuverlässig und freundlich. Mit modernen Fahrzeugen ausgestattet, gewährleisten wir eine schnelle Schrottabholung in ganz Bochum – sei es in Langendreer, Wattenscheid, Gerthe oder Linden.Unsere Leistungen als Altmetallhändler im Überblick:Schrottabholung und MetallverwertungContainerdienst für größere MengenDemontagearbeiten von Maschinen, Heizungen, IndustrieanlagenAnkauf von Buntmetallen zu TageshöchstpreisenGewichtsbasierte Vergütung bei werthaltigem SchrottZertifizierte Entsorgungsnachweise auf WunschWir arbeiten transparent und kundenorientiert – Sie erhalten sofort Barzahlung oder Überweisung, je nach Wunsch.Klüngelskerle Bochum – Tradition trifft ModerneDie sogenannten Klüngelskerle sind in Bochum längst bekannt. Was früher der mit Glocke oder Tröte durch die Straßen ziehende Schrotthändler war, ist heute ein professioneller Entsorgungsbetrieb mit mobiler Infrastruktur. Als moderner Klüngelskerl verbinden wir die Tradition des Schrotthandels mit den Anforderungen des heutigen Umweltschutzes.Wir bieten Ihnen als moderner Klüngelskerl in Bochum:Flexible Abholung nach Terminvereinbarung oder auf ZurufZuverlässige und pünktliche ErscheinungDiskrete Abholung auch bei EntrümpelungenBesichtigung vor Ort bei großen Mengen kostenlosAuch spontane Anfragen nehmen wir entgegen – ein kurzer Anruf oder eine Nachricht über WhatsApp genügt und wir sind binnen kurzer Zeit bei Ihnen. Dank unserer Erfahrung erkennen wir sofort den Wert Ihres Altmetalls oder Altfahrzeugs und beraten Sie professionell.Altautoentsorgung Bochum – Umweltgerecht und gesetzlich sicherDie Altautoentsorgung in Bochum unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen. Als zertifizierter Fachbetrieb gewährleisten wir die fachgerechte Stilllegung und Verwertung Ihres Fahrzeugs gemäß Altfahrzeugverordnung. Wir holen Ihr Fahrzeug nicht nur kostenfrei ab, sondern kümmern uns auch um alle Formalitäten.Ablauf der Altautoentsorgung bei uns:Kontaktaufnahme – telefonisch, per Mail oder WhatsAppTerminvereinbarung zur Abholung oder SelbstanlieferungKostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs inkl. LadungssicherungAbmeldung bei der Zulassungsstelle auf WunschAusstellung eines VerwertungsnachweisesUmweltgerechte Demontage in zertifizierter AnlageWir übernehmen alle Arten von Altfahrzeugen – PKW, Transporter, LKW, Wohnmobile oder Motorräder. Auch verunfallte oder nicht fahrbereite Fahrzeuge stellen kein Problem dar. Unsere Fahrer sind für alle Eventualitäten ausgerüstet und bringen das nötige Equipment mit.Ihre Vorteile bei der Altautoentsorgung mit uns:Keine versteckten KostenSchnelle Terminvergabe – oft am selben TagAbmeldung auf Wunsch inklusiveOffizieller Nachweis für Versicherung oder FinanzamtFaire Vergütung bei verwertbaren BauteilenWarum wir die beste Wahl in Bochum sindIn einer Stadt wie Bochum, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit großgeschrieben werden, sind kompetente Altmetallhändler, Klüngelskerle und Autoverwerter wichtiger denn je. Mit unserer langjährigen Erfahrung, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung haben wir uns einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet.Wir verbinden faire Preise mit modernem Service, reagieren flexibel auf Kundenwünsche und agieren schnell, diskret und professionell. Ob es um Altmetall, Schrott, Haushaltsgeräte, Maschinen oder Fahrzeuge geht – wir sind Ihre Anlaufstelle Nummer Eins in Bochum und Umgebung.Diese Stadtteile bedienen wir regelmäßig:Bochum-MitteWattenscheidLangendreerEhrenfeldLindenGertheGrummeWeitmarQuerenburgAltenbochumAuch in angrenzenden Städten wie Herne, Hattingen, Gelsenkirchen oder Witten sind wir aktiv.Kontaktieren Sie uns jetzt – Ihr Altmetall ist bares Geld wertSie haben Altmetall, Schrott oder ein altes Auto zu entsorgen? Dann warten Sie nicht länger. Kontaktieren Sie uns per Telefon, WhatsApp oder E-Mail – wir beraten Sie unverbindlich und vereinbaren noch heute einen Termin zur Abholung.? Kostenlose Beratung – faire Preise – schnelle AbwicklungBesuchen Sie auch unsere Website für weitere Informationen oder nutzen Sie direkt unser Kontaktformular. Vertrauen Sie auf Erfahrung, Transparenz und Nachhaltigkeit – für eine saubere Umwelt und einen fairen Schrotthandel in Bochum.