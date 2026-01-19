Altmetall verkaufen in Essen – Schrottsammler holen kostenlos bei Ihnen ab
Ihr regionaler Altmetallhändler mit Klingelzkerlen in allen Essener Stadtteilen unterwegs
Haus-, Keller- und Betriebsauflösungen leicht gemacht
Ganz egal, ob Sie in Rüttenscheid, Kettwig, Steele, Altenessen oder Borbeck wohnen – unsere bekannten Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, laden den Schrott ein und übernehmen auf Wunsch auch größere Räumungen aus Garagen, Lagern oder Hinterhöfen.
Geld statt Müll – faire Auszahlung vor Ort
Viele wissen nicht, dass alter Metallschrott bares Geld wert ist. Wir vergüten Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und Kabelreste zu tagesaktuellen Preisen. Als erfahrener Altmetallhändler in Essen garantieren wir eine ehrliche Bewertung und direkte Bezahlung.
Umweltfreundlich & regional recycelt
Nach der Abholung wird das Altmetall sortiert und regionalen Recyclingbetrieben zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen so aktiv zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe in Essen bei und entlasten gleichzeitig die Umwelt.