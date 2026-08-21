Altmetall und Schrottauto entsorgen in Solingen – NRW Schrott & Metallankauf in der Klingenstadt

Solingen (PLZ 42651–42719) liegt im Bergischen Land zwischen Wuppertal und Remscheid. Mit rund 155.000 Einwohnern auf 89,5 km² gliedert sich die Stadt in 5 Stadtbezirke mit 26 Stadtteilen: Solingen-Mitte, Ohligs, Aufderhöhe, Merscheid, Burg, Höhscheid, Wald und Gräfrath.
Als weltbekannte „Klingenstadt“ mit jahrhundertelanger Tradition in der Schneidwarenherstellung – von Messern über Scheren bis zu Rasierklingen – fällt in Solingen bis heute in Werkstätten und Betrieben viel Eisen- und Buntmetallschrott an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 26 Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Solingen zur Verfügung – von Solingen-Mitte bis nach Gräfrath und Ohligs.
Schrott in Solingen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Solingen vereint traditionelle Schneidwarenbetriebe, modernes Gewerbe und gewachsene Stadtteile auf engem Raum: Von den Werkstätten rund um Wald über die Betriebe in Ohligs bis zu den Handwerksunternehmen in Höhscheid fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Solinger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Solingen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Solingen zu Tagespreisen
Solingens Wirtschaft wird bis heute von der traditionsreichen Schneidwarenindustrie geprägt, ergänzt durch Metallbau-, Elektro- und Kfz-Betriebe in nahezu allen Stadtteilen. Gerade die Verarbeitung von Edelstahl und Buntmetallen erzeugt regelmäßig werthaltige Reststoffe, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Schleifer aus Wald mit Edelstahlresten, ein Elektriker aus Ohligs mit Kupferkabeln oder ein Betrieb aus Gräfrath mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Solingen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Solingen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Burg oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Solinger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 5 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Solinger Stadtteile – von Merscheid bis nach Burg. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Solingen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Solingen müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Solingen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Solingen.
In Solingen stehen historische Schleifkotten und Werkstattgebäude neben moderner Wohnbebauung in Aufderhöhe und Gewerbeimmobilien in Ohligs. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Solingen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Solingen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Solingen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Solingen als Industriestandort im Bergischen Land – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die weltweit bekannte Tradition als „Klingenstadt“ macht Solingen bis heute zu einem bedeutenden Industriestandort mit vielen kleinen und mittleren Schneidwaren- und Metallbaubetrieben. Rund um die Gewerbegebiete in Wald und Ohligs haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Schleifereien und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Höhscheid und Gräfrath.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/solingen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Solingen
- Wann ist eine Schrottabholung in Solingen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Solingen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Solinger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Solingen kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Solingen möglich – auch in Außenbezirken wie Gräfrath oder Burg?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Gräfrath, Burg oder Höhscheid. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen in Solinger Schneidwaren- und Metallbaubetrieben tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Werkstätten und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr