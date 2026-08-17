Altmetall und Schrottauto entsorgen in Hattingen – NRW Schrott & Metallankauf an der Henrichshütte

Altmetall und Schrottauto entsorgen in Hattingen – Metall und Altfahrzeuge an der Ruhr
Hattingen (PLZ 45525–45529) liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis unmittelbar an der Ruhr. Mit rund 54.000 Einwohnern auf 71,7 km² gliedert sich die Stadt in 13 Stadtteile, darunter die historische Altstadt Mitte, Blankenstein, Welper, Holthausen, Bredenscheid-Stüter und Niederwenigern.
Geprägt von der ehemaligen Henrichshütte, heute LWL-Industriemuseum, sowie der historischen Fachwerk-Altstadt fällt in Hattingen regelmäßig Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 13 Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Hattingen zur Verfügung – von der Altstadt bis nach Welper und Blankenstein.
Schrott in Hattingen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Hattingen vereint Industriegeschichte, Handwerk und ländlich geprägte Stadtteile auf großer Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um Welper über die Betriebe in Holthausen bis zu den Handwerksunternehmen in Niederwenigern fällt im gesamten Stadtgebiet Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Hattinger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Hattingen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Hattingen zu Tagespreisen
Hattingens Wirtschaft wird bis heute vom industriellen Erbe rund um die Henrichshütte geprägt, ergänzt durch Handwerk und mittelständisches Gewerbe in Welper und Blankenstein. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Welper mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Blankenstein mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Niederwenigern mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Hattingen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Hattingen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Niederwenigern oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Hattinger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 13 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Hattinger Stadtteile – von Welper bis nach Niederwenigern. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Hattingen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Hattingen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Hattingen.
In Hattingen stehen die historischen Fachwerkhäuser der Altstadt neben Industrieanlagen der ehemaligen Henrichshütte sowie moderner Wohnbebauung in Holthausen und Bredenscheid-Stüter. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Hattingen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Hattingen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Hattingen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Hattingen als Industriestandort an der Ruhr – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Das industrielle Erbe rund um die ehemalige Henrichshütte macht Hattingen bis heute zu einem interessanten Gewerbestandort im Ennepe-Ruhr-Kreis. Rund um die Gewerbegebiete in Welper und Holthausen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Metallbauer und Handwerksunternehmen angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Blankenstein und Bredenscheid-Stüter.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/hattingen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Hattingen
- Wann ist eine Schrottabholung in Hattingen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Hattingen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Hattinger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Hattingen möglich – auch in Außenbezirken wie Blankenstein oder Niederwenigern?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Blankenstein, Niederwenigern oder Holthausen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um die ehemalige Henrichshütte oder in anderen Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Industrie- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr