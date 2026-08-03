Altmetall und Schrottauto entsorgen in Köln – NRW Schrott & Metallankauf

Köln (PLZ 50667–51149) liegt am Rhein im Zentrum Nordrhein-Westfalens und ist mit rund 1.084.000 Einwohnern auf einer Fläche von 405 km² die bevölkerungsreichste Stadt NRWs und die viertgrößte Deutschlands. Das Stadtgebiet gliedert sich in 9 Stadtbezirke mit 85 Stadtteilen: Innenstadt (mit Altstadt-Nord, Altstadt-Süd, Neustadt-Nord, Neustadt-Süd und Deutz), Rodenkirchen (mit Marienburg, Bayenthal, Hahnwald und Sürth), Lindenthal (mit Lindenthal, Sülz, Klettenberg und Braunsfeld), Ehrenfeld (mit Ehrenfeld, Bickendorf, Ossendorf und Vogelsang), Nippes (mit Nippes, Riehl, Niehl und Weidenpesch), Chorweiler (mit Chorweiler, Worringen und Volkhoven/Weiler), Porz (mit Porz, Zündorf, Wahn und Lind), Kalk (mit Kalk, Mülheim-Kalk, Höhenberg, Vingst und Ostheim) sowie Mülheim (mit Mülheim, Dellbrück, Buchheim und Stammheim). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 50667, 50668, 50670, 50672, 50674, 50676, 50677, 50678, 50679, 50733, 50735, 50737, 50739, 50765, 50767, 50769, 50823, 50825, 50827, 50829, 50858, 50859, 50931, 50933, 50935, 50937, 50939, 50968, 50969, 50996, 50997, 50999, 51061, 51063, 51065, 51067, 51069, 51103, 51105, 51107, 51109, 51143, 51145, 51147 und 51149.
Köln ist die kulturelle Metropole des Rheinlands – bekannt durch den Kölner Dom (UNESCO-Weltkulturerbe), den weltberühmten Kölner Karneval, das Kölnische Wasser 4711, das Kölsch und als Medienstandort mit RTL, WDR und zahlreichen Verlagen. Als bedeutendes Wirtschaftszentrum beherbergt Köln Ford-Werke, KHD, Bayer und die Messe Köln. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 9 Kölner Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Köln – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Köln loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Köln vereint als Millionenstadt eine der dichtesten Unternehmenslandschaften Deutschlands: In Handwerksbetrieben, Gewerbezonen und Privathaushalten in allen 85 Stadtteilen – von Chorweiler im Norden bis Rodenkirchen im Süden – fällt täglich erheblicher Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Kölner Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Köln finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Köln zu Tagespreisen
Kölns Wirtschaft ist eine der vielfältigsten Deutschlands: Ford-Werke in Niehl und Merkenich, KHD in Mülheim, Bayer im Chempark Leverkusen (unmittelbar an Köln grenzend), Lanxess Arena, Messe Köln und zahlreiche Medien-, Verlags- und Technologieunternehmen erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen neun Stadtbezirken produzieren täglich Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Nippes mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Köln nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Köln entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Porz oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Kölner Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen neun Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 9 Kölner Stadtbezirke – von Chorweiler im Norden bis Rodenkirchen im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Köln.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Köln.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Köln.
In Köln finden sich gründerzeitliche Villen in Marienburg und Lindenthal, Industriebauten aus der Blütezeit des Kölner Hafens in Mülheim und Nippes sowie moderne Gewerbeflächen in Ossendorf und Porz. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Köln bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Köln den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Köln – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Köln als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Köln und die FH Köln zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Köln, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/koeln.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Köln
- Wann ist eine Schrottabholung in Köln für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Köln nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Kölner Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Köln kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Köln möglich – auch in Außenbezirken wie Porz?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Mülheim oder Porz/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Kölner Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.