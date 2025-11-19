Kontakt
Altmetallabholung Duisburg – Schnell, Zuverlässig und Umweltfreundlich

In Duisburg bieten wir einen umfassenden Service für Altmetallabholung. Unser Angebot richtet sich an Privathaushalte, Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen, die ihre Altmetalle effizient, sicher und umweltgerecht entsorgen möchten.

Warum eine professionelle Altmetallabholung in Duisburg wichtig ist

Altmetalle sind wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Eine fachgerechte Altmetallabholung stellt sicher, dass:

Metalle wie Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl recycelt werden

Ressourcen geschont und Energie eingespart wird

Gefährliche Materialien wie Batterien oder Flüssigkeiten sicher entsorgt werden

Durch eine professionelle Abholung tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei und erhalten gleichzeitig faire Preise für Ihre Altmetalle.

Welche Altmetalle wir abholen

Unsere Altmetallabholung Duisburg deckt ein breites Spektrum an Materialien ab, darunter:

Eisenschrott und Stahlreste

Kupfer, Messing, Aluminium, Zink und Edelstahl

Kabelreste, Elektroschrott und alte Leitungen

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Herde

Fahrzeugteile, Motoren, Batterien und Felgen

Bau- und Industrieschrott

Wir sorgen dafür, dass jedes Metall fachgerecht bewertet und verwertet wird.

Unser Service für Duisburg – Altmetallabholung unkompliziert

Wir bieten eine schnelle, unkomplizierte und transparente Abwicklung. Unser Service umfasst:

Direkte Abholung bei Ihnen vor Ort

Sofortige Bewertung von Altmetallen nach aktuellen Marktpreisen

Fachgerechte Entsorgung und Recycling

Flexible Termine für Abholung, auch größere Mengen

Ob einzelne Geräte, ganze Entrümpelungen oder Industriealtmetall, wir sorgen für eine effiziente und stressfreie Abholung.

Unsere mobile Abholung deckt alle Stadtteile ab, darunter:

Duisburg-Mitte

Rheinhausen

Hamborn

Meiderich

Duissern

Neudorf

Wanheimerort

Für größere Mengen stellen wir Container bereit, die regelmäßig geleert werden. So sparen Sie Zeit, Transportaufwand und Kosten.

Faire Preise für Altmetall in Duisburg

Die Preise für Altmetalle werden regelmäßig aktualisiert und basieren auf den aktuellen Marktkursen.Sie können sicher sein, dass Sie transparente und marktgerechte Preise für Ihr Altmetall erhalten.

Wir kaufen sowohl Privatmaterialien als auch gewerbliche Altmetallmengen an.

Nachhaltiges Recycling

Nach der Abholung wird Ihr Altmetall fachgerecht sortiert, aufbereitet und recycelt.

Eisen und Stahl werden erneut in den Produktionskreislauf geführt

Kupfer, Aluminium und Messing werden wiederverwertet

Batterien, Kabel und Elektroschrott werden umweltgerecht entsorgt

So leisten Sie mit der Altmetallabholung Duisburg einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Altmetallabholung für Privat und Gewerbe Privatkunden

Ideal für Haushaltsauflösungen, Renovierungen oder Entrümpelungen. Wir übernehmen die Abholung und fachgerechte Entsorgung, Sie erhalten den bestmöglichen Wert für Ihre Altmetalle.

Gewerbekunden

Für Betriebe, Werkstätten oder Industrieunternehmen bieten wir:

Regelmäßige Abholung von Altmetall

Flexible Containerlösungen

Transparente Abrechnung

Langfristige Kooperationen

Ihre Vorteile bei der Altmetallabholung Duisburg

Direkte Abholung vor Ort

Faire Preise für alle Altmetalle

Schnelle und unkomplizierte Abwicklung

Fachgerechtes Recycling nach gesetzlichen Vorschriften

Geeignet für Privatkunden, Handwerk und Industrie

Mit unserem Service kombinieren Sie Komfort, Fairness und Nachhaltigkeit in einem.

Fazit:Die Altmetallabholung Duisburg – Schnell, Zuverlässig und Umweltfreundlichbietet eine schnelle, sichere und umweltfreundliche Lösung für die Entsorgung von Altmetallen. Mit direkter Abholung, fairen Preisen und fachgerechtem Recycling sparen Sie Aufwand und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
