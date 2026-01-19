Kontakt
Altmetall verkaufen in Essen – Schrottsammler holen kostenlos bei Ihnen ab

Ihr regionaler Altmetallhändler mit Klingelzkerlen in allen Essener Stadtteilen unterwegs

(Bochum, )
In Essen entsteht täglich eine große Menge an Metallschrott – alte Warmwasserboiler, defekte Waschmaschinen, Heizungsrohre, Kabeltrommeln oder Metallregale aus Kellern und Werkstätten. Unsere mobilen Schrottsammler sind seit Jahren als zuverlässige Altmetallhändler in Essen im Einsatz und sorgen dafür, dass Ihr Altmetall schnell und fachgerecht abgeholt wird.

Haus-, Keller- und Betriebsauflösungen leicht gemacht

Ganz egal, ob Sie in Rüttenscheid, Kettwig, Steele, Altenessen oder Borbeck wohnen – unsere bekannten Klingelzkerle klingeln bei Ihnen, laden den Schrott ein und übernehmen auf Wunsch auch größere Räumungen aus Garagen, Lagern oder Hinterhöfen.

Geld statt Müll – faire Auszahlung vor Ort

Viele wissen nicht, dass alter Metallschrott bares Geld wert ist. Wir vergüten Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl und Kabelreste zu tagesaktuellen Preisen. Als erfahrener Altmetallhändler in Essen garantieren wir eine ehrliche Bewertung und direkte Bezahlung.

Umweltfreundlich & regional recycelt

Nach der Abholung wird das Altmetall sortiert und regionalen Recyclingbetrieben zugeführt. Unsere Schrottsammler tragen so aktiv zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe in Essen bei und entlasten gleichzeitig die Umwelt.
